Mua Kia Morning 2017, 2018 giá bao nhiêu là hợp lý?

Xe mới phân khúc A còn ít lựa chọn Hiện nay tại thị trường Việt Nam, các mẫu xe ô tô phân khúc A ngày càng có ít dòng xe cho khách hàng lựa chọn. Đặc biệt, sau khi VinFast ngừng phân phối ô tô chạy xăng, Toyota Wigo cùng Suzuki Celerio âm thầm rút khỏi thị trường Việt Nam. Riêng các đại lý Honda cũng không còn bán mẫu Brio nhập khẩu từ Indonesia do không đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải. Theo số báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, trong tháng 10 tổng doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam đạt 1.139 xe, giảm 110 xe tương đương 9% so với tháng 9. Trong đó, doanh số bán Hyundai Grand i10 đạt 973 xe, giảm tới 151 xe so với tháng 9. Trong khi đó, Kia Morning chỉ bán ra 166 xe, tức thấp hơn 9 lần doanh số Hyundai Grand i10.