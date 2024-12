New Mazda CX-8 tăng giá nhẹ, có gì khác biệt so với bản cũ?

Tinh chỉnh về thiết kế

New Mazda CX-8 không có thay đổi thiết kế kiểu "lột xác" hoàn toàn so với thế hệ cũ mà chỉ thay đổi nhẹ ở thiết kế dải đèn LED chạy ban ngày và đèn chiếu hậu được tạo hình chữ L mới cùng công nghệ LED đem tới vẻ hiện đại sắc sảo hơn. Dàn tản nhiệt cũng được thiết kế có phần lớn hơn và các dường crom bao quanh được thiết kế mềm mại hơn thay vì những đường gấp khúc nhẹ ở thế hệ trước.

Ngoài những thay đổi nhẹ về thiết kế trên đây thì CX-8 vẫn giữ nguyên kích thước tổng thể với 4.900 x 1.840 x 1.730 mm, chiều dài cơ sở 2930mm với khoảng sáng gầm 200mm và khối lượng 1770kg. Xe vẫn sử dụng bộ vành hợp kim 19 inch với bộ lốp kích thước 225/55R19.

Nội thất bổ sung nhẹ một số tính năng

Nội thất New Mazda CX-8 về cơ bản không khác biệt so với thế hệ cũ khi vẫn sở hữu không gian rộng rãi sang trọng với ghế da có chức năng sưởi ấm, có bệ tì tay trung tâm cho cả hàng ghế thứ 2, hàng ghế 3 rộng rãi có thể gập. Ngoài ra, phiên bản 6 chỗ cũng hàng ghế thứ 2 bố trí kiểu thương gia.

Xe sở hữu màn hình trung tâm 8 inch kết nối Apple Carplay không dây và Android Auto; hệ thống âm thanh vòm 10 loa Bose cao cấp. Vô-lăng xe bọc da có tính năng sưởi, tích hợp nhiều phím chức năng hỗ trợ lái tiện dụng. Phía sau bố trí màn hình HUD màu, hiển thị tốc độ trên kính lái; màn hình thông tin digital 7 inch.

Sự khác biệt của New Mazda CX-8 so với thế hệ cũ là việc bổ sung thêm các cổng sạc USB Type-C, chỉnh đệm và hệ thống lò xo để tạo sự ổn định hơn khi vào cua. Đồng thời, các phiên bản Luxury và Premium có thêm DVD Player, trong khi ở đời cũ chỉ có bản AWD có.

Động cơ không đổi nhưng mức tiêu hao nhiên liệu tăng

New Mazda CX-8 tiếp tục sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.5L, cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Đi cùng đó là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn đầu 2 bánh hoặc 4 bánh, tùy phiên bản. Riêng phiên bản cao cấp nhất AWD được trang bị chế độ lái Mi-Drive (gồm 3 chế độ lái Normal, Sport và Off-road).

Tuy nhiên, theo công bố của nhà sản xuất thì mức tiêu hao nhiên liệu của các phiên bản đều tăng nhẹ so với phiên bản cũ. Cụ thể, bản Luxury và Premium thế hệ mới đều có mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp là 8,75 L/100km, trong khi bản cũ là 8,58 L/100km; bản AWD mới có mức tiêu hao là 9,58 L/100km trong khi bản cũ là 9.0 L/100km.

Bổ sung tính năng an toàn

New Mazda CX-8 vẫn được trang bị gói an toàn thông minh cao cấp i-Activsense, hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar, cảnh báo vật cản phía trước và hỗ trợ phanh, hỗ trợ phanh trong thành phố và phát hiện người đi bộ, hỗ trợ phanh khi lùi. Bên cạnh đó là các trang bị an toàn tiêu chuẩn vẫn gồm: hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, DSC, 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau,...

Bản Luxury được bổ sung tính năng Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Trong đó các bản Premium và AWD được bổ sung tính năng Tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa và tính năng Cảnh báo điểm mù.

Phiên bản mới New Mazda CX-8 có sự điều chỉnh tăng nhẹ giá bán so với phiên bản cũ, cụ thể:

New Mazda CX-8 2.5 Luxury: 969 triệu đồng (giá cũ 949 trệu đồng)

New Mazda CX-8 2.5 Premium: 1049 triệu đồng (giá cũ 1024 triệu đồng)

Mazda CX-8 2.5 Signature AWD: 1149 triệu đồng (giá cũ 1119 triệu đồng)

