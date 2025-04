Khám phá các ưu điểm nổi trội của dòng SUV Hyundai Tucson

Hyundai Tucson hiện là dòng xe thể thao đa dụng (SUV) hút khách nhất nhìn của nhà sản xuất ô tô Hyundai tại thị trường Việt Nam. Ấn bản 2025 của dòng xe này hiện có tất cả 4 phiên bản khác nhau: New Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn; New Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt; New Tucson 2.0 Dầu đặc biệt; và New Tucson 1.6 Turbo.

Hyundai Tucson có khả năng đối đầu với một loạt đối thủ nổi tiếng như Mazda CX-5, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Ford Territory và Kia Sportage. Trong cuộc đua chinh phục trái tim khách hàng, dòng Tucson có nhiều ưu điểm vượt trội. Mẫu xe này không những sở hữu động cơ mạnh mẽ, thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến mà còn có nhiều tiện nghi.

Về mặt ngoại thất

Hyundai Tucson 2025 tiếp tục phát huy ngôn ngữ thiết kế “Thể thao gợi cảm” (Sensuous Sportiness), tăng thêm diện mạo hầm hố, mạnh mẽ và mang tính chất động học cao. Diện mạo xe táo bạo nhờ có lưới tản nhiệt sơn đen, đèn định vị kiểu thiết kế dạng “viên ngọc tham số”. Vành bánh xe mới tăng sự linh hoạt và năng động. Trong khi dáng vẻ xe chắc chắn, mạnh mẽ, tô điểm thêm bởi ốp cản sau sơn bạc.

Thiết kế của xe vừa rộng rãi và an toàn nhờ tận dụng ưu thế của các đường nét ngang. Mặt bên xe New Tucson có các đường gân dập nổi đặc trưng. Phần la-zăng bánh xe sang trọng, kết hợp với những chi tiết sắc nét trên thân xe, làm nổi bật lên phong cách thể thao của một dòng SUV hiện đại.

Phần đầu xe còn có đèn LED chạy ngày ẩn vào lưới tản nhiệt. Đèn pha LED được nâng cấp lên dạng LED Projector. Mui xe dài và đường mái phẳng kết hợp với phần nhô ra ngắn tăng thêm cảm giác năng động, sẵn sàng bùng nổ năng lượng cho xe. Gương chiếu hậu chỉnh điện, có tích hợp chức năng sấy. Ở bản cao cấp, Hyundai Tucson còn có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh.

Phần đuôi xe được thiết kế hoàn toàn mới, mang đến ấn tượng hiện đại và thể thao. Các đường nét được tinh chỉnh để trông trau chuốt và tinh tế hơn so với phiên bản trước. Mặt sau xe ấn tượng với cụm đèn hậu LED kéo dài mang tính biểu tượng, khẳng định hình ảnh công nghệ cao của Hyundai Tucson.

Tucson mới còn được trang bị cửa kính phía sau mang tính biểu tượng của Hyundai cùng gạt nước được giấu bên dưới cánh gió sau giúp tăng thêm vẻ đẹp hiện đại cho xe. Trong khi đó, cốp điện thông minh mang lại sự tiện nghi đáng kể cho người sử dụng Hyundai Tucson, đặc biệt trong các tình huống tay bận hoặc cần đóng mở cốp xe thường xuyên.

Về mặt nội thất

Hyundai Tucson 2025 có trải nghiệm không gian nội thất tập trung vào người lái, thiết kế rộng rãi và có nhiều trang bị công nghệ hiện đại. Cabin xe được tối ưu hóa, giúp người lái dễ dàng thao tác và kiểm soát mọi chức năng quan trọng. Trang bị cần số điện tử sau vô lăng giúp cho việc snag số trở nên mượt mà và hiện đại hơn. Màn hình giải trí và thông tin kích cỡ 12,3 inch thiết kế liền khối mang lại trải nghiệm trực quan và hiện đại, tiếp cận dễ dàng mọi thông tin, giúp tập trung cao độ vào hành trình di chuyển xe.

Màn hình trung tâm hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh 8 loa Bose cao cấp mang đến trải nghiệm tuyệt vời. Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cùng cửa gió riêng cho hàng ghế sau, đảm bảo phân phối gió mát đều. Các tính năng nổi bật khác bao gồm nút bấm khởi động, khởi động từ xa, phanh tay điện tử, Auto Hold, ghế lái và ghế phụ chỉnh điện, sưởi và làm mát ghế trước, cốp điện thông minh và cửa sổ trời toàn cảnh.

Hàng ghế Hyundai Tucson 2025 màu xám sang trọng, ghế trước ôm thân người, hỗ trợ tốt, ghế lái và ghế phụ chỉnh điện, nhớ 2 vị trí. Ghế ngồi trước của Tucson còn có hệ thống sưởi/làm mát, mang lại sự thoải mái trong mọi điều kiện thời tiết. Hàng ghế thứ 2 rộng rãi, có thể điều chỉnh độ ngả lưng, tựa đầu 3 vị trí, bệ tay trung tâm tích hợp khay đựng cốc.

Trang bị gương chống chói tự động (ECM), cải thiện tầm nhìn ban đêm và giảm ánh sáng mạnh từ xe sau, nâng cao độ an toàn khi lái xe. Khoang hành lý Hyundai Tucson xăng đặc biệt 2025 có dung tích 539 lít, có thể mở rộng lên đến 1.860 lít khi gập hàng ghế sau theo tỉ lệ 60:40, tối ưu cho việc chứa đồ.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn

Hyundai Tucson 2025 mang đến trải nghiệm vận hành mạnh mẽ với công nghệ động cơ Smartstream mới. Các tùy chọn động cơ gồm: Smartstream G2.0: Động cơ xăng 2.0L, 156 mã lực, có ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu; Smartstream 1.6 T-GDI: Động cơ tăng áp 1.6L, 180 mã lực, có ưu điểm tăng tốc nhanh; Smartstream D2.0: Động cơ diesel 2.0L, 186 mã lực, mô-men xoắn 416Nm, có ưu điểm vận hành bền bỉ.

Đi kèm với hệ thống động cơ trên là hệ thống dẫn động HTRAC tối ưu hiệu suất lái, mang lại sự vận hành cho Tucson một cách ổn định và kiểm soát vượt trội trên mọi địa hình. Cảm giác bứt tốc mạnh mẽ, êm ái nhờ công nghệ động cơ tiên tiến. Về khả năng vận hành, có thể nói Hyundai Tucson 2025 là SUV mạnh mẽ, mang lại cảm giác lái ấn tượng, phù hợp với cả đường phố và địa hình phức tạp.

Đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành, Hyundai Tucson 2025 trang bị hàng loạt tính năng an toàn tiên tiến, bao gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và phân phối lực phanh điện tử (EBD) giúp duy trì kiểm soát xe và tăng hiệu quả phanh; Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC) và kiểm soát lực kéo (TCS) đảm bảo an toàn trong các tình huống nguy hiểm; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và xuống dốc (DBC) giúp kiểm soát xe trên địa hình dốc; Hệ thống cảnh báo điểm mù (BCA), camera 360 độ, cảm biến trước/sau và 6 túi khí bảo vệ toàn diện; Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) tăng cường sự ổn định khi lái xe.

Đánh giá chung

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc SUV cỡ nhỏ với ngoại thất đẹp, nội thất sang trọng, động cơ mạnh mẽ, khả năng vận hành ấn tượng cùng hệ thống giải trí hiện đại, Hyundai Tucson 2025 chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Hyundai Tucson được cải tiến về tiện nghi, bổ sung nhiều phiên bản động cơ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Việt, cùng mức giá hợp lý hơn so với trước đây. Hiện, mẫu SUV này có giá bán đề xuất dao động từ 769-969 triệu đồng, tùy vào từng phiên bản.