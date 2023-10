Lượng xe điện Vinfast bàn giao trong quý 3/2023 hơn 10.000 xe

Hãng xe VinFast vừa công bố báo cáo tài chính Quý 3/2023 kết thúc vào ngày 30/09/2023. Theo đó, VinFast đã bàn giao 10.027 ô tô điện trong Quý 3/2023, tăng 5% so với Quý 2/2023, nâng tổng số xe tiêu thụ 9 tháng đầu năm 2023 lên 21.342 xe.

Số lượng xe ô tô điện VinFast đã bàn giao trong Quý 3/2023 là 10.027 xe, tăng 5% so với Quý 2/2023. Quý 3 cũng bước đầu ghi nhận doanh số tích cực hơn trong tháng 9 tại thị trường Bắc Mỹ, đặc biệt là Canada. Bên cạnh ô tô điện, trong Quý 3/2023, VinFast ghi nhận doanh số xe máy điện ấn tượng với 28.220 xe đã bàn giao, tăng 177% so với Quý 2/2023 và tăng 113% so với Quý 3/2022.

Tổng doanh thu Quý 3/2023 của VinFast đạt 8.254 tỷ đồng (342,7 triệu đô la Mỹ), tăng 4% so với Quý 2/2023 và tăng 159% so với Quý 3/2022. Tổng doanh thu chủ yếu đến từ doanh thu bán xe điện (7.698 tỷ đồng).

Trong thời gian qua, VinFast tiếp tục mở rộng dải sản phẩm khi chính thức ra mắt mẫu SUV điện hạng B (VF 6) tại thị trường Việt Nam vào ngày 29/9/2023. Đây là mẫu xe chiến lược tiếp theo trong dải sản phẩm ô tô điện của VinFast có giá bán hợp lý, hướng tới đối tượng gia đình trẻ.

Trong 6 tháng tới, VinFast dự kiến nhận đến 12.000 tỷ đồng tài trợ không hoàn lại từ Vingroup. Bên cạnh đó, hai cổ đông kiểm soát bởi Chủ tịch Phạm Nhật Vượng sẽ tặng cho VinFast toàn bộ số tiền ròng thu được từ bán 46 triệu cổ phiếu, theo thông tin đã đăng ký tại Bản cáo bạch F-1 nộp cho SEC gần đây.

Tổng doanh thu tăng và biên lợi nhuận gộp cải thiện so với quý 2/2023

Danh mục Quý 3/2023 Quý 2/2023 Số lượng xe ô tô điện bàn giao 10.027 9.535 Số lượng xe máy điện bàn giao 28.220 10.182

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]