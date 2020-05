Những mẫu xe được đón đợi ra mắt thị trường Việt trong thời gian tới

Thứ Ba, ngày 26/05/2020 06:00 AM (GMT+7)

Kia Morning 2021, Honda City 2020, Mazda6,... là những mẫu xe đời mới được mong chờ ra mắt khách hàng Việt trong sáu tháng cuối năm.

Những mẫu xe đã ra mắt công chúng toàn cầu và cần được đưa về Việt Nam để làm mới dải sản phẩm của mình, gia tăng thêm sự lựa chọn cho người dùng trong nước.

1. Kia Morning

Theo một số nguồn tin, THACO đang có kế hoạch ra mắt phiên bản hoàn toàn mới của mẫu hatchback đô thị Kia Morning tại thị trường Việt Nam. Kia Morning 2020 vừa mới ra mắt tại Hàn Quốc là model nâng cấp giữa dòng đời của thế hệ Morning thứ 3. Trong khi đó, các phiên bản Morning đang lắp ráp và bán tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 2 ra đời từ 2011.

Kia Morning 2021 có những thay đổi về ngoại hình mang đến cái nhìn cuốn hút hơn. Ở phần đầu xe, đèn pha, cản dưới và mặt ca-lăng mới góc là những chi tiết được tinh chỉnh lại. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị sẵn đèn định vị ban ngày dạng LED, mâm xe thể thao... Vóc dáng tổng thể, Kia Morning 2021 không có sự khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm.

Morning 2021 dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng động cơ xăng I3 1.0L với công suất 66 mã lực và 96 Nm mô-men xoắn cực đại. Ngoài ra, sẽ có thêm một biến thể động cơ I4 1.25L với 83 mã lực và 122 Nm mô-men xoắn cao cấp hơn.

Trải qua nhiều năm có mặt trên thị trường cùng nhiều lần nâng cấp đáng kể, lần nâng cấp gần nhất của mẫu xe hạng A này là vào năm 2018 với việc ra mắt phiên bản Morning S. Còn hiện tại, Kia Morning có 4 phiên bản với giá bán dao động 299-393 triệu. Dự đoán Kia Morning 2020 khi ra mắt tại Việt Nam vẫn sẽ được lắp ráp như các phiên bản hiện hành.

2. Toyota Corolla Altis

Năm ngoái, có tin đồn Corolla Altis thế hệ mới chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam nhưng ngay lập tức Toyota đã lên tiếng phủ nhận thông tin đó. Vì thế, khách hàng Việt phải đợi thêm một năm nữa mới có thể tiếp cận Toyota Corolla Altis 2020.

Toyota Corolla Altis có mức giá dao động từ 679 đến 932 triệu, là đối thủ cạnh tranh với: Mazda3, Hyundai Elantra hay Kia Cerato... Tuy nhiên mẫu xe này đang cho thấy sự lép vế so với các đối thủ vì bởi giá cao và thiết kế, trang bị đã lâu không được nâng cấp. Do đó, việc sớm ra mắt phiên bản hoàn toàn mới, có thể giúp mẫu sedan hạng C này cải thiện được doanh số và chỗ đứng của mình trong phân khúc.

Thế hệ thứ 12 của Corolla Altis là một chiếc xe hoàn toàn mới khi được xây dựng trên nền tảng Toyota New Global Architecture (TNGA) GA-C, cũng đang dùng cho Prius và C-HR. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.640 x 1.780 x 1.435 mm. Như vậy, Altis mới dài hơn 10mm, rộng hơn 5mm và thấp hơn 45mm so với mẫu Altis tiền nhiệm.

Nhiều khả năng Altis 2020 sẽ tiếp tục được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

3. Honda City

Mẫu sedan ăn khách nhất của Honda Việt Nam trong suốt thời gian qua, Honda City với những ưu điểm về thiết kế nam tính, vận hành bền bỉ và tiết kiệm, luôn chiếm được cảm tình của người tiêu dùng trong phân khúc sedan cỡ B, bên cạnh những cái tên như Toyota Vios, Hyundai Accent,...

Honda City thế hệ hoàn toàn mới (thế hệ thứ 7) được Honda trình làng tại Thái Lan hồi cuối năm 2019 vừa qua được khách hàng Việt Nam đón nhận và chờ đợi ngày bán ra chính thức. Ngoài kiểu dáng thừa hưởng từ Honda Accord, City 2020 còn gây chú ý bởi tùy chọn động cơ tăng áp 1.0L bên cạnh cấu hình động cơ 1.5L hút khí tự nhiên.

Về thiết kế tổng thể, Honda City 2020 chịu ảnh hưởng khá nhiều từ đàn anh Accord thế hệ mới. Đường nét thiết kế mềm mại hơn và tuân theo phong cách đĩnh đạc, lịch sự, sang trọng nhưng vẫn thời trang.

Một số trang bị nổi bật phải kể tới như bộ đèn chiếu sáng công nghệ Full-LED cho bản cao cấp, đèn halogen cùng thấu kính projector cho bản tiêu chuẩn, bộ mâm hợp kim 15 inch đa chấu, ăng-ten vây cá mập, màn hình cảm ứng 8 inch có kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay và hỗ trợ ra lệnh giọng nói Siri, hệ thống giải trí MID, điều hoà tự động, vô-lăng kèm phím bấm đa chức năng, kết nối Bluetooth rảnh tay, ghế bằng vải hoặc hai tông màu da với bảng điều khiển màu đen bóng piano, tay nắm cửa mạ chrome...

Tại thị trường Thái Lan, tất cả các phiên bản của Honda City 2020 đều sử dụng chung một khối động cơ xăng 3 xy-lanh VTEC Turbo 1.0L cho ra công suất 120 mã lực và 173 Nm mô-men xoắn cực đại tại vòng tua 2.000-4.500 vòng/phút. Honda cho biết động cơ mới này cho cùng hiệu năng với phiên bản 1.5 cũ và cùng mô-men xoắn với động cơ 1.8L. Bên cạnh đó, xe đi kèm với trang bị hộp số vô cấp CVT với cài đặt giả lập 7 cấp số.

Honda City là dòng xe duy nhất được Honda sản xuất tại Việt Nam. Tuy nhiên vẫn chưa rõ hãng xe Nhật sẽ duy trì việc lắp ráp cho City thế hệ mới hay chuyển sang nhập khẩu tương tự Civic hay Accord. Giá bán của Honda City 2020 tại Thái Lan là từ 579.500 đến 739.000 Baht (tương đương 444 đến 567 triệu đồng).

4. Mazda6

Mẫu xe chiếm được cảm tình của đại đa số những người dùng trẻ tuổi nhờ thiết kế Kodo bắt mắt và linh hoạt. Tuy nhiên, các model hiện hành của Mazda6 đã được THACO giới thiệu hơn 3 năm và không còn giữ được sức hút như trước, khách hàng kỳ vọng Mazda6 facelift mới sẽ sớm ra mắt khách hàng Việt trong thời gian tới.

Thời gian gần đây, Mazda6 liên tục được các đại lý tung nhiều chương trình ưu đãi giảm giá sâu. Động thái này được cho là một bước dọn kho đón phiên bản mới.

Tại các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia hay Singapore, Mazda6 thế hệ thứ 3 đều đã được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và an toàn. Vóc dáng tổng thể và ngôn ngữ thiết kế Kodo linh hoạt và trẻ trung tiếp tục là thế mạnh của mẫu sedan hạng D này. Cùng với đó, mẫu sedan cỡ trung của Mazda vẫn có 2 tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L.

Nếu được ra mắt công chúng Việt, Mazda6 mới chắc chắn sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước để duy trì lợi thế cạnh tranh về giá trước Toyota Camry và Honda Accord nhập khẩu.

5. Kia Sorento

Kia Việt Nam đang có kế hoạch lên đời cho Sorento. Sau một thời gian dài vắng bóng trên thị trường, đã đến lúc mẫu xe này cần trở lại và khẳng định vị thế.

Kia Sorento thế hệ thứ 4 là một cú lột xác từ trong ra ngoài. Sở hữu thiết kế ngoại thất trẻ trung và nam tính, mẫu xe Hàn Quốc trang bị đầy đủ các công nghệ hiện đại không thua kém bất cứ một đối thủ nào trong phân khúc.

Được biết, Kia Sorento chuẩn bị ra mắt vào cuối năm nay tại Việt Nam có thể là những model 2021 mới nhất vừa trình làng thị trường toàn cầu hồi tháng 3/2020 thay vì là model thuộc thế hệ thứ 3 như các thông tin xuất hiện trước đó. Tuy nhiên, thông tin này chưa được phía nhà phân phối xác nhận.

