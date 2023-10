Linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu giảm sâu vì sức mua xe giảm mạnh

So với nhiều năm trước, năm nay nhóm hàng linh kiện phụ tùng nhập khẩu chạm đáy, thua kém 39% giá trị kim ngạch so với năm 2021 (4,92 tỷ USD), kém 29% so với năm 2020 (4 tỷ USD). Ước tính sơ bộ của Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan, đến hết quý 3 năm nay, tổng giá trị nhập khẩu nhóm hàng phụ tùng linh kiện ô tô đạt khoảng 2,85 tỷ USD.

Trong tháng 8 có 333 triệu USD linh kiện phụ tùng ô tô được các doanh nghiệp nhập khẩu vào Việt Nam, giảm tới 31,4% so với tháng trước.So với cùng kỳ năm trước (4,3 tỷ USD trong 9 tháng), năm nay lượng phụ tùng linh kiện về cảng giảm tới 34%.

Nguồn linh kiện nhập vào Việt Nam vẫn từ các thị trường quen thuộc, gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Đức và Indonesia, chiếm 85% tổng kim ngạch hàng năm. Đây cũng là những thị trường cung cấp nguyên vật liệu dạng bán thành phẩm để lắp ráp hoàn thiện những mẫu xe bán chạy như Hyundai, Toyota hay Ford.

Theo một chuyên viên Bộ Tài chính, nhìn thực trạng sức mua ô tô giảm 30% suốt ba quý đầu, sự suy giảm của nhóm linh kiện phụ tùng là dễ hiểu.

