Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới chốt ngày ra mắt tại Việt Nam

Thứ Tư, ngày 20/04/2022 06:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Hãng Mercedes-Benz vừa chốt ngày 26/4 tới đây để ra mắt dòng xe C-Class thệ mới tại thị trường Việt Nam.

Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới sẽ được ra mắt vào cuối tháng này. Lô xe đầu tiên được nhập khẩu trực tiếp từ Đức và sau đó chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam. Cụ thể, Mercedes-Benz Việt Nam vừa đưa ra thông báo sẽ giới thiệu mẫu C-class hoàn toàn mới vào ngày 26/4 này.

Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới là mẫu xe sedan này được ví như “tiểu S-Class”. Xe có kích thước gia tăng với trục cơ sở dài thêm 2,54 cm, giúp gia tăng khoảng để chân cho hàng ghế thứ hai thêm 20mm, khoảng sáng đầu tăng 15mm, không gian khuỷu tay và vai người ngồi sau cũng tăng 2,54 cm.

Các chi tiết như đèn chiếu sáng trước/sau đều được tái thiết kế theo hướng vát mỏng về chiều cao, các đường LED được vuốt sắc cạnh hơn hay bộ mặt ca-lăng hình thang mang nhiều ảnh hưởng từ mẫu A-Class. Nội thất mới là điều đáng chú ý nhất trên C-Class 2022, đây thực sự là một phiên bản thu nhỏ của S-Class mới với cách thiết kế về bố cục lẫn trang bị gần như tương đồng với đàn anh.

Ấn tượng hơn, C-Class mới được trang bị màn hình cảm ứng 11,9 inch đặt dọc với hệ thống MBUX thế hệ mới nhất, thay thế cho bàn di chuột Comand cũ và nối liền với khu vực điều khiển trung tâm. Chưa hết, chiếc xe còn có màn hình công-tơ-mét dạng Full-LCD kích thước 12,3 inch, trợ lý ảo thông minh, trong khi cửa gió điều hoà, khu vực táp-lô, các phím chức năng, ghế ngồi đều được thiết kế theo phong cách mới khác biệt so với trước đây.

Tại nước ngoài, bản C 300 được cung cấp với động cơ xăng I4, dung tích 2.0L mới có sự hỗ trợ của công nghệ mild hybrid, cho công suất 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 400 Nm, mô-tơ điện sẽ bổ sung thêm 20 mã lực đi kèm. Sức mạnh được gửi đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 9 cấp gọn nhẹ hơn 30% so với trước đây.

Chưa rõ các trang bị kèm theo bên trong, nhưng có thể dự đoán Mercedes-Benz C300 AMG Limited Edition sẽ có những option đầu bảng như cửa sổ trời panorama, loa burmester công suất lớn, đèn viền nội thất, sạc không dây, USB Type C, tay lái AMG,….

Trước đó các đại lý bắt đầu thông báo giá phiên bản Mercedes-Benz C 300 thế hệ mới sắp bán tại Việt Nam là 2,399 tỷ đồng, tăng hơn 400 triệu đồng so với thế hệ trước chỉ có giá 1,969 tỷ đồng. Ngoài ra, đại lý còn cho biết thêm lô hàng đầu tiên gồm 200 xe với duy nhất phiên bản C 300 AMG, các phiên bản khác sẽ được lắp ráp trong nước trong thời gian tới.

