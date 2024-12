Những điểm hấp dẫn của Hyundai Tucson 2025

Hyundai Tucson 2025 không chỉ là sự lựa chọn sang trọng trong phân khúc SUV nhỏ gọn, mà còn là một ấn phẩm giàu chất thực tiễn nhờ có không gian buồng lái (cabin) và khoang chứa đồ rộng rãi, vượt trội so với nhiều đối thủ.

Mẫu SUV Tucson mới được trang bị động cơ bốn xi-lanh 2.5L, công suất 187 mã lực và hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn. Tucson còn được nhà sản xuất cung cấp tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Mặc dù khả năng tăng tốc của xe không quá mạnh mẽ, nhưng Tucson vẫn mang lại cảm giác lái thoải mái, dễ chịu, lý tưởng cho những chuyến đi dài hay di chuyển trong thành phố.

Ngoài ra, Tucson cũng có các phiên bản hybrid và plug-in hybrid đều mạnh mẽ hơn so với phiên bản không phải hybrid. Tuy nhiên, cảm giác lái của Tucson không đem lại sự phấn khích như các đối thủ như Honda CR-V, Mazda CX-50 hay Volkswagen Tiguan, những mẫu xe này có khả năng vào cua nhanh và mạnh mẽ hơn.

Nếu bạn ưu tiên một chiếc xe đi làm thoải mái, chạy êm ái và trang bị đầy đủ tiện ích, Tucson chính là sự lựa chọn lý tưởng, đặc biệt là những phiên bản cao cấp với vật liệu sang trọng và công nghệ tiên tiến.

Điểm mới của Hyundai Tucson 2025

Hyundai Tucson 2025 được làm mới diện mạo với những thay đổi đáng chú ý ở lưới tản nhiệt, cản xe và bánh xe. Bên trong nội thất của Tucson 2025, hệ thống thông tin giải trí cũng đã được nâng cấp với hai màn hình kỹ thuật số đặt trong cùng một khung duy nhất, mang lại cảm giác hiện đại và tinh tế.

Phiên bản Cơ sở của Tucson có màn hình cảm ứng 12,3 inch và đồng hồ analog, trong khi các bản Cao cấp như N Line và Limited màn hình kỹ thuật số hiện đại hơn. Vô lăng và bảng điều khiển điều hòa của Tucson 2025 cũng được điều chỉnh để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Động cơ và hiệu suất

Hyundai Tucson 2025 quốc tế được trang bị động cơ bốn xi-lanh 2.5L, đạt công suất tối đa 187 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, Tucson 2025 chỉ trang bị tùy chọn động cơ 2.0L hoặc 1.6L Turbo.

Mặc dù không phải là mẫu xe thể thao mạnh mẽ, nhưng khả năng xử lý của Tucson 2025 đem lại sự tự tin và vận hành rất sắc nét. Chính vì thế, Tucson 2025 hứa hẹn mang lại một trải nghiệm lái xe êm ái và tinh tế, đặc biệt phù hợp cho những ai yêu thích sự thoải mái và tiện nghi.

Với hệ dẫn động bốn bánh, Tucson 2025 bản quốc tế có thể tăng tốc 60 MPH (96,56 km/h) trong 8,8 giây, một con số khá ấn tượng đối với một chiếc SUV. Các phiên bản hybrid mạnh mẽ hơn cũng sẽ mang lại cảm giác tăng tốc nhanh hơn, mặc dù không đạt đến mức độ mạnh mẽ như các mẫu xe hiệu suất cao khác.

Tucson 2025 không phải là dòng xe tiết kiệm xăng ấn tượng, mức độ tiêu thụ nhiên liệu của xe có thể đạt 25 mpg (9,4 lít/100 km) trong thành phố và 32 mpg (7,35 lít/100 km) trên đường cao tốc với hệ dẫn động cầu trước. Tuy nhiên, trong thử nghiệm thực tế, mẫu Tucson XRT chỉ đạt 26 mpg (9 lít/100 km) trên đường cao tốc ở tốc độ 75 dặm/giờ (120,7 km/h).

Nội thất và tiện nghi

Tucson 2025 sở hữu nội thất hiện đại và được bố trí thông minh, với các vật liệu cao cấp và tiện nghi đầy đủ. Khoang hành lý rộng rãi, có thể chứa lên đến 9 chiếc vali xách tay khi hàng ghế sau chưa được gập lại, và có thể tăng thêm sức chứa lên tới 22 chiếc vali xách tay một khi ghế sau được gập xuống.

Hệ thống thông tin giải trí mới của Tucson bao gồm màn hình cảm ứng 12,3 inch cùng các màn hình kỹ thuật số, giúp người lái dễ dàng truy cập vào các tính năng như định vị, radio, cài đặt xe và nhiều tính năng khác. Apple CarPlay và Android Auto là tiêu chuẩn trên mọi phiên bản, đồng thời các tính năng như kết nối không dây, radio vệ tinh SiriusXM và hệ thống âm thanh Bose nâng cấp cũng có sẵn tùy chọn.

An toàn và hỗ trợ lái xeTucson 2025 được trang bị nhiều tính năng an toàn tiên tiến, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường với hỗ trợ giữ làn, và kiểm soát hành trình thích ứng. Các tính năng này giúp gia tăng sự an toàn và hỗ trợ lái xe, đồng thời cung cấp sự yên tâm trong mỗi chuyến đi.

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, Hyundai Tucson 2025 được phân phối với 4 phiên bản, bao gồm 2.0 xăng tiêu chuẩn, 2.0 xăng đặc biệt, 2.0 dầu đặc biệt và 1.6 Turbo, với mức giá lần lượt là 769 triệu, 859 triệu, 989 triệu và 979 triệu đồng. Như thế, Tucson 2025 ở Việt Nam không có bản hybrid như Tucson 2025 quốc tế.

