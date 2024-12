Chọn mua Mazda CX-8 hay KIA Sorento trong tầm giá nhỉnh tỷ đồng?

Tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-8 và KIA Sorento đều là các dòng xe thể thao đa dụng (SUV) rất hút khách. Đặc biệt, KIA Sorento trong nhiều tháng liên tiếp đều lọt vào danh sách các mẫu xe SUV ăn khách nhất thị trường. Trong đó, tháng 11/2024, dòng xe này của KIA có doanh số đạt 1.212 chiếc.

Đi vào các chi tiết, cả Mazda CX-8 và KIA Sorento đều có những lợi thế riêng, rất nổi bật và có nhiều điểm sánh cạnh với nhau.

Về ngoại thất

New Mazda CX-8 thể hiện đẳng cấp với thiết kế tinh tế, sang trọng và công nghệ tiên tiến. Đây là mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn, với phong cách hiện đại và mạnh mẽ, mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và trải nghiệm lái ấn tượng.

Với chiều dài cơ sở 2.930 mm và kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4900 x 1840 x 1690 mm, New Mazda CX-8 đứng đầu phân khúc về không gian, kết hợp sự sang trọng và vẻ hầm hố đặc trưng của dòng SUV 7 chỗ.

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt bóng bẩy, các thanh ngang tinh tế và đèn LED đa điểm hiện đại. Hốc hút gió thiết kế sâu tạo nét độc đáo, kết hợp bộ khuếch tán năng động, cùng cản trước nẹp crom thể hiện sự mạnh mẽ và sang trọng.

Thân xe mềm mại với mui dài, vành hợp kim nhôm 19 inch to bản. Đuôi xe thể thao với khung xe nhô ra, dải crom chạy dọc và đèn hậu LED vuốt nhọn, kết hợp cánh lướt gió tích hợp đèn phanh, mang lại phong thái mạnh mẽ và cuốn hút. Phần hông xe có những đường nét mềm mại, tạo sự khác biệt so với các đối thủ. Nóc xe cao và bộ gương chiếu hậu gập-chỉnh điện, tích hợp đèn xi nhan tạo sự tiện lợi.

Trong khi đó, KIA Sorento All New nổi bật với ngoại thất hiện đại và thể thao, nhờ thiết kế tỷ lệ hợp lý và tinh tế. Phần đầu xe vẫn giữ đặc trưng lưới tản nhiệt mũi hổ, nhưng với lỗ mũi lớn và góc cạnh hơn, kết hợp cùng cụm đèn pha LED kiểu dáng mới, tạo nên vẻ ngoài sắc sảo.

Đèn pha 3 bóng full LED mang lại nét đẹp hiện đại, trong khi hốc hút gió thanh ngang và cản trước mạnh mẽ, dữ dằn tạo nên vẻ hầm hố. Đèn sương mù tích hợp tinh tế trong hốc gió hai tầng, hoàn thiện vẻ ngoài thể thao.

Mặc dù các đường nét thiết kế gãy gọn, nhưng Sorento vẫn tỏa ra vẻ sang trọng đầy cuốn hút. Nếu không chú ý đến logo, người ta có thể lầm tưởng đây là một chiếc xe hạng sang.

KIA Sorento có kích thước tổng thể dài x rộng x cao 4810 x 1900 x 1700 mm, chiều dài cơ sở 2815 mm và khoảng sáng gầm 176 mm. So với thế hệ cũ, Sorento đã được gia tăng đáng kể về kích thước, giúp không gian rộng rãi hơn và khả năng vận hành linh hoạt. So với đối thủ Mazda CX-8, Sorento tỏ ra khá tương đương về kích thước, thậm chí còn rộng và cao hơn.

Phía đuôi xe, cụm đèn hậu LED thẳng đứng và cản sau màu bạc tạo nên vẻ ngoài chắc chắn và cứng cáp. Cặp ống xả kép mạ crôm sáng bóng, vuông vắn làm điểm nhấn ấn tượng. Gạt nước mưa phía sau được thiết kế tinh tế, ẩn trong cánh gió và chỉ lộ diện khi cần thiết.

Về nội thất

New Mazda CX-8 nổi bật với nội thất đẳng cấp và sang trọng. Đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu da Nappa cao cấp, mang lại cảm giác mềm mại, thoáng khí và vô cùng sang trọng. Không gian nội thất nổi bật với những chi tiết gỗ tự nhiên được chế tác tinh xảo, nâng tầm giá trị và sự đẳng cấp cho người sở hữu.

Không gian nội thất xe cũng rất rộng rãi, hàng ghế thứ 3 của New Mazda CX-8 có khoảng để chân rộng nhất phân khúc, mang lại sự thoải mái tuyệt vời cho hành khách. Phiên bản 6 ghế với thiết kế "Captain Seat" có tính năng sưởi điện, kết hợp với các tiện nghi sang trọng, tạo nên một không gian tuyệt vời cho những chuyến đi dài.

Trong khi đó, trang bị tiện nghi của xe cũng thuộc loại hàng đầu phân khúc. Vùng khoang lái của New Mazda CX-8 được thiết kế hiện đại với các tính năng hỗ trợ tối đa cho người lái. Ghế trước chỉnh điện với nhớ vị trí, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, màn hình HUD hiển thị thông tin quan trọng, và hệ thống âm thanh Bose 10 loa mang lại trải nghiệm âm thanh chân thực và sống động.

Trong khi hàng ghế thứ hai có thể trượt, ngả lưng và gập tỉ lệ 60:40. Hàng ghế thứ ba gập phẳng 50:50, mở rộng không gian chứa đồ lên tới 775L. Cốp chỉnh điện dễ dàng mở và đóng, thuận tiện cho việc chứa đồ. Xe trang bị hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, cùng cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, đảm bảo làm mát hiệu quả.

Kích thước xe rộng, nhất là chiều dài cơ sở được gia tăng 115mm, cho nên khoang cabin của Kia Sorento mới cũng rộng rãi và thoải mái hơn hẳn so với thế hệ cũ và các SUV hạng trung khác. Kia Sorento All New có hai lựa chọn 6 và 7 chỗ ngồi. Nội thất xe nổi bật với vô lăng có tính năng sưởi cao cấp và hệ thống đèn Moodlight 7 màu với 64 tùy chọn. Ghế ngồi được trang bị hệ thống sưởi và làm mát thông minh, tự động điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu.

Sorento mới sở hữu màn hình kỹ thuật số 12.3 inch kết hợp với màn hình giải trí 10.25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Hệ thống âm thanh vòm với 12 loa Bose mang lại trải nghiệm âm thanh tuyệt vời. Điều hòa tự động 2 vùng độc lập với 3 chế độ gió và cửa gió riêng cho từng ghế mang đến sự thoải mái tối đa.

Một tính năng tiện lợi là khởi động từ xa qua khóa điện tử thông minh, giúp bật điều hòa trước khi vào xe. Với tính năng Surround View Monitor, chủ xe có thể quan sát 360 độ xung quanh xe qua điện thoại thông minh.

Ngoài ra, Sorento cũng trang bị cổng USB, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, và các núm xoay sang trọng. Các tiện nghi khác bao gồm ghi nhớ vị trí ghế, rèm che nắng phía sau và cảnh báo trẻ em khi khóa cửa, nâng cao sự tiện ích và an toàn cho người dùng.

Về động cơ, an toàn và giá bán

Với hệ thống SkyActiv-Vehicle Dynamics và công nghệ G-Vectoring Control, New Mazda CX-8 mang lại khả năng kiểm soát hành trình tối ưu, giúp chiếc xe vận hành êm ái và ổn định, ngay cả khi ôm cua hay chuyển làn.

Trang bị động cơ SKYACTIV-G 2.5L thế hệ mới, New Mazda CX-8 cho công suất 188 mã lực tại 6000 vòng/phút và mô-men xoắn 252 Nm tại 4000 vòng/phút. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, xe không chỉ vận hành mượt mà mà còn tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí thải.

Công nghệ i-Activ AWD giúp New Mazda CX-8 mang lại trải nghiệm lái tuyệt vời, vượt trội trong phân khúc. Các tính năng an toàn thông minh như hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc và trong điều kiện kẹt xe Cruising & Traffic Support đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho mọi hành trình.

Trong khi đó, KIA Sorento mới có hai tùy chọn động cơ 4 xy-lanh. Đầu tiên là động cơ Diesel Smartstream 2.2L, sản sinh công suất 198 mã lực tại 3800 vòng/phút và mô-men xoắn 440 Nm tại 1570-2750 vòng/phút, kết hợp hộp số 8 cấp tự động và hệ dẫn động toàn bánh (AWD). Tùy chọn thứ hai là động cơ xăng Smartstream 2.5L với công suất 177 mã lực tại 6000 vòng/phút và mô-men xoắn 232 Nm tại 4000 vòng/phút, đi kèm hộp số 6 cấp tự động và hệ dẫn động AWD.

KIA Sorento (All-New) trang bị 4 chế độ lái: Comfort, Eco, Sport, và Smart, phù hợp với các điều kiện đường tuyết, cát và bùn, mang lại trải nghiệm lái tuyệt vời. Hệ thống treo mới với van thủy lực giúp tối ưu phân bổ tải trọng, tăng khả năng phản hồi khi đánh lái, mang đến cảm giác lái chính xác và sự êm dịu cho hành khách.

Cả Mazda CX-8 và KIA Sorento đều có loạt trang bị an toàn. Trên Sorento thế hệ mới có đầy đủ phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe trước/sau, camera lùi, camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng, công nghệ như hỗ trợ duy trì làn đường, kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ ngăn va chạm trực diện, phát hiện cảnh báo điểm mù, đèn chiếu chủ động khi bẻ lái, cảnh báo tình trạng buồn ngủ của người lái và hệ thống cảm biến áp suất lốp.

New Mazda CX-8 sở hữu hệ thống an toàn thông minh cao cấp i-Activsense (hệ thống an toàn chru động và thông minh i-Activsense, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar, hỗ trợ phanh thông minh, nhận diện người đi bộ, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố…), không chỉ mang đến sự tự tin khi lái xe mà còn cung cấp các tính năng hỗ trợ lái vượt trội trong phân khúc, giúp người lái luôn cảm thấy an tâm và thoải mái.

Ở góc độ giá bán, New Mazda CX-8 có 3 phiên bản tùy chọn: CX-8 2.5L Luxury, CX-8 2.5L Premium và CX-8 2.5L Signature AWD, có giá niêm yết lần lượt là 955 triệu đồng, 1,034 tỷ đồng, và 1,149 tỷ đồng. KIA Sorento phân phối đa dạng các phiên bản hơn nhiều, với giá đề xuất dao động từ 999 triệu đồng đến 1,424 tỷ đồng.

Đánh giá chung

Nhìn chung, New Mazda CX-8 không chỉ là một chiếc SUV, mà là biểu tượng của sự sang trọng, đẳng cấp và công nghệ, khẳng định vị thế vượt trội trong phân khúc SUV 7 chỗ. Cùng với cấu trúc khung gầm liền khối và công nghệ SkyActiv, chiếc SUV này vận hành êm ái và ổn định, đem lại cảm giác lái đầy linh hoạt và mạnh mẽ. Nếu ở góc độ thẩm mỹ và trang bị nội thất, CX-8 có nhiều nét đẹp quý phái nổi bật.

Tuy nhiên, Kia Sorento 2024 lại là dòng xe nổi lên nhờ thiết kế thể thao mạnh mẽ, trang bị an toàn nổi bật. Dòng xe này cũng sẽ là sự lựa chọn phù hợp dành cho khách hàng với một chiếc SUV 7 chỗ gia đình. Ngoài ra, Sorento có rất nhiều phiên bản lựa chọn hơn so với Mazda CX-8.