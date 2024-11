Hyundai Tucson "mất giá" 300 triệu đồng sau 2 năm sử dụng

Không khó để tìm mua một chiếc Hyundai Tucson đời 2022 đã qua sử dụng bởi đây là dòng xe được sử dụng khá nhiều và do đó cũng rất phổ biến trên thị trường xe hơi cũ. Theo khảo sát của chúng tôi hiện tại giá Hyundai Tucson 2.0 AT Tiêu chuẩn 2022 (máy xăng) với số ODO 20.000 - 50.000 km được bán lại với giá từ 725 - 750 triệu đồng.

Ở thời điểm năm 2022, giá niêm yết của Tucson 2.0 AT Tiêu chuẩn là 825 triệu đồng, và giá lăn bánh là 910 - 946 triệu đồng tùy nơi đăng ký. Như vậy, chỉ sau 2 năm mẫu xe này đã rớt giá gần 200 triệu đồng. Đây cũng là phiên bản được bán lại phổ biến nhất.

Trong khi đó Tucson 2.0 máy dầu Đặc biệt 2022 được bán lại ít hơn nhưng mức giá lại giảm sâu hơn. Cụ thể, Tucson 2.0 máy dầu Đặc biệt cũ đời 2022 với ODO tầm 30.000 km hiện được bán lại với mức giá chỉ 850 triệu đồng. So sánh với mức giá lăn bánh hồi năm 2022 rơi vào khoảng 1175 triệu đồng thì hiện mẫu xe này đã rớt giá tầm 300 triệu đồng.

Một trong những nguyên nhân khiến Hyundai Tucson đời cũ đang mất giá khá mạnh là bởi sự xuất hiện của All New Hyundai Tucson vừa được bán ra tại thị trường Việt Nam hồi tháng 10/2024. Mẫu xe được nâng cấp hàng loạt trong khi giá bán không đổi với mức giá niêm yết dao động từ 769 - 919 triệu đồng, và lại đang được khuyến mãi phí trước bạ 50% tới hết tháng 11/2024.

All New Hyundai Tucson được cập nhật thiết kế mới với mặt ca lăng được làm lại hiện đại hơn. Bộ la-zăng dập nổi thiết kế mới cũng được thiết kế lại, đèn chiếu hậu cập nhật công nghệ LED Parametric Jewel Hidden Lights và cánh gió sau cũng tạo điểm nhấn thể thao mạnh mẽ cho xe.

Nội thất của All New Hyundai Tucson cũng được nâng cấp đáng kể với điểm nhấn là cụm 2 đồng hồ 12,3 inch nối liền dạng panorama cực ấn tượng. Kèm theo đó là ghế trước chỉnh điện, tích hợp sưởi và làm mát, riêng ghế lái thêm nhớ vị trí, vô-lăng có sưởi, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động Auto Hold. Hệ thống âm thanh 8 loa bose cùng với đèn nội thất 64 màu khác nhau cũng là những điểm nhấn đáng kể ở thế hệ này.

Về sức mạnh, All New Hyundai Tucson vẫn cung cấp 3 lựa chọn động cơ như thế hệ cũ. Động cơ Smartstream 1.6 T-GDi công suất 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Động cơ dầu Smartstream 2.0 công suất 186 mã lực, mô-men xoắn cực đại 416 Nm. Động cơ xăng Smartstream 2.0 MPI công suất 156 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm. Tùy chọn hộp số tự động 6 cấp, 8 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp. Hệ thống dẫn động lựa chọn cầu trước hoặc 4 bánh. Các trang bị an toàn vẫn ấn tượng với gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense.

