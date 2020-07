Ô tô hạng B tại Việt Nam, mẫu xe nào nhiều trang bị an toàn nhất?

Thứ Sáu, ngày 31/07/2020 08:00 AM (GMT+7)

Bỏ ra số tiền khoảng 400 – 600 triệu đồng, nhiều người cũng muốn tìm kiếm một mẫu xe an toàn phục vụ cho cả gia đình.

Thông số an toàn ô tô hạng B tầm giá từ 400 - 600 triệu đồng tại Việt Nam

Ô tô cỡ B tại Việt Nam là phân khúc được quan tâm nhiều bởi giá bán hợp lý cũng như có không gian phù hợp cho một gia đình người ngồi tương đối thoải mái. Nếu lựa chọn một mẫu xe này để chạy dịch vụ, nhiều người sẽ bỏ qua các trang bị, công nghệ an toàn đầy đủ trên phiên bản cao cấp nhất của mỗi mẫu xe để lựa chọn phiên bản thấp, giá bán rẻ hơn nhiều.

Tuy nhiên, nếu người mua là khách hàng gia đình, phiên bản cao cấp nhất, nhiều trang bị an toàn nhất là sự lựa chọn hàng đầu. Nhưng hiện nay, nhiều khách hàng không biết mẫu xe nào trang bị nhiều công nghệ an toàn nhất phân khúc.

Mazda 2 2020 phiên bản cao cấp nhất là mẫu xe an toàn nhất phân khúc

Theo bảng so sánh trên, có thể thấy, mẫu xe được trang bị nhiều công nghệ an toàn nhất phân khúc hiện nay là New Mazda 2 cho cả 2 phiên bản sedan và hatchback. Bên cạnh những công nghệ an toàn phổ biến trên ô tô hiện nay như ABS, EBD, BA, Mazda 2 phiên bản cao cấp nhất còn có thêm gói an toàn i-Activsense của Mazda, gồm đèn thích ứng thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống nhắc nhở người lái tập trung và hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố.

Nhưng chính vì được trang bị nhiều công nghệ an toàn nhất nên giá bán của Mazda 2 phiên bản cao cấp nhất cũng không hề rẻ, lên tới 619 triệu đồng

Toyota Vios là mẫu xe được trang bị nhiều túi khí nhất phân khúc

Bên cạnh Mazda 2 có vẻ nổi trội hơn hẳn thì Honda City, Toyota Vios và Hyundai Accent lại có vẻ ngang ngửa về trang bị an toàn. Đây cũng là 3 mẫu sedan hạng B “làm mưa làm gió” trong danh sách ô tô bán chạy tại Việt Nam khi đều góp mặt và đứng ở những vị trí cao. Nhưng có lẽ, đối với một mẫu sedan cỡ B, những trang bị này đã tương đối đầy đủ để phục vụ gia đình di chuyển trên mọi hành trình, đi kèm giá bán xe tương đối hợp lý.

Tuy những mẫu xe kể trên có tương đối đầy đủ trang bị an toàn, nhưng phần còn lại của phân khúc lại tỏ ra yếu thế hơn hẳn về điểm này. Kia Soluto, Suzuki Swift, Mitsubishi Attrage hay Nissan Sunny chỉ được trang bị 2 túi khí trên phiên bản cao cấp nhất. Thêm vào đó, công nghệ được xem là phổ thông hiện nay như cân bằng điện tử cũng không thấy xuất hiện trên Suzuki Swift, Mitsubishi Attrage hay Nissan Sunny.

Kia Soluto là mẫu ô tô hạng B có giá khởi điểm rẻ nhất tại Việt Nam

Thế nhưng, không phải ít trang bị an toàn nhưng những mẫu xe này lại không có lợi thế. Suzuki Swift hay Mitsubishi Attrage là 2 mẫu xe nhập khẩu duy nhất trong phân khúc, đánh trúng tâm lý sính ngoại của nhiều khách hàng muốn sở hữu ô tô nhập khẩu nhưng không phải bỏ ra quá nhiều tiền. Còn Nissan Sunny và Kia Soluto có lợi thế về giá bán rẻ nhất nhì phân khúc.

