Loạt xe taxi điện VinFast đi vào hoạt động tại TP.HCM từ ngày 30/4

Sau buổi khai trương tại thành phố Hà Nội, sáng nay 27/4, những chiếc Taxi xanh SM đã chính thức lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh với quy mô giai đoạn 1 là 500 xe GreenCar - VFe34 và 100 xe LuxuryCar - VF8. Taxi xanh SM là dịch vụ taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green - Smart - Mobility) thực hiện. Sau hơn 2 tuần triển khai tại Hà Nội, những chiếc Taxi xanh SM sẽ chính thức hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 30/4/2023.

Trong thời gian tới, đội xe GreenCar sẽ có thêm VinFast VF 5 Plus, đồng thời căn cứ trên nhu cầu thực tế của khách hàng để tăng thêm số lượng xe phục vụ ở cả hai phân khúc dịch vụ. Giá mở cửa cho km đầu tiên đối với GreenCar là 20.000 đồng. Với 24 km tiếp theo, giá cước đối với xe VF 5 Plus là 15.000 đồng/km và xe VF e34 là 16.000 đồng/km. Từ km thứ 26 trở đi, giá cước lần lượt là 14.000 đồng/km đối với VF 5 Plus và 14.500 đồng/km đối với VF e34.

Khách hàng tại TP. HCM có thể dễ dàng đặt taxi Xanh SM qua số tổng đài toàn quốc 19002088 giống taxi truyền thống, hoặc qua ứng dụng Taxi Xanh SM trên App Store và Google Play như các hãng xe công nghệ. Khách hàng cũng có thể đón xe trực tiếp tại tất cả các Trung tâm Thương mại Vincom, các địa điểm công cộng trong thành phố hoặc trực tiếp vẫy xe trên đường.

Trong lễ khai trương Taxi Xanh SM tại TP. HCM, ông Hoàng Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức phát biểu : "Taxi điện đi vào hoạt động tại TP. HCM sẽ mang đến cho người dân thành phố lựa chọn di chuyển mới, thân thiện với môi trường và ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến.

Không chỉ thay đổi diện mạo cho giao thông công cộng, taxi điện còn góp phần vào sự phát triển du lịch của thành phố, đồng thời, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng ‘0’ vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại COP26. TP. Thủ Đức sẽ đồng hành cùng GSM nghiên cứu quy hoạch, đầu tư và phát triển giao thông công cộng, đặc biệt là giao thông xanh, thông minh tại TP. Thủ Đức nói riêng và TP. HCM nói chung".

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc Công ty GSM cho biết: "Sự kiện khai trương taxi Xanh SM tại TP. HCM có ý nghĩa quan trọng đối với GSM, là bước tiếp theo trong kế hoạch có mặt tại ít nhất 5 tỉnh, thành phố trong năm 2023 và hướng tới mục tiêu đưa vào hoạt động 20.000 xe trên toàn quốc.

Taxi điện sẽ đem lại cho khách hàng trải nghiệm hoàn toàn khác biệt khi tham gia giao thông công cộng, từ đó, lan tỏa lối sống xanh bền vững trong cộng đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng taxi Xanh SM sẽ trở thành một biểu tượng xanh trên bản đồ giao thông và du lịch của TP. HCM trong thời gian tới".

Taxi Xanh SM là hãng taxi thuần điện đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô điện thương hiệu VinFast. Đây là thế hệ taxi không mùi xăng dầu, không tiếng ồn động cơ, tốt cho sức khỏe người dùng và bảo vệ môi trường, đồng thời được trang bị nhiều tính năng giải trí thông minh, giúp hành khách có trải nghiệm thú vị trên mỗi hành trình.

Tất cả các tài xế đều được đào tạo bài bản cùng sự chuyên nghiệp sẽ mang đến chất lượng dịch vụ 5 sao cho người dùng khi trải nghiệm dịch vụ Taxi xanh SM. Taxi xanh SM sẽ có hai dịch vụ gồm: GreenCar - taxi tiêu chuẩn với 500 xe VF e34 được sơn màu xanh Cyan đặc trưng. LuxuryCar - taxi cao cấp gồm 100 xe VF 8 với màu sơn nguyên bản sang trọng.

Và trong tháng 5/2023, khách hàng có thể gọi Taxi Xanh SM thông qua dịch vụ BeVinFast trên nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ Be.

