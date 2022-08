Ô tô giá bình dân tấp nập ra mắt tại Việt Nam

Bước sang năm 2022, những mẫu ô tô giá từ 500-600 triệu đồng tiếp tục được ưa chuộng do khoảng giá này dễ tiếp cận với số đông người dùng. Cùng với đó là đa dạng sự lựa chọn về thương hiệu, chủng loại và mẫu mã.

Các nhà sản xuất cũng chú trọng tới phân khúc giá này khi đều đặn giới thiệu sản phẩm mới với loạt sedan hạng B, và xe đa dụng được ra mắt.

Thêm nhiều lựa chọn sedan giá rẻ

Giai đoạn cuối năm 2021 đến nay, nhóm xe sedan được quan tâm nhiều hơn khi hầu hết phân hạng kích cỡ đều có những sản phẩm mới. Xét riêng khoảng giá từ 500-600 triệu đồng, có 4 mẫu ô tô mới đã ra mắt.

Cụ thể, ở phân khúc sedan hạng B, Suzuki Ciaz trở lại thị trường sau gần nửa năm tạm dừng phân phối với phiên bản 2022 được giới thiệu vào tháng 4. Xe có giá đề xuất 535 triệu đồng - cao hơn đời cũ 6 triệu đồng.

Suzuki Ciaz 2022

Suzuki Ciaz 2022 không thay đổi nhiều về thiết kế, tính năng và động cơ. Xe được nâng lên tiêu chuẩn khí thải mức 5 (Euro 5) để đáp ứng quy định mới, đồng thời bổ sung một số trang bị như phim cách nhiệt dán sẵn.

Một mẫu sedan hạng B khác mới được nâng cấp lên phiên bản 2022 là Nissan Almera. Tương tự Ciaz, Almera mới vẫn dùng động cơ cũ nhưng được nâng lên tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Ngoài ra, Almera 2022 cũng có thêm điều hoà nóng và ghế bọc da thay vì nỉ - những điểm bị nhiều người dùng than phiền ở đời trước.

Nissan Almera 2022 có giá đề xuất từ 539-595 triệu đồng, thuộc diện cao nhất nhóm sedan hạng B. Ở phân khúc này, Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City đang là những mẫu ô tô ăn khách nhất. Nissan không công bố doanh số của Almera, còn Suzuki Ciaz thường xuyên lọt nhóm xe bán chậm.

Nissan Almera 2022

Trong khi đó, nhóm sedan hạng C có thêm 2 lựa chọn mới thuộc tầm giá từ 500 đến 600 triệu đồng là MG5 và Beijing U5 Plus. Đây đồng thời cũng là những mẫu xe hiện có giá thấp nhất phân khúc.

Beijing U5 Plus có xuất xứ Trung Quốc, được một đơn vị nhập khẩu xe tư nhân giới thiệu tại Việt Nam đầu năm 2022, gồm 3 phiên bản, giá bán từ 398-498 triệu đồng. Xe có thiết kế mang nhiều điểm tương đồng với mẫu crossover Beijing X7 và cũng cạnh tranh bằng giá bán rẻ, đi kèm nhiều trang bị.

MG5

MG5 cũng được giới thiệu tới khách hàng Việt vào khoảng thời gian đầu năm 2022. Xe hướng tới đối tượng khách hàng trẻ với kiểu dáng coupe, thiết kế theo phong cách thể thao.

Thông số động cơ của MG5 thấp hơn mặt bằng chung sedan hạng C tại Việt Nam. Đổi lại, danh sách trang bị tiện nghi và an toàn đầy đủ hơn đa số mẫu xe cùng tầm giá bán.

Xpander, XL7, Avanza Premio “hâm nóng” phân khúc xe đa dụng

Xe đa dụng (MPV) là một trong những phân khúc đón nhận nhiều sản phẩm mới trong năm 2022 với loạt xe được nâng cấp như Suzuki XL7, Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza Premio và mẫu ô tô hoàn toàn mới là Toyota Veloz Cross.

Ngoại trừ Veloz Cross, những mẫu xe còn lại đều cung cấp cho người dùng các phiên bản trong tầm giá 500-600 triệu đồng.

Suzuki XL7

Tương tự Ciaz, Suzuki XL7 2022 cũng được nâng lên tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và dán sẵn phim cách nhiệt. Thiết kế nội - ngoại thất không thay đổi nhiều so với đời cũ. Ngoài ra, xe có thêm phiên bản XL7 Sport Limited, bổ sung một số tính năng như camera 360 độ, gương chiếu hậu điện tử, sạc không dây, cốp điện…

Suzuki XL7 2022 có giá đề xuất 600 triệu đồng cho phiên bản cơ sở, giá bán cho bản ghế da và Sport Limited lần lượt là 610 và 640 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander - mẫu MPV bán chạy nhất phân khúc - được giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời tại Việt Nam vào tháng 6. Xpander 2022 bán ra với 4 phiên bản có giá từ 555-688 triệu đồng.

Trong đó, các mẫu Xpander MT và AT giá dưới 600 triệu đồng và cũng có ít thay đổi, nâng cấp hơn so với những phiên bản cao. Cụ thể, Xpander MT không khác biệt đời cũ về thiết kế, trang bị và động cơ. Phiên bản Xpander AT (588 triệu đồng) được cập nhật ngoại thất mới, tuy nhiên nội thất giống đời xe trước.

Mitsubishi Xpander 2022

Toyota Avanza Premio dùng chung nền tảng với Veloz Cross và được định vị ở tầm giá thấp hơn, hướng đến khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ vận tải. Avanza Premio có 2 phiên bản MT và AT, giá 558 và 598 triệu đồng.

Bước sang thế hệ mới, Avanza Premio có thiết kế bớt đơn điệu hơn và được bổ sung một số tiện nghi và an toàn như màn hình trung tâm 8 inch kết nối Apple Carplay/Android Auto, gương chiếu hậu gập/mở điện, nút bấm khởi động, cảnh báo điểm mù/phương tiện cắt ngang phía sau, 6 túi khí… Thiết kế đơn giản và ít trang bị cũng là những điểm khiến thế hệ Avanza cũ không được ưa chuộng tại Việt Nam.

