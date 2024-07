Lexus khai tử dòng xe sedan IS tại Việt Nam

Thông tin về mẫu sedan IS đã không còn trên website của Lexus Việt Nam, ngầm xác định dòng xe này chính thức dừng bán. Trên website chính thức của Lexus Việt Nam, đã không còn thấy mẫu xe IS trong danh mục sản phẩm.

Lý do chính thức cho việc Lexus IS ngừng bán tại Việt Nam không được công bố. Tại Việt Nam, Lexus IS được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2013 và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khách hàng. Mẫu xe này đã trải qua nhiều lần nâng cấp và cải tiến, luôn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm lái xe đẳng cấp và đầy thú vị.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1999, Lexus IS nhanh chóng trở thành một biểu tượng trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ. Với thiết kế thể thao, nội thất sang trọng và khả năng vận hành mạnh mẽ, IS đã ghi dấu ấn sâu sắc trên thị trường toàn cầu.

Xe có hai tùy chọn động cơ, gồm máy xăng I4, dung tích 2.0L tăng áp trên các bản IS 300 Standard và Luxury, cho suất 241 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau. Bản Standard có 3 chế độ lái, còn bản Luxury có 4 chế độ lái.

Động cơ bản IS 300h là sự kết hợp giữa động cơ xăng I4, dung tích 2.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 220 mã lực. Kết nối với đó là hộp số CVT, hệ dẫn động cầu sau và 4 chế độ lái. So với "đàn anh" ES, dòng IS có doanh số kém hơn, trong khi giá bán ở mức 2,4-2,8 tỷ đồng lại cao hơn các đối thủ cùng phân khúc như BMW 3-Series (giá từ 1,899 tỷ đồng) và Mercedes-Benz C-Class (giá từ 1,7 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, việc Lexus tập trung vào các dòng xe SUV cũng có thể là một lý do khác. Hiện tại, Lexus Việt Nam đã gỡ bỏ thông tin Lexus IS và đồng thời xác nhận ngừng phân phối mẫu xe này sau 4 năm ra mắt.

