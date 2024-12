Loạt xe đạt doanh số 10.000 chiếc nhanh nhất tại Việt Nam

Toyota Veloz Cross: Doanh số 11.255 xe trong 8 tháng

Toyota Veloz Cross được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 3/2022 với điểm nhấn là nhập nguyên chiếc từ Indonesia nhằm chiếm lĩnh phân khúc MPV cỡ nhỏ. Với thiết kế trẻ trung, hiện đại và nền tảng gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA), Veloz Cross không chỉ thu hút sự chú ý mà còn cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Mitsubishi Xpander Cross. Đặc biệt, mẫu xe này được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense (TSS) tạo ra tiêu chuẩn mới cho phân khúc MPV.

Chỉ sau 8 tháng có mặt trên thị trường, Toyota Veloz đã ghi nhận doanh số ấn tượng với 11.255 xe được bán ra tính đến tháng 10/2022. Thành công này đã tạo động lực cho Toyota Việt Nam quyết định lắp ráp Veloz Cross trong nước. Sự ra mắt của phiên bản nội địa hóa của Veloz Cross không chỉ củng cố vị thế số 1 của Toyota trong phân khúc xe con mà còn mở rộng thêm sức mạnh cho các mẫu xe chủ lực như Toyota Vios và Toyota Corolla Cross, khẳng định cam kết của hãng đối với thị trường Việt Nam.

KIA Seltos: Doanh số 11.223 xe trong 8 tháng

KIA Seltos chính thức gia nhập thị trường ô tô Việt Nam vào tháng 9/2020 và nhanh chóng tạo dấu ấn với doanh số 11.223 xe chỉ sau 8 tháng, tính đến tháng 4/2021. Thành công này đã giúp Seltos trở thành một trong những mẫu xe đạt doanh số 10.000 chiếc nhanh nhất tại Việt Nam.

Seltos nổi bật với thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi, phù hợp với nhu cầu của cả nam và nữ. Đặc biệt, Seltos có mức giá cạnh tranh và được lắp ráp trong nước giúp đảm bảo nguồn cung ổn định. Chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước từ Chính phủ vào nửa cuối năm 2020 cũng đã góp phần thúc đẩy doanh số của Seltos.

Sự xuất hiện của KIA Seltos đã tạo ra thách thức lớn cho Ford EcoSport và khiến Ford phải ngừng sản xuất EcoSport dù từng rất được ưa chuộng. Không chỉ vậy, Hyundai Kona cũng rút lui vào tháng 5/2022 để thay thế bằng mẫu Creta mới nhằm cạnh tranh với Seltos. Mặc dù vậy, sự xuất hiện của các mẫu như Mitsubishi XForce và Toyota Yaris Cross gần đây khiến sức hút đối với Seltos suy giảm.

Mitsubishi XForce: Doanh số hơn 10.000 xe trong 8 tháng

Chỉ trong vòng 8 tháng kể từ khi ra mắt, XForce của Mitsubishi đã đạt doanh số hơn 10.000 xe. Mẫu xe này không chỉ nằm trong danh sách những ô tô bán chạy nhất mà còn khẳng định vị thế của Mitsubishi trong phân khúc SUV đang phát triển mạnh mẽ.

Ra mắt vào tháng 1/2024, XForce được phát triển dựa trên mẫu concept XFC và có 4 phiên bản khác nhau. Ngay từ tháng 3/2024, khi bắt đầu giao xe đến tay khách hàng, XForce đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vào thiết kế trẻ trung, năng động cùng với nhiều tính năng tiện nghi và công nghệ an toàn tiên tiến.

Chỉ sau 7 tháng có mặt trên thị trường, XForce đã liên tục cháy hàng tại các đại lý và duy trì vị trí cao trong bảng xếp hạng doanh số. Đặc biệt, doanh số 10.000 chiếc đã được ghi nhận vào tháng 10 cho thấy sức hút mạnh mẽ của mẫu xe này. Cùng với Xpander, XForce được xem là một trong những mỏ vàng của Mitsubishi tại thị trường Việt Nam.

Hyundai Creta: Doanh số 10.219 xe trong 9 tháng

Sau một thời gian dài vắng bóng (ngừng phân phối vào năm 2015 do không phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam), Hyundai Creta đã quay trở lại thị trường Việt Nam vào tháng 3/2022 ở dạng nhập nguyên chiếc từ Indonesia. Sự trở lại của Creta không chỉ đánh dấu một bước chuyển mình cho thương hiệu Hyundai mà còn tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc SUV.

Với thiết kế trẻ trung, hiện đại cùng nhiều trang bị tiện nghi, Hyundai Creta đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách hàng, đặc biệt là những người mua xe lần đầu. Mức giá bán hợp lý đã giúp Creta chiếm lĩnh thị trường. Chỉ trong vòng 9 tháng, mẫu xe này đã ghi nhận doanh số 10.219 xe và trở thành một trong những mẫu ô tô đạt doanh số 10.000 xe nhanh nhất tại Việt Nam.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong thị trường ô tô ngày càng gay gắt với sự xuất hiện của nhiều đối thủ mới như Honda BR-V, Toyota Yaris Cross và Mazda CX-3 khiến sức hút của Creta bị ảnh hưởng rõ rệt. Đặc biệt, sự xuất hiện của Mitsubishi Xforce càng khiến Creta thêm phần khó khăn trong việc lấy lòng người dùng.

Toyota Corolla Cross: Doanh số 10.590 xe trong 10 tháng

Mẫu crossover cỡ B này của Toyota không chỉ thu hút khách hàng nhờ thiết kế hiện đại và sang trọng mà còn nhờ vào những trang bị tiện nghi và an toàn vượt trội, nổi bật hơn so với các đối thủ như Seltos và Creta.

Ra mắt tháng 8/2020, Toyota Corolla Cross nhanh chóng khẳng định vị thế khi lọt vào top 6 mẫu xe đạt doanh số 10.000 xe nhanh nhất tại Việt Nam. Được phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA, mẫu xe này mang lại cảm giác lái êm ái, độ hoàn thiện cao và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng nhờ vào động cơ hybrid. Tuy nhiên, một trong những điểm mà xe cần cải thiện là độ ồn trong cabin, điều có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm lái xe.

Gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) trên Corolla Cross không chỉ là một điểm nhấn mà còn mở ra cơ hội cho các dòng xe khác như Altis, Camry và Fortuner áp dụng công nghệ an toàn tiên tiến. Mặc dù Corolla Cross không gặp phải nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc nhưng những biến động giá trong các phân khúc cỡ B và cỡ C đã tác động vào mẫu xe này.

Mitsubishi Xpander: Doanh số 10.894 xe trong 13 tháng

Kể từ khi chính thức ra mắt vào tháng 8/2018, Mitsubishi Xpander đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường với doanh số 10.894 xe chỉ sau 13 tháng. Mẫu xe này nổi bật với thiết kế trẻ trung, tính năng linh hoạt và mức giá hợp lý, tạo nên một cơn sốt trong phân khúc MPV.

Trong khi Toyota Innova vẫn là cái tên quen thuộc trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, mẫu xe này lại bị phê phán vì thiết kế có phần lỗi thời và giá bán cao. Các đối thủ như Toyota Avanza, Suzuki Ertiga, Kia Rondo và Chevrolet Orlando cũng không thể tạo được dấu ấn mạnh mẽ do thiếu sự khác biệt trong thiết kế và tính năng.

Mitsubishi Xpander đã khéo léo tạo ra một xu hướng tiêu dùng mới, cho phép khách hàng sử dụng xe không chỉ cho mục đích cá nhân mà còn cho dịch vụ. Với không gian nội thất rộng rãi, đủ chỗ cho 7 người và mức giá cạnh tranh, Xpander đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều gia đình và doanh nghiệp.

Cuối năm 2017, sự bùng nổ của các dịch vụ taxi công nghệ đã làm gia tăng nhu cầu về xe chạy dịch vụ đã tạo điều kiện thuận lợi cho Mitsubishi Xpander phát triển. Chỉ sau 13 tháng có mặt, Xpander đã đạt doanh số 10.894 xe - một con số ấn tượng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.