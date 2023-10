Mitsubishi Triton giảm giá "sập sàn" gần 200 triệu đồng tại đại lý

Theo tìm hiểu, Mitsubishi Triton MT 4x4 2023 đang được nhiều đại lý ồ ạt “xả kho”, rao bán với giá dao động từ 540 - 590 triệu đồng (tùy vào mức độ tồn kho của từng đại lý). Xe nhập khẩu từ Thái Lan, sản xuất năm 2023.

Được biết, giá niêm yết của Mitsubishi Triton MT 4x4 2023 là 710 triệu đồng. Như vậy, khách hàng mua Triton bản MT 4x4 giờ đây có thể tiết kiệm được số tiền lên đến gần 200 triệu đồng.

Với ưu đãi này, Mitsubishi Triton MT 4x4 đang là mẫu bán tải có giá bán thấp nhất tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh bản MT 4x4, Mitsubishi Triton 4x2 AT MIVEC cũng được một số đại lý ưu đãi từ 55 - 100 triệu đồng.

Mitsubishi Triton MT sở hữu thiết kế giống với bản số tự động 2 cầu. Xe được trang bị đèn pha Bixenon dạng thấu kính và đèn pha điều chỉnh độ cao, tạo nên cảm giác thể thao và mạnh mẽ.

Nội thất Mitsubishi Triton MT 2023 được thiết kế nổi bật với 2 tông màu và trang bị các thiết bị tiện nghi như vô lăng chỉnh 4 hướng, bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin nhỏ, cổng sạc USB, hệ thống điều hòa điều hòa tự động. Tuy nhiên, bản số sàn không có màn hình giải trí như các bản cao cấp hơn.

Trang bị an toàn trên Mitsubishi Triton MT có 2 túi khí trước, phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, chìa khóa mã hóa chống trộm và khóa cửa tự động.

Bên dưới nắp capo Mitsubishi Triton MT 4x4 2023 là khối động cơ diesel MIVEC 4 xi-lanh 2.4L, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Đi kèm với hệ dẫn động 2 cầu 4WD và hộp số sàn 6 cấp.

Kết thúc tháng 9/2023, Mitsubishi Triton bán được 199 xe, tăng 21,3% so với tháng 8 đạt 164 xe và giảm 53,2% so với cùng kỳ năm ngoái (425 xe). Trong 9 tháng đầu năm, doanh số của Mitsubishi Triton đạt 1.566 xe, giảm 60,9% so với 9 tháng đầu năm ngoái bán được 4.002 chiếc.

