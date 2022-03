Mẫu xe Nhật này bất ngờ ngưng sản xuất do tiêu chuẩn khí thải

(PLO)- Chiếc xe sang đắt đỏ của Nissan tạm ngưng sản xuất tại một số thị trường do tiêu chuẩn gắt gao về khí thải.

Nissan GT-R được ra mắt vào năm 2007 nhưng vẫn được coi là một trong những siêu xe có khả năng vận hành tốt nhất trên thế giới.

Mẫu xe sang này của Nissan có giá khởi điểm là 4,6 tỉ đồng. Ảnh: Motor1

Ở một số khu vực nhất định trên toàn cầu, nhà sản xuất Nhật Bản đã ngừng cung cấp thế hệ Godzilla hiện tại. Sau quyết định hủy bỏ GT-R tại Land Down Under của Nissan Australia do các quy định nghiêm ngặt hơn về va chạm, thì châu Âu cũng đang nói lời tạm biệt với dòng xe này.

Theo Autoblog.nl, GT-R không còn được bán ở nhiều nước châu Âu. Mặc dù vậy, khách hàng vẫn có thể đặt hàng ở Đức và Bỉ, chẳng hạn như các đại lý của Nissan ở Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha và một số quốc gia khác.

Ấn phẩm của Hà Lan cũng xác nhận từ Nissan rằng Godzilla sẽ rời thị trường châu Âu, ít nhất là vào thời điểm này, do các tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn của lục địa này.

Autoblog.nl đưa ra lưu ý rằng GT-R vốn đã là một chiếc xe rất đắt ở trong nước và rất khó để các đại lý bán nó.

Lần cuối cùng nó có mặt tại Hà Lan, giá cơ bản của GT-R tiêu chuẩn là 183.000 € (tương đương khoảng 4,6 tỉ đồng), trong khi GT-R Nismo bắt đầu ở mức 303.000 € (7,6 tỉ đồng). Tương tự như vậy với mức giá ở Mỹ cũng lần lượt là 200.000 đô la và khoảng 332.000 đô la.

