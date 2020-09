Mercedes-Benz C-Class 2021 lộ diện trên đường thử

Thứ Hai, ngày 07/09/2020 16:30 PM (GMT+7)

Hình ảnh được cho là C-Class vừa lộ diện trên mạng, tiết lộ ngoại hình mới đậm chất thể thao của dòng xe này

S-Class 2021 (W223) thế hệ mới chỉ vừa ra mắt từ hôm qua nhưng các khách hàng đã vô cùng hào hứng với các sản phẩm thế hệ mới khác của nhà Mercedes-Benz. Một hình ảnh được cho là của Mercedes-Benz C-Class 2021 thế hệ mới vừa xuất hiện trên mạng càng khiến các tín đồ của Mercedes nôn nao hơn nữa.

Đây có thể xem là lần đầu tiên mà C-Class 2021 thế hệ mới lộ diện không có lớn ngụy trang. Theo đó, ta có thể thấy C-Class mới có nhiều điểm tương đồng với E-Class. Xe sở hữu lưới tản nhiệt hình lục giác mới, cụm đèn pha được làm mảnh hơn đời cũ. Cản trước được thiết kế lại, tạo hình khe hút gió ấn tượng và thể thao hơn. Chỉ có một bức ảnh mặt trước của C-Class lộ diện trên Instagram avarvarii, nên cũng khó nhận biết được những thiết kế ở thân và đuôi xe. C-Class có thể sẽ có nóc xe cong vòm với cửa sổ trời lớn.

Nội thất C-Class thế hệ mới cũng từng lộ diện ở nhiều đợt chạy thử trước đó. Không gian này vay mượn nhiều chi tiết từ dòng xe đàn anh S-Class 2021. Đáng chú ý là màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, tích hợp nhiều vai trò điều khiển xe, các phím cứng được loại bỏ bớt. Cụm đồng hồ kỹ thuật số lớn sau vô lăng cũng sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn cho người sử dụng. Động cơ trên Mercedes C-Class 2021 vẫn chưa được tiết lộ cụ thể. Nhưng nhiều trang tin cho rằng C-Class mới sẽ được trang bị đầy đủ động cơ xăng, diesel và hybrid.

Các phiên bản AMG sẽ không còn sử dụng động cơ tăng áp 6 xy lanh và 8 xy lanh, thay vào đó là động cơ 4 xy-lanh 2.0L tăng áp tương tự A 45 AMG. Nếu được bổ sung động cơ điện, các phiên bản AMG của C-Class có thể mạnh hơn thế hệ trước.

Mẫu xe Mercedes-Benz C-Class 2021 sẽ chính thức ra mắt thị trường vào năm sau. Từ giờ đến thời điểm đó, hãng xe Đức có thể sẽ tiết lộ nhiều thông tin hơn. Với danh mục sản phẩm đa dạng từ động cơ, trang bị đến giá bán, Mercedes C-Class đang là một trong những dòng sedan hạng sang bán chạy tại nước ta.

Tại thị trường trong nước, Mercedes-Benz hiện đang phân phối dòng C-Class (W205) với 4 phiên bản là: C 180 (Mới) có giá 1,4 tỷ đồng, C 200 có giá 1,5 tỷ đồng, C 200 Exclusive 2.0 (Mới) có giá 1,729 tỷ đồng và dòng C 300 AMG có giá 1,897.

