Nghịch lý giá ô tô đã qua sử dụng đắt hơn xe mới

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 15:00 PM (GMT+7)

(PLO)-Hiện nay, những người dự định mua ô tô cũ để tiết kiệm chi phí sẽ thấy bỏng tay khi nhìn vào giá.

Nhiều người muốn mua ô tô cũ đang đối diện với 2 vấn đề giá mua cao hơn xe mới nhưng nhiều khi không có hàng để mua.

Đây là điều chưa từng có ở thị trường ô tô cũ, mà còn làm đảo lộn nhiều ngành dịch vụ kinh doanh ô tô cũ.

Ngành công nghiệp ô tô vẫn tiếp tục đối diện sự thiếu hụt một nguyên liệu rất nhỏ bé nhưng lại quan trọng, đó chính là con chip. Hiện điều này gây ra làn sóng chấn động trong ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ. Hệ quả là thời gian chờ xe mới kéo dài và qua đó gián tiếp đẩy giá xe cũ tăng.

Vấn đề này đang ngày càng tồi tệ hơn ở thị trường Canada khi nền kinh tế đang mở cửa trở lại và nhu cầu bị dồn nén trong đại dịch bắt đầu bung mạnh.

Ông James Hancock, Giám đốc Hãng phân tích thị trường ô tô Canadian Black Book cho biết, lượng tồn kho ô tô mới suy giảm nghiêm trọng, và sẽ giảm mạnh hơn nữa khi người tiêu dùng dồn dập mua xe mới.

Thị trường Mỹ là biểu hiện cho điều này khi kinh tế mở cửa trở lại, ngay lập tức hàng tồn khi xe mới giảm xuống chỉ còn 50%.

Thiếu hụt nguồn cung xe mới đã đẩy giá xe cũ tại Mỹ tăng cao. Chẳng hạn, chiếc Toyota Tacoma SR 2019 mới tinh chỉ có 29.000 USD nhưng hiện nay dòng xe cũ này có giá cao hơn 1.000 USD so với giá mua xe mới. Thị trường xe cũ tại Canada còn nghiêm trọng hơn khi các dòng xe cũ được xuất khẩu qua Mỹ khá nhiều. HIện xuất khẩu xe cũ của Canada qua Mỹ tăng 55% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này gây ra cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các đại lý bán xe cũ Canada. Họ giành giật nhau, nâng giá trong các cuộc đấu giá. Ngoài chuyện thiếu hụt nguyên vật liệu khiến giá xe tăng mạnh thì việc những người mua xe mới lần đầu tăng đột biến. Những người này trước đây phụ thuộc vào phương tiện công cộng và xe chia sẻ nhưng do dịch bệnh, họ mua xe mới đi riêng để bảo vệ sức khoẻ. Và dùng xe mới này đi du lịch nội địa trong khi du lịch quốc tế đang bị cấm cửa. "Tại Canada, nhìn chung giá ô tô đã qua sử dụng đang tăng gần 20% và dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi nguồn cung ô tô mới tiếp tục giảm trong khi người tiêu dùng gia tăng nhu cầu mua xe", ông Hancock nói.

