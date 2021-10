Nhập khẩu ô tô chạm đáy do thị trường ế ẩm

Thứ Năm, ngày 07/10/2021 08:00 AM (GMT+7)

Số lượng xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam tháng 9 vừa qua thấp kỷ lục, nhiều doanh nghiệp bán xe hy vọng tháng 10 sức mua sẽ tăng trở lại.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2021 mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu chỉ đạt 6 nghìn chiếc, trị giá đạt 160 triệu USD.

Lượng nhập khẩu ô tô giảm 38,1% về lượng và và giảm 27,9% về trị giá so với tháng trước.

Ước tính đến hết tháng 9/2021, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 112 nghìn chiếc, trị giá đạt 2,51 tỷ USD.

Lượng xe ô tô nhập khẩu thấp kỷ lục trong tháng 9

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 8/2021 đạt 7,3 nghìn chiếc, trị giá đạt 185 triệu USD, giảm 49,3% về lượng và và giảm 35,6% về trị giá so với tháng 7.

Số liệu đã dẫn cho thấy lượng xe nhập khẩu các tháng 7 - 8 và 9 liên tục giảm, lượng xe về cảng tháng 9 đã chạm đáy kể từ đầu năm.

Đại dịch bùng phát trong quý 3 năm nay là nguyên nhân chính, khiến lượng tồn kho tăng lên, kế hoạch nhập khẩu bị hãng xe mạnh tay cắt giảm.

So sánh số liệu sản xuất và nhập khẩu (CKD + CBU) với doanh số tiêu thụ do các hãng xe báo cáo, lượng tồn kho tháng 7 vừa qua lên đến 19.352 xe, tăng gấp ba lần so với lượng tồn kho tháng 6 (6.838 xe).

Sau khi 2 đô thị lớn nhất cả nước từng bước nới lỏng giãn cách, Hà Nội ngày 21/9/2021 và TP.HCM từ 1/10/2021, khoảng 200 đại lý ô tô và xưởng dịch vụ phải tạm đóng cửa suốt 2 tháng qua, đã rục rịch mở cửa trở lại.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, nhân viên kinh doanh của đại lý Mitsubishi An Dân (Long Biên, Hà Nội) cho biết, kéo khách hàng quay lại là mục tiêu hàng đầu của các showroom thời điểm này.

Một số đại lý còn tung các chương trình bốc thăm trúng thưởng để chào đón những khách hàng đầu tiên trở lại sau gần 2 tháng giãn cách do đại dịch.

Thị trường xe nhập khẩu bị co hẹp kể từ tháng 4 đến nay, ngoài sức cầu yếu trong đại dịch, còn có nguyên nhân từ tâm lý nghe ngóng chờ đợi chính sách giảm phí trước bạ 50% có được tái áp dụng hay không.

Từ nay đến hết năm, thị trường xe nhập khẩu có thể bị thêm sức ép từ xe lắp ráp trong nước, do xe nội được ưu tiên hơn khi Chính phủ triển khai các công cụ ưu đãi bằng thuế phí.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/nhap-khau-o-to-cham-day-do-thi-truong-e-d527478.htmlNguồn: https://xe.baogiaothong.vn/nhap-khau-o-to-cham-day-do-thi-truong-e-d527478.html