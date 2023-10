Giá xe Mazda CX-8 lăn bánh tháng 10/2023, giảm 50% phí trước bạ

Mazda CX-8 là dòng xe Crossover/SUV hạng trung (mid-size Crossover/Suv) ra mắt lần đầu tiên ngày 14/9/2017 tại quê nhà Nhật Bản. Đến tháng 02/2019 xe được giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á và chính thức có mặt ở Việt Nam sau đó 4 tháng.

Ngày 7/5/2022, THACO giới thiệu Mazda CX-8 2023 với loạt thay đổi đáng giá so với mô hình cũ. Điểm nhấn đặc biệt là phiên bản 6 chỗ với hàng ghế thương gia xịn sò. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước.

Mazda CX-8 được coi là phiên bản trục cơ sở dài (LWB) của Mazda CX-5, cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV 7 chỗ gồm: Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Ford Everest,...

Tham khảo giá niêm yết mới nhất của Mazda CX-8 cập nhật tháng 10/2023

Phiên bản Giá niêm yết

(tỷ VND) Giá lăn bánh tạm tính

giảm 50% LPTB (tỷ VND) Ưu đãi Hà Nội TP. HCM Tỉnh/TP khác Mazda CX-8 Luxury 949 1,028 1,019 1,000 Giảm 50%

lệ phí trước bạ

theo Nghị định số

41/2023/NĐ-CP Mazda CX-8 Premium 1,024 1,108 1,097 1,078 Mazda CX-8 Premium AWD 1,119 1,208 1,197 1,178 Mazda CX-8 Premium AWD 6 chỗ 1,129 1,219 1,208 1,189

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe Mazda CX-8 2023

Thông số Luxury Premium Premium AWD Premium AWD 6 chỗ Kích thước - Trọng lượng Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) 4900 x 1840 x 1730 Chiều dài cơ sở (mm) 2930 Khoảng sáng gầm xe (mm) 200 200 185 185 Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) 5.8 Trọng lượng không tải (kg) 1770 1770 1850 1850 Trọng lượng toàn tài (kg) 2365 2365 2445 2445 Dung tích bình nhiên liệu (L) 72 72 74 74 Thể tích khoang hành lý (L) 209 - 742 Ngoại thất Đèn chiếu gần/xa LED LED LED LED Cụm đèn trước cân bằng góc chiếu Có Có Có Có Đèn LED chạy ban ngày Có Có Có Có Hệ thống điều khiển đèn tự động Có Có Có Có Gương chiếu hiệu gập/chỉnh điện Có Có Có Có Gạt mưa tự động Có Có Có Có Cụm đèn sau dạng LED Có Có Có Có Cửa sổ trời Có Có Có Có Ống xả kép Có Có Có Có Kích thước lốp 225/55 R19 225/55 R19 225/55 R19 225/55 R19 Đường kính mâm xe Hợp kim 19" Hợp kim 19" Hợp kim 19" Hợp kim 19" Nội thất - Tiện nghi Chất liệu ghế Bọc da Nappa Bọc da Nappa Bọc da Nappa Bọc da Nappa Vô-lăng 3 chấu 3 chấu 3 chấu 3 chấu Lẫy chuyển số - - - - Sưởi vô-lăng Có Có Có Có Điều chỉnh ghế lái Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Ghế phụ phía trước Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Bộ nhớ vị trí Ghế lái Ghế lái Ghế lái Ghế lái Rèm che nắng kính sau chỉnh điện - - - - Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau Có Có Có Có Tựa tay hàng ghế sau/ Tích hợp cổng USB Có Có Có Có Hàng ghế thứ hai gập theo tỷ lệ 60:40 Có Có Có Có Màn hình hiển thị tốc độ HUD Có Có Có Có Màn hình cảm ứng 8 inch 8 inch 8 inch 8 inch DVD Player - - Có - Kết nối AUX, USB, bluetooth Có Có Có Có Số loa 10 10 10 10 Hệ thống điều hoà Tự động Tự động Tự động Tự động Cửa gió hàng ghế sau Có Có Có Có Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động Có Có Có Có Động cơ - Vận hành Động cơ Skyactiv-G 2.5L Skyactiv-G 2.5L Skyactiv-G 2.5L Skyactiv-G 2.5L Hộp số 6AT 6AT 6AT 6AT Dung tích xy-lanh 2488 2488 2488 2488 Hệ thống nhiên liệu Phun xăng trực tiếp Phun xăng trực tiếp Phun xăng trực tiếp Phun xăng trực tiếp Dẫn động FWD FWD AWD AWD Công suất tối đa (Hp/rpm) 188/6000 188/6000 188/6000 188/6000 Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 252/4000 252/4000 252/4000 252/4000 Hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus Có Có Có Có Hệ thống treo trước/sau McPherson/Liên kết đa điểm McPherson/Liên kết đa điểm McPherson/Liên kết đa điểm McPherson/Liên kết đa điểm Hệ thống phanh trước x sau Đĩa x Đĩa Đĩa x Đĩa Đĩa x Đĩa Đĩa x Đĩa Chế độ lái thể thao Có Có Có Có Trợ lực lái Điện Điện Điện Điện Hệ thống dừng/khởi động thông minh Có i- Stop Có i- Stop Trang bị an toàn Số túi khí 6 6 6 6 Hệ thống chống bó cứng phanh ABS Có Có Có Có Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD Có Có Có Có Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA Có Có Có Có Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS Có Có Có Có Hệ thống cân bằng điện tử DSC Có Có Có Có Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS Có Có Có Có Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Có Có Mã hóa chống sao chép chìa khóa Có Có Có Có Cảnh báo chống trộm Có Có Có Có Camera lùi Có Có Có Có Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau Có Có Có Có Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước Có Có Có Có Camera 360 Có Có Có Có Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS Có - - - Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH - Có Có Có Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA - Có Có Có Cảnh báo chệch làn LDW/ Hỗ trợ giữ làn LAS - Có Có Có Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước)/ (Phía sau) - Có Có Có Hỗ trợ phanh thông minh SBS - Có Có Có Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC - Có Có Có Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA - Có Có Có

Tham khảo thiết kế xe Mazda CX-8 2023

Ngoại thất

Mazda CX-8 2023 không có nhiều khác biệt so với bản tiền nhiệm. Thay đổi rõ ràng nhất nằm ở khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt thiết kế mới đẹp mắt, sang trọng và thẩm mỹ hơn. Các họa tiết dạng thanh ngang bên trong nay đã được thay thế bởi dạng nan đan cầu kỳ, tinh tế. Kết hợp với viền crom “Signature Wings” sáng bóng, làm nổi bật logo thương hiệu ngay vị trí trung tâm.

Hai bên đầu xe là cụm đèn full-LED thiết kế vuốt ngược về phần thân. Cụm đèn trước được hợp thành từ 24 bóng LED bật/tắt độc lập theo vùng, cho khả năng chiếu sáng vượt trội mà không gây ảnh hưởng tới các phương tiện lưu thông ngược chiều. Sự xuất hiện của nẹp crôm ở cản trước giúp nhấn mạnh diện mạo sang trọng và lịch lãm cho Mazda CX-8 2023..

Thân xe Mazda CX-8 2023 thể thao và hiện đại với thiết kế cột D kéo dài về phía sau. Bộ la-zăng đúc hợp kim 19 inch 10 chấu đơn thiết kế theo ngôn ngữ Goshintai kiểu mới cùng công nghệ sơn Hyper Silver cao cấp.

Gương chiếu hậu, tay nắm cửa đồng màu thân xe, mang đến cái nhìn liền mạch cho tổng thể New Mazda CX-8. Trong đó, gương chiếu hậu có tính năng chỉnh gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ. Viền cửa sổ mạ crom sáng bóng cũng phần nào gia tăng vẻ sang trọng cho mẫu SUV khi nhìn ngang.

Đuôi xe được thiết kế theo triết lý đối xứng, mang đến cảm giác bề thế và vững chãi. Điểm nhấn nổi bật là cặp đèn hậu nối liền bởi thanh crom. Thanh nẹp cản sau và viền ống xả crom góp phần hoàn chỉnh hình ảnh khỏe khoắn, sang trọng cho tổng thể Mazda CX-8 mới.

Nội thất

Mazda CX-8 2023 sở hữu khoang cabin rộng rãi, thoải mái. Các tiện nghi cao cấp được nâng lên bậc mới với hàng ghế thương gia vô cùng xịn xò ở phiên bản Premium AWD 6 chỗ, có tính năng sưởi ghế, bệ tỳ tay trung tâm tích hợp khay đựng cốc, cổng sạc USB, hộc chứa đồ rộng rãi và ngăn để ly thuận tiện.

Nội thất Mazda CX-8 2023 được bọc da Nappa, một trang bị chưa hề có ở các mẫu xe cùng phân khúc. Đi cùng với đó là các chi tiết ốp gỗ thiên nhiên được thực hiện cầu kỳ, tỉ mỉ, hướng đến sự trải nghiệm hoàn hảo, đẳng cấp như xe sang.

Với mô hình 7 chỗ ngồi, hàng ghế thứ 2 rộng rãi, linh hoạt tích hợp loạt tiện nghi hiện đại và có thể gập 60:40 khi cần mở rộng khoang hành lý. Thiết kế ghế thông minh giúp việc ra vào hàng ghế cuối dễ dàng.

Hàng ghế thứ 3 của Mazda CX-8 được đánh giá là có khoảng để chân lớn nhất phân khúc cùng chiều cao đệm ghế hợp lý, tạo sự thoải mái cho hành khách ngay cả trên những chặng đường dài.

Riêng hàng ghế trước, ngoài các tính năng giống mô hình cũ như chỉnh điện, sưởi ghế, nhớ vị trí cho ghế lái, CX-8 2023 còn được bổ sung thêm tính năng mới bơm lưng ghế với cấu trúc đệm ghế ôm sát người, giúp ổn định cơ thể khi vào cua.

Khoang hành lý Mazda CX-8 2023 cũng rất lý tưởng khi có thể mở rộng từ 209L lên tới 742L nhờ gập phẳng hàng ghế thứ 3.

Tổng thể khoang lái của Mazda CX-8 2023 vẫn được phát triển theo triết lý “Less is more” đặc trưng của người Nhật với điểm nhấn là màn hình trung tâm 8 inch kết nối Apple Carplay không dây và Android Auto; hệ thống âm thanh vòm 10 loa Bose cao cấp. Vô-lăng xe bọc da có tính năng sưởi, tích hợp nhiều phím chức năng hỗ trợ lái tiện dụng. Phía sau bố trí màn hình HUD màu, hiển thị tốc độ trên kính lái; màn hình thông tin digital 7 inch.

New Mazda CX-8 đang là mẫu xe duy nhất trong nhóm SUV 7 chỗ hạng trung tại Việt Nam sở hữu hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập với chế độ làm mát nhanh, dễ dàng tùy chỉnh nhiệt độ phù hợp cho từng khu vực. Ngoài ra, xe còn có: cửa sổ trời; sạc không dây chuẩn Qi,...

Động cơ

Mazda CX-8 2023 tiếp tục sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.5L, cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Đi cùng đó là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn đầu 2 bánh hoặc 4 bánh, tùy phiên bản.

Công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) lần đầu tiên được trang bị trên New Mazda CX-8 cùng tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist, giúp xe vận hành êm ái và dễ dàng vượt qua các địa hình khó như bùn lầy, mang đến trải nghiệm lái thú vị.

Trang bị an toàn

Mazda CX-8 2023 sở hữu loạt trang bị an toàn thông minh, cao cấp như i-Activsense, hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar, cảnh báo vật cản phía trước và hỗ trợ phanh, hỗ trợ phanh trong thành phố và phát hiện người đi bộ, hỗ trợ phanh khi lùi.

Bên cạnh đó là các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm: hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, DSC, 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau,...

Đánh giá xe Mazda CX-8 2023

Ưu điểm:

+ Thiết kế ngoại thất đẹp, sang trọng

+ Không gian rộng rãi ở cả 3 hàng ghế

+ Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.

+ Nội thất cao cấp, nhiều tiện nghi hiện đại.

Nhược điểm:

​​​​​​​ - Tăng tốc chậm ở dải vận tốc cao

- Thiếu trang bị lẫy chuyển số, cảm biến áp suất lốp.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]