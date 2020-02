Mercedes-Benz E200 Exclusive giá 2,29 tỷ đồng vừa ra mắt tại Việt Nam

Thứ Ba, ngày 18/02/2020 15:00 PM (GMT+7)

Trong danh mục sản phẩm của dòng E-Class, phiên bản E 200 Exclusive thay thế cho phiên bản E 200 Sport và được định vị hơn phiên bản E 200 tiêu chuẩn ​

So với phiên bản E 200 tiêu chuẩn, phiên bản E 200 Exclusive sở hữu ngoại thất sang trọng và thanh lịch hơn với gói trang trí ngoại thất “Exclusive” nổi bật với cụm lưới tản nhiệt mạ crôm sáng bóng và logo truyền thống của Mercedes-Benz, bên dưới cản trước có thêm viền mạ crôm.​ Với giá bán 2,29 tỷ đồng, Mercedes-Benz E 200 Exclusive mở ra thêm lựa chọn mới cho khách hàng quan tâm đến dòng sedan hạng sang cỡ trung E-Class.​

Chi tiết dễ dàng phân biệt phiên bản E 200 Exclusive so với các phiên bản khác là bộ mâm được thiết kế 5 chấu kép sơn 02 tông màu đẹp mắt với kích thước lên đến 18 inch. Đèn hậu thiết kế hình giọt nước mang hiệu ứng ánh sao “stardust-effect”​.

Nội thất E 200 Exclusive cao cấp hơn phiên bản E 200 hay E 200 Sport (đã ngừng sản xuất) khi được trang bị cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số màn hình 12,3 inch có thể chuyển đổi với 03 phong cách: “Cổ điển”, “Thể thao” và “Hiện đại” tương tự như phiên bản E 300 AMG hay E 350 AMG (bản giới hạn) cao cấp.​ Màn hình thông tin giải trí 12,3 inch. Qua đó, người lái có thể lựa chọn 3 chủ đề hiển thị khác nhau cho bảng đồng hồ kỹ thuật số, bao gồm ‘Cổ điển’, ‘Thể thao’ và ‘Hiện đại’.​

E 200 Exclusive được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da Nappa thiết kế mới, tích hợp 2 nút điều khiển cảm ứng trên tay lái “Touch Control Buttons” giúp người lái dễ dàng điều khiển các tính năng mà không bị sao nhãng. Xe hỗ trợ sạc điện thoại không dây qua chuẩn Qi và kết nối Apple CarPlay/Android Auto giúp kết nối và sử dụng smartphone thuận tiện hơn.​

Những tiện ích và tính năng công nghệ được trang bị trên phiên bản E 200 Exclusive còn bao gồm: chức năng khóa xe thông minh & khởi động bằng nút bấm KEYLESS-GO, đá cốp “Hand Free Access”, rèm che nắng cửa sổ - màn che nắng kính sau chỉnh điện. Hệ thống âm thanh vòm Burmester 13 loa cao cấp,... Phiên bản E 200 Exclusive chỉ thua phiên bản E 200 Sport là không được trang bị cửa sổ trời siêu rộng panorama.​

Tương tự như các phiên bản E 200 hay E 200 Sport, E 200 Exclusive sử dụng động cơ 4 xy lanh, dung tích 2.0L tăng áp (twin-scroll), cho công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm, nhờ đó giúp xe tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong vòng 7,5 giây. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 9G-TRONIC.​

Ngoài ra, mẫu xe E 200 Exclusive 2020 được trang bị khá đầy đủ hệ thống an toàn và hỗ trợ lái như: tự động bảo vệ chủ động PRE-SAFE, hỗ trợ đỗ xe tự động Active Parking Assist thế hệ mới; ATTENTION ASSIST; ESP Curve Dynamic Assist; Crosswind Assist; phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh; hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist),...​

Tại thị trường Việt Nam, dòng xe E-Class có lợi thế rất lớn về giá bán khi lắp ráp trong nước, đây là dòng xe bán chạy nhất trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung với doanh số luôn vượt qua các đối thủ.​ Là phiên bản thay thế cho E 200 Sport có giá bán 2,317 tỷ đồng và định vị hơn phiên bản E 200 có giá bán 2,130 tỷ đồng.

Và giá bán chính thức cho mẫu xe 200 Exclusive 2020 là 2,29 tỷ đồng, nhỉnh hơn một chút so với các đối thủ BMW 520i hay thấp hơn nhiều so với 530i, đồng thời dễ tiếp cận hơn so với Lexus ES 250 đang có mức giá bán 2,540 tỷ đồng.​

