Mua xe máy dầu nên chọn KIA Sportage hay Hyundai Tucson?

KIA Sportage là mẫu xe được đánh giá cao về thiết kế trẻ trung hiện đại với việc được trang bị đèn LED Projector cao cấp. Thân xe sở hữu các đường gờ góc cạnh cùng với la-zăng 19 inch cùng khoảng sáng gầm lớn hơn cho khả năng vận hành linh hoạt hơn trên các cung đường offroad.

Trong khi đó, bản cập nhật mới từ tháng 10/2024 khiến Hyundai Tucson vẫn giữ được sự bề thế vốn có và pha trộn với những đường nét hiện đại thời thượng hợp lòng cả khách hàng trung niên hay trẻ tuổi. Xe có được chiều dài nhỉnh hơn so với KIA Sportage nhưng bán kính vòng quay nhỏ hơn tạo sự linh hoạt khi di chuyển tại đường phố đông đúc.

Bộ đôi SUV hạng C này đều được tích hợp đèn pha tích hợp đèn báo rẽ, có tính năng chỉnh điện và sấy; đèn pha tự động, cốp điện, anten vây cá, cửa sổ trời hiện đại.

Thông số KIA Sportage 2.0D Signature Hyundai Tucson Dầu Đặc Biệt Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) 4,660 x 1,865 x 1,700 4640 x 1865 x 1665 Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) 2,755 2755 Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) 190 181 Bán kính quay vòng tối thiểu (m) / Turning circle (m) 5.89 5.4 Dung tích thùng nhiên liệu (L) / Fuel tank capacity (L) 54 54 Thể tích khoang hành lý (L) / Boot space (L) 543 539 Số chỗ ngồi / Seat capacity 5 chỗ 5 chỗ Cụm đèn trước / Headlights LED Projector LED Đèn pha tự động / Automatic headlight control Có Có Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA / High Beam Assist Có Có Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights LED LED Cụm đèn sau / Rear lamps LED LED Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện / Electric & Folding Outside Mirrors Có Có Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wipers Có Có Baga mui / Roof rails Có Có Cốp điện / Power Tailgate Có Có Cửa sổ trời / Sunroof Có Có

Về nội thất

Không gian nội thất rộng rãi và sử dụng vật liệu ghế bọc da cao cấp là điểm chung giữa bộ đôi SUV hạng C này. Cả hai đều sở hữu cụm 2 đồng hồ 12,3 inch nối liền mạch hiện đại kèm theo đó là các chức năng kết nối không dây Apple Carplay & Android Auto. Sạc không dây kèm hốc chứa đồ phía trước rộng rãi, ghế lái chỉnh điện và có nhớ vị trí, cùng tính năng sưởi ấm và làm mát hàng ghế trước...

Tuy nhiên, Hyundai Tucson thế hệ mới sở hữu thêm tính năng sưởi vô lăng, đồng thời có lẫy chuyển số đặt phía sau tay lái giống cách mà các dòng xe sang Mercedes thực hiện. Ngoài ra, xe cũng có hệ thống đèn LED nội thất có thể thay đổi tới 64 màu sắc khác nhau cho nhiều trải nghiệm ấn tượng hơn.

Trong khi đó, KIA Sportage sử dụng núm chuyển số thiết kế sang trọng, và cũng có đèn chiếu nội thất. Cả hai đều có hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập, hệ thống âm thanh giải trí 8 loa dù thương hiệu khác nhau.

Thông số KIA Sportage 2.0D Signature Hyundai Tucson Dầu Đặc Biệt Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel Có Có, sưởi vô lăng Chất liệu ghế / Seat trim Da / Leather Da / Leather Ghế lái chỉnh điện / Power Driver Seat Có Có Ghế người lái có nhớ vị trí / Memory Driver seat Có Không Ghế hành khách chỉnh điện / Power Passenger seat Có Có Sưởi và làm mát hàng ghế trước / Heated & ventilated 1st seats Có Có Màn hình đa thông tin / Cluster Instrument Full-LCD 12.3” 12.3 inch Màn hình giải trí trung tâm AVN / AVN Screen Infotainment AVN 12.3” 12.3 inch Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Connect phone Có Có Hệ thống âm thanh / Sound system 8 loa Harman Kardon / Harman Kardon 8 speakers 8 loa Bose cao cấp Hệ thống điều hòa / Air-Conditioning 2 vùng /Dual-zone 2 vùng Cửa gió điều hòa hàng ghế sau / Rear vents Có Có Sạc không dây / Wireless charger Có Có Đèn viền nội thất / Ambient light Có Có Gương chống chói ECM / ElectroChromic Mirrors Có Có Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm / Smart key remote with push-button start Có Có Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start Có Có Lẫy chuyển số / Paddle shift Có Có Phanh tay điện tử + Autohold / Electronic parking brake with Auto hold Có Có Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start Có Có

Về động cơ

Bản dầu của cả KIA Sportage và Hyundai Tucson có cùng mức dung tích xy lanh nhưng Tucson có công suất tối đa nhỉnh hơn với 186 mã lực, trong khi của Sportage là 184 mã lực. Tuy nhiên cả hai đều có cùng mô men xoắn cực đại và sử dụng hệ thống dẫn động cầu trước, với hộp số AT 8 cấp và 4 chế độ lái.

Tuy nhiên về khả năng tiết kiệm nhiên liệu thì KIA Sportage nhỉnh hơn chút khi có mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 5.9 lít/100km đường hỗn hợp, còn con số này cả Tucson là 6.16.

Thông số KIA Sportage 2.0D Signature Hyundai Tucson Dầu Đặc Biệt Loại động cơ / Engine type Smartstream 2.0 Diesel Smartstream D2.0 Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) 184 / 4.000 186/4000 Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) 416 / 2.000 - 2.750 416/2000~2750 Hộp số / Transmission Tự động 8 cấp / 8AT 8 AT Hệ thống dẫn động / Drivertrain Cầu trước / FWD Cầu trước / FWD Chế độ lái / Drive mode Normal / Eco / Sport / Smart Eco, Normal, Sport, My Drive Hệ thống treo trước / Front Suspension McPherson / McPherson McPherson / McPherson Hệ thống treo sau/ Rear Suspension Liên kết đa điểm / Multi-link Liên kết đa điểm / Multi-link Hệ thống phanh trước / Front Brakes System Đĩa / Disc Đĩa / Disc Hệ thống phanh sau / Rear Brakes System Đĩa / Disc Đĩa / Disc Thông số lốp xe / Tires 235/55 R19 235/60R18 Mâm xe / Wheel 19 inch 18 inch

Về trang bị an toàn

Trang bị an toàn của bộ đôi SUV hạng C này là tương đương nhau với 6 túi khí kèm các trang bị an toàn tiêu chuẩn như: Hỗ trợ phanh ABS, EBD, BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, cảnh báo phanh gấp, camera 360, ga hành trình thích ứng,...

Trong khi KIA Sportage được tích hợp hệ thống an toàn ADAS thì Tucson thế hệ mới cũng được tích hợp Hyundai SmartSense đem tới các tính năng an toàn toàn diện hơn cho người sử dụng.

KẾT LUẬN

Hiện tại, Hyundai Tucson bản dầu đang có giá bán là 989 triệu đồng đắt hơn so với KIA Sportage bản dầu với mức chỉ 939 triệu đồng. Cả hai đều là xe lắp ráp và hiện vẫn còn được giảm thuế trước bạ của những ngày cuối cùng tháng 11/2024.

Về cơ bản các trang bị trên bộ đôi SUV hạng C này là tương đương nhau, tuy nhiên Hyundai Tucson nhỉnh hơn chút về sức mạnh và các trang bị hiện đại ở nội thất. Trong khi KIA Sportage lại có lợi thế với mức giá tốt hơn, lại tiết kiệm xăng hơn chút.

