Honda CR-V bản nâng cấp chính thức ra mắt thị trường Việt, giá từ 998 triệu đồng

Thứ Năm, ngày 30/07/2020 10:30 AM (GMT+7)

Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe Honda CR-V 2020 tại Việt Nam. Xe được lắp ráp tại nhà máy tại Vĩnh Phúc thay vì nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan như trước đây và có giá bán từ 998 triệu đồng

Dòng xe CR-V phiên bản nâng cấp được chính thức sản xuất và lắp ráp tại nhà máy ô tô của Honda Việt Nam đặt tại Vĩnh Phúc. Nhà máy được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại với công nghệ tiên tiến, quy trình sản xuất được quản lý và vận hành bởi đội ngũ kỹ sư Honda được đào tạo tại Nhật Bản. Linh kiện và phụ tùng được quản lý chất lượng một cách nghiêm ngặt từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào cho đến khi lắp ráp thành phẩm.

Honda CR-V thế hệ thứ 5 đã khẳng định được vị thế là mẫu xe hàng đầu trong phân khúc SUV với những giải thưởng uy tín trên toàn cầu: Mẫu xe SUV của năm tại Malaysia (theo People's Choice Awards 2019), Mẫu xe SUV với tính năng an toàn tốt nhất 2019 tại Philippines (theo Auto Focus People's and Media's Choice Awards), Mẫu SUV thân thiện với môi trường năm 2020 (Theo Green Car Journal).

Đặc biệt, kể từ khi được ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam vào cuối năm 2017, doanh số tích lũy của CR-V thế hệ thứ 5 đã lên đến hơn 26.000 xe. Đặc biệt, CR-V cũng tự hào là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV trong năm 2019 với doanh số kỷ lục 13.337 xe giao đến tay khách hàng

CR-V được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam đều được kiểm tra đảm bảo chất lượng dựa trên Hệ thống quản lý chất lượng và tiêu chuẩn chất lượng Honda toàn cầu, nhằm đảm bảo chất lượng tương đương với CR-V được sản xuất tại các thị trường khác.

Chất lượng của CR-V được đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn của Honda Motor cũng như được cấp Chứng nhận chất lượng và an toàn theo tiêu chuẩn Việt Nam của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Phiên bản mới Honda CR-V 2020 với diện mạo mới mạnh mẽ, thể thao, cùng đột phá về công nghệ. Honda CR-V 2020 được phân phối với 3 phiên bản L, G, E cùng 5 lựa chọn màu sắc. Xe có chiều dài tổng thể lớn hơn 39mm so với phiên bản tiền nhiệm, phần đầu xe được làm lại cản trước, radar đặt dưới logo Honda, la zăng với thiết kế mới kích thước 235/60R18.

Dòng xe Honda CR-V 2020 được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L VTEC tăng áp (Turbo) cho công suất cực đại lên tới 188 mã lực tại vòng tua 5.600 vòng/phút. Sức mạnh này tương đương với động cơ 2.5L khí nạp thông thường nhưng vẫn thân thiện với môi trường với mức tiêu hao trung bình chỉ 6,9 lít/100km.

Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến – Honda SENSING lần đầu tiên ứng dụng trên dòng ô tô Honda tại Việt Nam. Hệ thống bao gồm 5 công nghệ mới như: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS). Các trang bị an toàn được trang bị trên xe.

Bên cạnh đó, phiên bản mới Honda CR-V mới còn được trang bị Honda LaneWatch giúp cải thiện tầm nhìn của người lái lớn hơn gần bốn lần so với chỉ sử dụng gương phía hành khách. Nhờ vậy, người lái xe có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh giao thông, người đi bộ hoặc các vật thể thường xuyên xuất hiện trong vùng điểm mù.

Chế độ cảnh báo chống buồn ngủ (Driver attention monitor) cũng được áp dụng cho cả 3 phiên bản L, G và E. Với những trang bị an toàn chủ động cũng như bị động tối ưu, Honda CR-V 2020 vinh dự đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP (Chương trình đánh giá xe mới Đông Nam Á).

Với việc bổ sung thêm trang bị, Honda CR-V 2020 hứa hẹn tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander và Nissan X-Trail. Tuy nhiên, điểm yếu thế của CR-V là hệ dẫn động cầu trước, mẫu SUV này vẫn chưa có tuỳ chọn AWD.

Honda CR-V 2020 sẽ chính thức mở bán cả 3 phiên bản L, G và E và giá bán lần lượt 1,118 tỷ đồng, 1,048 tỷ đồng và 998 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách hàng mua xe sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP. Các bản L, G sẽ được giao đến tay khách từ ngày 11/ 8 tới đây. Riêng bản E dự kiến sẽ được giao đến tay khách hàng từ Quý IV, 2020.

Nguồn: http://danviet.vn/honda-cr-v-ban-nang-cap-chinh-thuc-ra-mat-thi-truong-viet-gia-tu-998-trieu-don...Nguồn: http://danviet.vn/honda-cr-v-ban-nang-cap-chinh-thuc-ra-mat-thi-truong-viet-gia-tu-998-trieu-dong-50202030710292347.htm