Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT 2022 đi 26.000Km, giá tốt

Một chiếc Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT 2022 đang được rao bán với mức giá 580 triệu đồng sau 26.000 km vận hành. So với giá lăn bánh của phiên bản mới khoảng 700 triệu đồng, mức chênh lệch gần 120 triệu có thể là một yếu tố thu hút người mua đang tìm kiếm một chiếc MPV rộng rãi với mức đầu tư hợp lý.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Nhưng liệu đây có phải là lựa chọn tốt nhất trong tầm giá?

Ưu điểm lớn nhất của Xpander Premium 2022 là thiết kế hiện đại, phù hợp cho cả nhu cầu gia đình và dịch vụ. Mẫu xe này sở hữu mặt ca-lăng Dynamic Shield đặc trưng, cụm đèn LED sắc sảo và bộ mâm 17 inch, tạo ấn tượng cao cấp hơn so với phiên bản tiêu chuẩn.

Bên trong, khoang nội thất rộng rãi, có ghế da, màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, vô-lăng tích hợp nút bấm và điều hòa tự động.

Khả năng vận hành của Xpander Premium 2022 xoay quanh động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Hệ thống treo mang đến sự êm ái trên đường trường, nhưng khi chở đủ tải, xe có thể thiếu lực ở những tình huống vượt xe hoặc leo dốc.

Ảnh thực tế chiếc xe được rao bán.

So với các đối thủ như Toyota Veloz Cross, Honda BR-V hay Suzuki XL7, Xpander có độ ổn định tốt khi di chuyển tốc độ cao nhưng khả năng bứt tốc không quá mạnh mẽ.

Trang bị an toàn trên phiên bản Premium nhỉnh hơn so với bản AT tiêu chuẩn. Tuy nhiên, Xpander vẫn thiếu cảm biến trước và hệ thống cảnh báo điểm mù, vốn xuất hiện trên một số đối thủ cùng phân khúc.

Về mặt sử dụng, sau 26.000 km, độ bền và chất lượng tổng thể của xe phụ thuộc vào cách bảo dưỡng của chủ cũ. Nếu được chăm sóc tốt, Xpander vẫn vận hành ổn định và không có hư hỏng đáng kể.

Người mua cần kiểm tra lịch sử bảo dưỡng và thực hiện lái thử để đánh giá cảm giác lái, độ ồn khoang cabin cũng như hệ thống điều hòa hoạt động có còn tốt hay không.

Mức giá 580 triệu đồng có thể xem là hợp lý nếu xe còn nguyên bản, chưa bị va chạm và có hồ sơ bảo dưỡng đầy đủ. Trong khi đó, những lựa chọn khác trong cùng tầm giá như Toyota Veloz Cross hoặc Honda BR-V cũ cũng có những ưu thế riêng, đặc biệt về hệ thống an toàn và hộp số CVT mượt mà hơn.

Nhìn chung, Mitsubishi Xpander Premium 2022 với 26.000 km có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu cần một mẫu MPV rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có chi phí vận hành hợp lý. Tuy nhiên, người mua cần so sánh kỹ với các đối thủ cùng phân khúc và cân nhắc chi phí bảo dưỡng trong tương lai để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.