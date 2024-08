KIA Sonet đa dạng phiên bản tùy chọn, giá từ 519 triệu đồng

KIA Sonet là một trong những dòng sản phẩm xe hơi Hàn Quốc ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe KIA Sonet hiện nay có nhiều phiên bản, với 6 tùy chọn. Đó là các phiên bản: KIA Sonet AT Deluxe; New KIA Sonet 1.5L Deluxe; New KIA Sonet 1.5L Luxury; New KIA Sonet 1.5L Premium; KIA Sonet AT Luxury; KIA Sonet AT Premium. Mỗi một phiên bản lại có nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

Không những đa dạng về phiên bản tùy chọn, KIA Sonet còn có giá bán đề xuất linh hoạt rất hấp dẫn. Với những dòng Sonet đời 2023 hiện nay có giá niêm yết thấp nhất là 519 triệu đồng, cao nhất là 584 triệu đồng. Còn KIA Sonet đời 2024 có giá niêm yết thấp nhất là 539 triệu đồng, và cao nhất là 624 triệu đồng.

Bảng giá niêm yết của Kia Sonet hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) KIA Sonet AT Deluxe 519 KIA Sonet AT Luxury 554 KIA Sonet AT Premium 584 New KIA Sonet 1.5L Deluxe 539 New KIA Sonet 1.5L Luxury 579 New KIA Sonet 1.5L Premium 624

Với 2024 KIA Sonet, xe có những nâng cấp so với phiên bản 2023, nhưng vẫn giữ kích thước như bản cũ. Chiều dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.120 x 1.790 x 1.642 mm, trong khi chiều dài cơ sở là 2.500 mm. Kích thước như vậy làm cho thân hình Sonet khá nổi bật, thực tế dù được thiết kế 5 chỗ ngồi, nhưng về lý thuyết Sonet phải tương đương với các mẫu xe SUV thiết kế 7 chỗ ngồi.

Trên bản Deluxe, Sonet được KIA trang bị đèn halogen, còn bản cao cấp hơn thì là lọa đèn LED, có dải đèn LED chạy ngày dạng Star Map (Bản đồ ngôi sao). Bản Premium có đèn sương mù và đèn LED. Trong khi lưới tản nhiệt trước xe được thiết kế góc cạnh hơn. Cản trước của xe với những đường nét nổi tạo khối, có hiệu ứng dòng chảy, kết hợp cùng ốp cản sơn bạc và họa tiết lưới đen.

Xe có bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 16 inch, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ lẫn sự êm ái khi vận hành. Các bản Luxury và Premium có phanh đĩa trước và sau. Nhưng so với phiên bản 2023 thì bản 2024 Kia Sonet lại không có trang bị cảm biến trước. Đuôi xe thon gọn, đậm chất nam tính, với cụm đèn hậu LED liền mạch giống như các mẫu xe sang. Cản sau cỡ lớn, cùng sơn màu bạc nổi bật và ốp thêm tấm nhựa đen bên ngoài. Cặp ống xả xe mang phong cách độc đáo với kiểu khoét lỗ.

2024 KIA Sonet có nội thất mang ngôn ngữ thiết kế mới, vừa tinh giản mà vẫn toát lên nét sang. Phần cabin xe với vô-lăng 3 chấu bọc da, có thiết kế các nút bấm, trong khi màn hình thông tin giải trí của xe loại cảm ứng, có hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây. Màn hình này có cỡ 8 inch. Nhưng riêng bản Premium sở hữu màn hình giải trí cỡ lớn hơn các phiên bản khác, với kích cỡ 10,25 inch.

Không gian nội thất Sonet phiên bản mới rộng rãi, với chiều cao tốt, ghế ngồi bố trí cao so với sàn xe và tạo khoảng không để chân thoải mái. Xe có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ 2, cùng 2 cổng sạc USB-C tiện ích. Ghế được làm bằng da trên cả 3 phiên bản. Hàng ghế sau có thể chỉnh độ ngả lưng hoặc gập 60:40, và có trang bị thêm bệ tỳ tay trung tâm. Bản Premium còn được trang bị cửa sổ trời, mang lại sự thoáng đãng hơn cho nội thất.

Sức mạnh của New KIA Sonet đến từ loại động cơ SmartStream 1.5G, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, giúp xe vận hành mạnh mẽ, vượt trội. Các phiên bản đều sử dụng hệ thống dẫn động cầu trước, cùng hộp số vô cấp CVT mới, đem lại trải nghiệm lái mượt mà. Các phiên bản của Sonet đều có khả năng tiết kiệm xăng khá tốt, với mức tiêu thụ trung bình từ 5,97-61,2 lít/100 km, tùy theo từng phiên bản.

Dòng SUV Sonet còn được đánh giá cao ở các trang bị an toàn. 2024 KIA Sonet trong thực tế có các trang bị đáng chú ý như: Chống bó cứng phanh (ABS), Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Phân phối lực phanh điện tử (EBD), Cân bằng điện tử (VSC, ESP), hệ thống camera lùi và cảm biến lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và nhiều trang bị khác. Riêng KIA Sonet Luxury và Premium còn có thêm cảm biến khoảng cách phía trước và cảm biến áp suất lốp.

Về tổng thể, KIA Sonet hiện là dòng SUV có nhiều ưu điểm tại thị trường Việt Nam. Xe có thiết kế thể thao, hiện đại. Nội thất xe rộng rãi so với các đối thủ khác, vận hành lại mạnh mẽ, tiết kiệm xăng có có nhiều trang bị an toàn, tiện ích.

