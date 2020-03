Mazda Việt Nam thực hiện cập nhật và kiểm tra phần mềm 300 xe Madza3 All New

Mazda Việt Nam thực hiện cập nhật và kiểm tra phần mềm 300 xe Madza3 All New

Thứ Bảy, ngày 21/03/2020 09:28 AM (GMT+7)

Mazda chính thức thông báo thực hiện chương trình kiểm tra, cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống hỗ trợ phanh SBS (Smart Brake Support) trên các phiên bản Premium của All New Mazda3 tại Việt Nam

Trong thời gian vừa qua, Mazda Việt Nam đã nhận được thông tin từ một số khách hàng đang sử dụng xe All New Mazda3 phiên bản Premium về hiện tượng hệ thống hỗ trợ phanh SBS tự động kích hoạt dù không có khả năng rõ ràng về việc xảy ra va chạm. Qua đó, Mazda Việt Nam đã tổ chức đợt triệu hồi 300 xe Mazda3 All New để kiểm tra và cập nhật phần mềm điều khiển hệ thống hỗ trợ phanh SBS.

Hệ thống hỗ trợ phanh SBS giúp cảnh báo cho người lái xe về khả năng xảy ra va chạm khi phát hiện xe hoặc vật cản phía trước nhờ cảm biến radar, cảm biến siêu âm và camera phía trước. Nếu khả năng xảy ra va chạm tăng lên, hệ thống sẽ cảnh báo và hỗ trợ phanh để giảm thiệt hại từ va chạm có thể xảy ra.

Sau khi khảo sát điều kiện giao thông thực tế, phân tích các báo cáo kỹ thuật, Tập đoàn Mazda đã kết luận chính thức về vấn đề liên quan đến hệ thống hỗ trợ phanh SBS như sau: nguyên nhân của vấn đề là do phần mềm điều khiển hệ thống hỗ trợ phanh SBS chưa phù hợp với điều kiện giao thông, có thể khiến hệ thống hiểu nhầm rằng xe đang ở gần với vật cản hoặc các xe khác, tự kích hoạt phanh kèm với âm thanh cảnh báo và thông báo trên màn hình của bảng điều khiển. Để khắc phục vấn đề trên, Tập đoàn Mazda đã nâng cấp phần mềm điều khiển hệ thống hỗ trợ phanh SBS.

Căn cứ theo kết luận của các chuyên gia, Mazda Việt Nam xin thông báo triển khai Chương trình cập nhật phần mềm hệ thống hỗ trợ phanh SBS trên các phiên bản Premium của xe All New Mazda3. Chương trình được áp dụng cho các xe theo danh sách dưới đây:

TT Phiên bản Phạm vi số khung Số lượng 1 All New Mazda3 1.5L Premium RN2B24AA6KM019389 đến RN2B24AA6LM027572 144 2 All New Mazda3 2.0L Signature Premium RN2B347A6KM022037 đến RN2B347A6LM025820 49 3 All New Mazda3 Sport 1.5L Premium RN2B55AA6KM019395 đến RN2B55AA6LM027667 73 4 All New Mazda3 Sport 2.0L Signature Premium RN2B657A6KM016872 đến RN2B657A6LM027707 34 Tổng số xe 300

Mazda Việt Nam sẽ kết hợp cùng các đại lý chủ động liên hệ đến khách hàng đưa xe tới các xưởng dịch vụ ủy quyền để được kiểm tra miễn phí và cập nhật lại phần mềm điều khiển hệ thống hỗ trợ phanh SBS. Chương trình kiểm tra, cập nhật phần mềm được bắt đầu từ ngày 12/3..

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi-xe/mazda-viet-nam-thuc-hien-cap-nhat-va-kiem-tra-phan-mem-300-xe-madz...Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi-xe/mazda-viet-nam-thuc-hien-cap-nhat-va-kiem-tra-phan-mem-300-xe-madza3-all-new-1070436.html