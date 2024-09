Mazda2 giá từ nhỉnh 400 triệu đồng, khiến loạt đối thủ e ngại

Mazda2 là dòng sedan nhập khẩu về thị trường Việt Nam từ Thái Lan. Mẫu xe này lập tức đối diện với rất nhiều đối thủ đến từ các nhà sản xuất danh tiếng. Chẳng hạn như Toyota Vios, Honda City, Nissan Almera, Hyundai Accent, Kia Soluto, và Mitsubishi Attrage.

Mazda2 mới mang ngôn ngữ thiết kế “New Wave Design” (Thiết kế làn sóng mới), dựa trên triết lý “Car As Art” (Xe là nghệ thuật) với những đường nét lay động mọi xúc cảm và chinh phục ánh nhìn của ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Sự thay đổi của Mazda2 mới hiện nay chính là phần lưới tản nhiệt, cản trước và vành xe.

Đầu xe có mặt ca-lăng kín sơn cùng màu thân xe ở một số phiên bản. Còn những phiên bản còn lại vẫn dùng lưới tản nhiệt lưới tổ ong thanh thoát. Nhìn từ phía trước, Mazda2 mới giống như bản thu nhỏ của Mazda 3 thế hệ mới, nhất là qua chi tiết lưới tản nhiệt đầy đặn hơn và dãy crôm chạy xuyên suốt dưới cụm đèn pha.

Hệ thống đèn chiếu sáng trên xe loại bóng LED thích ứng. Riêng bản Luxury và Premium có thêm đèn LED chạy ngày. Cụm đèn chiếu sáng được làm mỏng hơn, vuốt dài về sau và trước liền mạch với lưới tản nhiệt, cũng như ốp tạo gân nổi trên nắp ca-pô. Điểm nhấn của Mazda2 mới chính là được trang bị đèn tự động cân bằng góc chiếu, dù đây chỉ là dòng sedan hạng B.

Di chuyển ra phía sau, hông xe Mazda2 mới có thiết kế mượt mà, tạo dáng dài và thon không khác gì các mẫu xe sedan tầm hạng sang, dù kích thước tổng thể xe không có thay đổi đáng kể so với Mazda2 đời trước. Mâm xe có kích thước 15 inch, thiết kế 8 chấu kép mang phong cách khác hẳn Mazda2 thế hệ trước. Cách thiết kế mới này giúp xe trở nên trẻ trung và thể thao hơn trước.

Trong khi đó, nội thất của Mazda2 mới cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật, hướng đến sự hài hòa của ánh sáng và bóng tối. Đáng chú ý, cách bố trí nội thất được thiết kế theo triết lý “Human Centri” (Lấy con người làm trung tâm). Cho nên các trang bị từ chân ga, thông tin giải trí, tầm nhìn người lái và vị trí ngồi đều hướng đến đảm bảo cho việc tăng tính tập trung cho lái xe và giảm thiểu các điểm mù. Xe cũng được tăng khả năng cách âm, chống ồn từ mặt đường, giúp cho người lái và người ngồi thấy thoải mái hơn.

Trong khoang lái của Mazda2 mới lần này có thêm màn hình HUD, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Với màn hình cảm ứng 7 inch, trên xe còn có nhiều trang bị giải trí tiêu chuẩn như kết nối AUX, USB, 4 loa âm thanh và hệ thống Mazda Connect.

Sức mạnh của Mazda2 mới đến từ khối động cơ Skyactiv-G 1.5L, sản sinh công suất tối đa 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút và 144 Nm tại 4000 vòng/phút. Chưa phải là mạnh nhưng sức mạnh này giúp cho Mazda2 vận hành linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng đi lại hằng ngày. Xe còn có hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao và hệ thống dừng/ khởi động động cơ thông minh.

Trong cùng phân khúc sedan hạng B, Mazda2 mới còn được đánh giá là sản phẩm sở hữu các trang bị an toàn bậc nhất. Trên xe có hàng loạt thiết bị an toàn như: túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS), hệ thống cân bằng điện tử (DSC), hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA), và nhiều trang bị khác.

Thế mạnh nữa của Mazda2 mới chính là xe có nhiều phiên bản và giá bán đề xuất khá hấp dẫn, dù là dòng xe nhập khẩu. Hiện tại New Mazda 2 có 5 phiên bản tùy chọn gồm: New Mazda2 1.5 AT có giá niêm yết 408 triệu đồng; New Mazda 2 1.5 Luxury có giá niêm yết 484 triệu đồng; New Mazda2 1.5 Premium có giá niêm yết 508 triệu đồng; New Mazda2 1.5 Sport Luxury có giá niêm yết 527 triệu đồng; và cao nhất là New Mazda2 1.5 Sport Premium có giá niêm yết 562 triệu đồng.

Nhìn chung, trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt thuộc phân khúc sedan hạng B, Mazda2 mới hiện nay sở hữu các ưu điểm cả về mặt thiết kế, trang bị và giá cả. Những lợi thế như trên có thể khiến loạt đối thủ cùng phân khúc e ngại khi phải chạm trán trực tiếp.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]