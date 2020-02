Những nguyên nhân hàng đầu gây tốn nhiên liệu ở ô tô

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 13:30 PM (GMT+7)

Để lốp ô tô quá non, phanh gấp hay tăng tốc đột ngột... là những nguyên nhân có thể khiến chiếc xe của bạn hao nhiên liệu một cách bất thường.

Nếu không phải tăng tốc nhanh để vượt xe khác, tài xế nên tăng tốc từ từ và không nên đạp phanh đột ngột cũng như giữ đều chân ga để xe giữ tốc độ ổn định

Phanh gấp và tăng tốc đột ngột

Đối với các tài xế, việc tăng giảm ga đột ngột hoặc tải nặng là điều khó tránh khỏi. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lái xe trong đô thị hay trên đường trường, cũng như cách lái xe của mỗi tài xế là khác nhau. Tuy nhiên, việc tăng giảm ga đột ngột hay thường xuyên phải chở nặng lại gây hao hụt nhiên liệu một cách đáng kể. Bởi vì khi đạp chân ga để tăng tốc nhanh, van tiết lưu mở ra, cho phép nhiều không khí đi vào buồng đốt. ECU điều khiển phải đáp ứng bằng cách thêm lượng nhiên liệu để duy trì tỷ lệ hoà khí thích hợp.

Do đó, tăng tốc nhanh sẽ tiêu tốn khá nhiều nhiên liệu. Vì vậy, nếu không phải tăng tốc nhanh để vượt xe khác, tài xế nên tăng tốc từ từ và không nên đạp phanh đột ngột cũng như giữ đều chân ga để xe giữ tốc độ ổn định.

Áp suất lốp thấp làm tăng lực cản lăn hai bên lốp khiến xe phải tiêu tốn nhiều công suất để duy trì tốc độ trong khoảng nhất định

Áp suất lốp

Thường xuyên kiểm tra áp suất lốp và bơm lốp đúng tiêu chuẩn cũng là cách giúp xe tiết kiệm xăng hơn. Áp suất lốp thấp làm tăng lực cản lăn hai bên lốp khiến xe phải tiêu tốn nhiều công suất để duy trì tốc độ trong khoảng nhất định. Theo nghiên cứu, khi áp suất lốp đạt tiêu chuẩn sẽ khiến xe tiết kiệm nhiên liệu đến 3%. Lốp xe bị non không những gây tiêu hao nhiêu liệu mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ của lốp dẫn đến tốn chi phí bảo dưỡng hơn. Ngoài ra, khi xe chạy trên đường cong, lốp non còn gây ra tình trạng khó đánh lái, gây nguy hiểm với người lái.

Vì vậy, tài xế nên xem áp suất tiêu chuẩn dành cho lốp xe của mình, không nên bơm lốp như áp suất in trên lốp vì đó là áp suất tối đa mà lốp chịu được.

Thông thường, một số mẫu sedan hoặc bán tải cỡ nhỏ có áp suất tiêu chuẩn lốp ở mức 27 psi – 31 psi, số khác thì có thể đến 40 psi, tuỳ vào giá trị mà nhà sản xuất đưa ra.

Để xe ô tô hoạt động trơn tru trong thời tiết lạnh, các tài xế nên khởi động xe vài phút trước khi di chuyển, tránh tình trạng lên xe nổ máy di chuyển luôn

Thời tiết

Khi thời tiết lạnh, thời gian khởi động của xe sẽ lâu hơn bình thường do dầu bôi trơn bị giảm hiệu quả khi gặp thời tiết lạnh. Bên cạnh đó, mật độ không khí lúc này cũng đậm đặc hơn so với lúc bình thường. Đối với động cơ xăng phải tạo ra tỷ lệ hoà khí nhất định, xe mới khởi động được. Trong thời tiết lạnh, xăng cũng sẽ khó bay hơi và dễ bị pha trộn với không khí. Chiếc xe rất khó khởi động vì động cơ bị ngộp xăng. Ắc quy cũng không thể hoạt động tốt do dung môi bị thay đổi hoá tính. Dầu bôi trơn đặc, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc. Điều hoà, ghế sưởi cần nhiều năng lượng để hoạt động như bình thường.

Bởi vậy, khi di chuyển trong thời tiết lạnh, mức độ tiêu hao nhiêu liệu sẽ tăng lên khá nhiều. Để xe ô tô hoạt động trơn tru trong thời tiết lạnh, các tài xế nên khởi động xe vài phút trước khi di chuyển, tránh tình trạng lên xe nổ máy di chuyển luôn.

Nước làm mát cũng là một trong những yếu tố quyết định đến khả năng tiêu thụ nhiên liệu của ô tô

Nước làm mát bị cạn

Cảm biến nhiệt của nước làm mát được thiết kế đặt cạnh ngay ở sườn của động cơ, tiếp xúc trực tiếp với nước làm mát. Cảm biến nhiệt này được cấu tạo sinh ra bởi dòng điện trở. Chính vì vậy, khi cảm biến bị mất, nó sẽ báo cho những thông số sai lệch so với thực tế. Nên khi nhìn vào ECU đang có chỉ số nước làm mát lạnh, nhưng thực tế nó lại đang trong thể nóng, tức là ngược lại chỉ số nhìn thấy. Nên các chủ xe hay chủ quan nghĩ rằng đó là chỉ số đúng mà không biết, lượng nhiên liệu được phun vào động cơ đang ở mức nhiều hơn so với mức bình thường. Tình trạng này, nếu diễn ra trong thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng xe “uống xăng” một cách rất lãng phí.

Có thể, do bận mải với công việc nên tài xế quên mất lịch thay dầu động cơ, khiến cho dầu động cơ lâu ngày bị nhiễm nhiều bụi bẩn, tạp chất

Không thay dầu đúng hạn

Có thể, do bận mải với công việc nên tài xế quên mất lịch thay dầu động cơ, khiến cho dầu động cơ lâu ngày bị nhiễm nhiều bụi bẩn, tạp chất. Điều này sẽ làm cho khả năng bôi trơn của dầu động cơ không còn hiệu quả, bị vô hiệu hóa, làm cho ma sát sinh ra trong quá trình động cơ hoạt động lớn hơn và máy cũng nóng hơn bình thường, làm cho xe tốn nhiên liệu hơn rất nhiều so với trạng thái ban đầu của nó.

Theo lời khuyên của các chuyên gia về xe ô tô, việc người sử dụng xe thường xuyên làm sạch hệ thống điều hòa cũng là cách hiệu quả để ngăn ngừa việc ô tô hao xăng

Không kiểm tra lọc gió điều hoà

Theo lời khuyên của các chuyên gia về xe ô tô, việc người sử dụng xe thường xuyên làm sạch hệ thống điều hòa cũng là cách hiệu quả để ngăn ngừa việc ô tô hao xăng. Nếu bộ phận lọc gió bị bẩn, lưu lượng gió được hút vào từ bên ngoài sẽ không còn đủ lượng để đáp ứng không gian bên trong xe. Tình huống này dẫn đến việc người sử dụng xe sẽ phải vặn quạt gió điều hòa ở cỡ lớn hoặc phải chuyển sang chế độ lấy gió trong khiến ô tô hao xăng hơn.

