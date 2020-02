Mua xe sang Lexus, chọn mẫu xe nào phù hợp với nhu cầu và tài chính?

Thứ Ba, ngày 25/02/2020 06:00 AM (GMT+7)

Lexus là thương hiệu xe hạng sang được khá nhiều doanh nhân tại Việt Nam lựa chọn, với dải sản phẩm trải rộng ở nhiều mức giá khác nhau.

Các đối thủ trực tiếp của Lexus ES là Mercdes-Benz E-class, BMW 5-Series hay Audi A6

Chọn mua sedan hạng sang cỡ trung giá từ 2,5 tỷ đồng

Trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung là sự cạnh tranh của những tên tuổi như Mercedes-Benz E-class, BMW 5-Series, Audi A8 và Lexus ES. Mỗi một thương hiệu có một lợi thế riêng. Nếu khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe có cảm giác lái phấn khích khi đạp ga, thiết kế ngoại thất với những đường nét cơ bắp thì lựa chọn 5-Series hay A8. Tuy nhiên, Lexus ES và E-class lại có lợi thế về khoang nội thất rộng rãi, sang trọng, ngoại thất bo tròn đậm chất doanh nhân mà vẫn không kém phần trẻ trung.

Hiện tại, trên thị trường Lexus Việt Nam đang có 2 phiên bản là ES250 là ES300h

Mẫu Lexus ES250 đang được trưng bày tại một showroom của Lexus Việt Nam tại Hà Nội

ES250, giá 2,540 tỷ đồng

Lexus ES250 sử dụng động cơ 2.5 hút khí tự nhiên, nhưng tạo ra công suất tối đa lên tới 204 mã lực, xe đi kèm hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu trước.

Lexus ES300h sẽ ra mắt thị trường Việt Nam tháng 4/2020

ES300h, giá 3,040 tỷ đồng

Lexus ES300h dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4 năm nay. Theo một nhân viên tư vấn bán hàng tại Lexus Thăng Long, đã có khách hàng cọc mẫu xe này từ tháng 10 năm ngoái. Giá bán hiện tại của mẫu xe này là 3,40 tỷ đồng.

Hàng ghế sau của LS500h được đánh giá rộng bậc nhất phân khúc

Chọn mua sedan hạng sang cỡ lớn, giá 7,8 tỷ đồng

Mẫu LS500h hiện tại là mẫu sedan đầu bảng của Lexus, cạnh tranh với các đối thủ như Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series hay Audi A8.

Cũng như các phân khúc xe khác, LS500h được nhiều người đánh giá là có khoang nội thất rộng bậc nhất phân khúc, thể hiện sự sang trọng và đặc trưng của doanh nhân. Về độ êm ái thì đây là mẫu xe được đánh giá tốt nhất phân khúc. Thiết kế ngoại thất của LS500h cũng có nhiều đường nét sắc cạnh.

Lexus LS500h 2020 sử dụng động cơ xăng và điện gồm: máy xăng V6 - 3.5L hút khí tự nhiên D-4S và hai mô tơ điện sở hữu công nghệ Multi-Stage Hybrid cho công suất tối đa 295 mã lực. Mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này sử dụng hộp số tự động Multi stage HV 10 cấp và hệ dẫn động cầu sau cùng 5 chế độ lái gồm: Eco, Comfort, NML, Sport, Sport+ Customize.

Lexus NX300 sử dụng động cơ 2.0 tăng áp, 4 xi lanh thẳng hàng tạo ra công suất tối đa 235 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian

Lựa chọn crossover cỡ trung, giá 2,5 tỷ đồng

Những năm gần đây, nhiều khách hàng đã quan tâm hơn đến những mẫu crossover 5 chỗ gầm cao đa dụng. Trong phân khúc này, Lexus NX300 có lợi thế hơn những đối thủ là sử dụng khoang nội thất rộng rãi, đi kèm những trang bị an toàn bậc nhất phân khúc.

Lexus NX300 sử dụng động cơ 2.0 tăng áp, 4 xi lanh thẳng hàng tạo ra công suất tối đa 235 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Mẫu xe này đang được bán với mức giá 2,510 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, Lexus RX luôn là mẫu xe sang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng

Lexus có 5 hoặc 7 ghế ngồi, giá từ 3,2 đến 4,6 tỷ đồng

Tại thị trường Việt Nam, Lexus RX luôn là mẫu xe sang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng khi muốn sở hữu một mẫu SUV đa dụng sang trọng, tiện nghi và phù hợp với nhiều địa hình. Đây cũng luôn là dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu xe sang đến từ Nhật Bản tại Việt Nam.

Phiên bản nâng cấp của Lexus RX được chính thức giới thiệu tại Việt Nam trong khuôn khổ Vietnam Motor Show 2019 diễn ra vào cuối tháng 10/2019 vừa qua. Hiện tại, Lexus giới thiệu đến 4 phiên bản khác nhau bao gồm RX300, RX350, RX350L và RX450h đi cùng giá bán từ 3,2 đến 4,6 tỷ đồng.

Trong số 4 phiên bản trên, người tiêu dùng tại Việt Nam quen thuộc với RX350 bởi đây chính là phiên bản RX đang lăn bánh nhiều nhất tại Việt Nam. Những cái tên như RX300 và RX350L xuất hiện giúp đáp ứng nhu cầu của thị trường với mong muốn tìm kiếm một phiên bản với mức giá phải chăng hay một chiếc xe với không gian rộng rãi cho 7 người ngồi cũng như khoang chứa đồ lớn hơn.

Lexus RX300 sử dụng động cơ 2.0 tăng áp, công suất tối đa 233 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian

RX300, giá 3,180 tỷ đồng

Lexus RX300 sử dụng động cơ 2.0 tăng áp, công suất tối đa 233 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

RX350 là mẫu xe đầu tiên của thế hệ Lexus RX

RX350, giá 4,120 tỷ đồng

Lexus RX350 phiên bản 2020 được trang bị khối động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên quen thuộc sản sinh công suất tối đa 296 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Điểm khác biệt lớn nhất trên RX350L so với bản RX350 truyền thống là được bố trí thêm hàng ghế thứ 3

RX350L, giá 4,210 tỷ đồng

Điểm khác biệt lớn nhất trên RX350L so với bản RX350 truyền thống là được bố trí thêm hàng ghế thứ 3. Tuy nhiên, hàng ghế này chỉ phù hợp cho trẻ em. Hàng ghế thứ 2 chỉ có 2 ghế tách biệt, tích hợp bệ tỳ tay riêng. Ở giữa 2 ghế sẽ có lối đi để vào hàng ghế cuối. Do đó, thêm người ngồi vào hàng 3 sẽ không cần can thiệp vào hàng ghế giữa. Đây là kiểu bố trí ghế thường gặp trên những mẫu MPV hoặc SUV có kích thước lớn.

Lexus RX450h là mẫu xe cao cấp nhất của phân khúc RX tại thị trường Việt Nam

RX450h, giá 4,640 tỷ đồng

Lexus RX450h là mẫu xe cao cấp nhất của phân khúc RX tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này được trang bị khối động cơ xăng V6, dung tích 3.5L hút khí tự nhiên được kết hợp với hai mô tơ điện cho công suất tối đa 259 mã lực, sức mạnh truyền xuống bốn bánh toàn thời gian thông qua hộp số tự động vô cấp (CVT).

Lexus LX570 là sự lựa chọn hàng đầu của những đại gia Việt bởi tính sang trọng, đa dụng và rất giữ giá

Lựa chọn SUV 7 chỗ cỡ lớn, giá từ 5,7 đến 8,3 tỷ đồng

Hai phiên bản SUV 7 chỗ cỡ lớn đang được bán tại thị trường Việt Nam là GX460 và LX570.

Lexus GX460 được ra mắt thị trường vào năm 2014, thay thế cho đàn anh GX470

GX460, giá 5,690 tỷ đồng

Được ra mắt thị trường vào năm 2014, thay thế cho người đàn anh GX470, Lexus GX460 sử dụng động cơ xăng 4.6 V8, cho công suất tối đa 301 mã lực, đi kèm là hộp số tự động 6 cấp. Xe còn được trang bị khóa vi sai chống trượt Torsen, hộp số phụ 2 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, nhờ đó sức kéo của xe đạt 2.948 kg.

Nội thất trên mẫu LX570 2020

LX570, giá 8,340 tỷ đồng

Được phát triển từ mẫu SUV 7 chỗ gầm cao cỡ lớn Toyota Land Cruiser vào năm 2008, Lexus LX570 luôn là sự lựa chọn của những đại gia Việt bởi thương hiệu xe hạng sang Lexus, khối động cơ bền bỉ và khả năng giữ giá cao.

Lexus LX570 vẫn sử dụng khối động cơ xăng 5.7 V8 hút khí tự nhiên quen thuộc, tạo ra công suất tối đa 367 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của mẫu xe này vào khoảng 20 lít/100km.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/mua-xe-sang-lexus-chon-mau-xe-nao-phu-hop-voi-nhu-cau-va-tai-chinh-d4...Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/mua-xe-sang-lexus-chon-mau-xe-nao-phu-hop-voi-nhu-cau-va-tai-chinh-d452471.html