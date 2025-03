Mercedes-Benz bổ sung thêm màu đèn báo hiệu mới cho xe tự hành

Mercedes-Benz vừa giới thiệu màu đèn mới vào danh mục xe của mình, với ánh sáng màu ngọc lam để thông báo rằng phương tiện đang tự vận hành. Đây là bước đi quan trọng nhằm thiết lập một dấu hiệu đặc trưng giúp xe tự lái dễ dàng giao tiếp với những người tham gia giao thông.

Hội đồng khu vực Stuttgart (Đức) là cơ quan đầu tiên chấp thuận màu ngọc lam làm tín hiệu nhận diện xe tự hành. Nếu bạn bắt gặp một chiếc Mercedes EQS trên đường cao tốc với đèn pha hoặc đèn hậu phát sáng màu ngọc lam, điều đó có nghĩa là xe đang hoạt động ở chế độ tự lái cấp độ 3 - Drive Pilot.

Ngoài đèn pha và đèn hậu, gương chiếu hậu của xe cũng được tích hợp đèn LED màu ngọc lam, giúp người đi đường nhận diện rõ trạng thái vận hành của phương tiện.

Màu ngọc lam được Mercedes lựa chọn vì một số lý do quan trọng: Dễ nhận diện: Màu này không bị nhầm lẫn với các tín hiệu giao thông như đèn đỏ, đèn phanh hay xi-nhan. Tác động tâm lý: Mercedes đã tiến hành nghiên cứu và nhận thấy màu ngọc lam có hiệu ứng trực quan tốt hơn so với các màu khác, giúp mọi người dễ dàng hiểu trạng thái của xe. Tránh gây hiểu lầm: Đảm bảo sự an toàn khi tham gia giao thông bằng cách giúp những người khác trên đường biết xe đang vận hành tự động.

Theo Hiệp hội Kỹ sư Ô tô (SAE), khả năng lái tự động được chia thành 5 cấp độ, từ cấp 0 (không tự động hóa) đến cấp 5 (hoàn toàn tự động hóa). Mercedes hiện là hãng xe duy nhất trên thế giới được phép vận hành xe tự động cấp độ 3 trên đường cao tốc với tốc độ lên tới 95 km/h. Điều này giúp hãng vượt qua các đối thủ khác trong cuộc đua công nghệ xe tự lái.

Hệ thống Drive Pilot đã có mặt từ năm 2022 và đạt chứng nhận cấp độ 3 tại Mỹ. Đối với đèn ngọc lam, Mercedes đang triển khai thử nghiệm tại Đức đến tháng 7/2028. Tại Mỹ, hai bang Nevada và California đã bắt đầu thử nghiệm đèn ngọc lam trên xe tự lái từ cuối năm 2023. Nếu thử nghiệm thành công, màu đèn này có thể trở thành tiêu chuẩn toàn cầu cho xe tự hành trong tương lai.

Việc Mercedes bổ sung màu đèn ngọc lam không chỉ giúp xe tự lái giao tiếp hiệu quả hơn với người đi đường, mà còn thể hiện tham vọng tiên phong trong ngành công nghệ xe tự động. Với Drive Pilot cấp độ 3 và thử nghiệm màu đèn đặc trưng, Mercedes đang tạo ra một tiêu chuẩn mới cho xe tự lái trên toàn thế giới.