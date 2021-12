Mitsubishi tung ưu đãi lên đến 63 triệu đồng cho xe Xpander

Chương trình ưu đãi áp dụng trong tháng 12/2021 dành cho tất cả mẫu xe Mitsubishi được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Trong tháng 12/2021, MMV tặng gói hỗ trợ với giá trị lên đến 100% lệ phí trước bạ cho các khách hàng mua xe Xpander AT, Attrage CVT phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản MT. Đối với Xpander AT phiên bản đặc biệt và Attrage CVT phiên bản Premium, khách hàng sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng quà tặng phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng.

Trong khi đó, Xpander CROSS phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn đều được hưởng ưu đãi 50% trước bạ, riêng phiên bản tiêu chuẩn sẽ được tặng thêm phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng. Đặc biệt, quà tặng phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng sẽ được dành tặng cho khách hàng mua xe New Triton Athlete 4x4 AT và 4x2 AT.

Chương trình ưu đãi cụ thể như sau: Mitsubishi Xpander ưu đãi được áp dụng cho 3 phiên bản nhập khẩu bao gồm AT và MT. Trong đó, bản MT được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trị giá 56 triệu đồng và ở bản AT tiêu chuẩn ưu đãi trị giá 63 triệu đồng. Còn ở bản AT đặc biệt chỉ nhận được ưu đãi 50% phí trước bạ tương đương 31 triệu đồng.

Ở bản Xpander Cross cũng nhận được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trị giá 33 triệu đồng và mẫu xe Cross đặc biệt cũng nhận được ưu đãi tương tự. Mẫu xe này chỉ có một phiên bản và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Ưu đãi cao nhất dành cho mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport. Cụ thể, cả hai bản 4x4 và 4x2 đều nhận được ưu đãi tương tự như ở dòng xe Xpander. Cụ thể, ở bản Pajero Sport 4x4 mức giảm tương đương 68 triệu đồng. Còn ở bản 4x2 nhận được mức giảm giá 56 triệu đồng.

Ở dòng xe Outlander sẽ nhận được ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương 42 triệu đồng. Bản 2.0 CVT Premium được ưu đãi lên đến 48 triệu đồng. Tất cả các phiên bản của dòng xe Attrage sẽ được hưởng ưu đãi có trị giá lần lượt từ 19 đến 24 triệu đồng.

Riêng dòng xe bán tải Triton được áp dụng ưu đãi tặng phụ kiện là nắp thùng và phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng cho phiên bản Athlete. Ở dòng xe sedan Attrage cũng nhận được ưu đãi hỗ trợ 100% phí trước và các phiên bản của dòng xe này được giảm từ 37 đến 53 triệu đồng tùy vào phiên bản.

Trong tháng 12 này, thông qua chương trình cũng là một phần hãng xe Nhật Mitsubishi kích cầu thị trường và tiếp cận thêm những khách hàng mới. Đi kèm các chương trình ưu đãi khách hàng còn nhận được thêm nhiều phần quà giá trị đến từ các đại lý ủy quyền mà không kèm trong chương trình này.

Chưa hết, sau thời gian giới thiệu chương trình hỗ trợ tài chính “MMV Auto Finance” (MAF) tại một số tỉnh thành, Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức mở rộng dịch vụ MAF đến khách hàng trên phạm vi toàn quốc từ tháng 11/2021.

Cụ thể, với “Gói vay ưu việt”, khách hàng được hưởng mức lãi suất ưu đãi 6.3%/năm, duy trì trong suốt 3 năm đầu tiên. Đây chắc chắn sẽ là gói vay tối ưu dành cho các khách hàng muốn thanh toán khoản tiền cố định hàng tháng và có thể chủ động phương án tài chính trong tương lai.

Nếu lựa chọn “Gói vay tiêu chuẩn”, khách hàng có thể mua xe với chi phí ban đầu chỉ tương đương 15% giá trị xe trả trước đồng thời được miễn hoàn toàn lãi suất trong suốt năm đầu tiên. Chua hết, khách hàng mua xe Xpander, Xpander Cross hoặc Attrage được ưu đãi thêm ân hạn nợ gốc “Không đồng không lãi suất” đến hết tháng 02/2022.

Đặc biệt, những khách hàng mua xe Xpander, Xpander Cross, Attrage và có thời gian giải ngân trước ngày 30/01/2022 sẽ được ân hạn khoản nợ gốc trong khoảng thời gian bắt đầu từ ngày Khách hàng được giải ngân cho đến hết ngày 28/02/2022.

