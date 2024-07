Đánh giá xe gầm cao đô thị Kia Sonet mới vừa được giới thiệu tại Việt Nam

Tiên phong mở đầu cho phân khúc mini SUV A+/B- tại thị trường Việt Nam, Kia Sonet đã tạo ra ấn tượng mạnh ngay sau khi ra mắt người dùng vào tháng 10/2021. Mẫu xe nhanh chóng trở thành một "hiện tượng", rơi vào tình trạng "cháy hàng" dù giá bán liên tục tăng.

Cho đến nay, với những nâng cấp về ngoại hình và trang bị, Kia Sonet 2024 vẫn giữ vững sức hút vượt trội, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ nặng ký trong phân khúc như Hyundai Venue, Tata Nexon hay Toyota Raize.

Tổng quan ngoại và nội thất

Kia Sonet là mẫu xe SUV mini nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, năng động và hiện đại, khác biệt hoàn toàn so với “đàn anh” Kia Seltos chững chạc, mạnh mẽ và cơ bắp. Nhờ đó, Kia Sonet dễ dàng di chuyển linh hoạt trong khu vực nội đô đông đúc, đặc biệt là trong giờ cao điểm.

Kia Sonet có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.120 x 1.790 x 1.642 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.500 mm, ngang ngửa các mẫu Sedan hạng B như Toyota Vios hay Mazda 2. Ngoài ra, khoảng sáng gầm xe được đánh giá là vượt trội hàng đầu phân khúc, lên đến 205 mm, hơn cả dòng SUV Seltos với 190mm, thậm chí nhỉnh hơn một số mẫu crossover cỡ C đình đám như Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

Nhìn từ trực diện, đầu xe trông khá hầm hố với bộ lưới tản nhiệt mũi hổ có kích thước lớn, sơn đen bóng đi cùng họa tiết khối nổi 3D tựa vảy rồng giống “đàn anh” Kia Sorento, phía dưới chạy viền crom chắc chắn. Gắn liền với mặt ca lăng là cặp đèn pha đồ họa kiểu nhịp đập trái tim “Heart beat” sống động, được chia khoang tinh tế với công nghệ full-LED hiện đại, đặc biệt chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất.

Điều này được coi là một chi tiết đắt giá trên một mẫu xe có giá thành tương đối rẻ. Thêm vào đó, dải LED định vị ban ngày được thiết kế dọc theo hình dạng móc câu mới lạ, giúp ngoại hình Kia Sonet 2024 trông mạnh mẽ và thần thái hơn. Cản trước được trang trí bằng ốp nhựa đen và bạc, tăng cường sự hầm hố và tính thể thao cho "mặt tiền".

Nhìn sang hai bên hông, thân xe nổi bật với các đường gân dập thẳng tắp. Phía trên được lắp một bộ baga mui chuẩn phong cách SUV. Các ốp nhựa đen chạy quanh vòm bánh xe và phần dưới thân xe giúp tăng cường thêm vẻ cứng cáp và mạnh mẽ cho tổng thể.

Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 16 inch, thiết kế 5 chấu cắt pha lê tương đồng với Kia Sorento, kết hợp bộ lốp 215/60R16 với bản lốp dày hơn, nhấn mạnh vẻ hiện đại và đậm tinh thần thể thao. Đuôi xe gây ấn tượng với thiết kế gãy gọn và nam tính, phảng phất chút dấu ấn từ “đàn anh” Kia Sportage. Cụm đèn hậu full LED (trừ bản Deluxe sử dụng bóng Halogen) chạy dài xuyên suốt theo phương ngang nối liền hai bên.

Cản sau cũng được trang trí bằng ốp nhựa đen và mạ bạc tương đồng với cản trước, tạo nên một diện mạo đường bệ ấn tượng. Phía dưới là hai ống xả giả được bố trí đối xứng, giúp đuôi xe toát lên vẻ thể thao hơn. Trong khi đó, cặp ống xả thật được đặt sâu dưới gầm xe nhằm tăng tính thẩm mỹ.

Có thể thấy chiếc SUV “em út” nhà Kia này dường như đã thừa hưởng được không ít điểm sáng từ hai “đàn anh” Sorento và Seltos. Mặc dù thuộc phân khúc mini SUV giá rẻ nhưng không gian bên trong xe vẫn khá rộng rãi. Thiết kế nội thất vô cùng đẹp mắt và ấn tượng với ghế da màu đen ở phiên bản Deluxe, Luxury và tùy chọn màu nội thất đen hoặc màu da ở phiên bản Premium.

Bảng taplo là nhựa giả da với màn hình giải trí kích thước lớn được đặt trải ngang, liên kết một khối với cụm đồng hồ sau vô lăng, thiết kế này tương tự như trên Kia Sorento và Kia Carnival. Phía dưới, bảng điều khiển điều hòa kẹp giữa hai cửa gió dạng đứng với kiểu dáng độc đáo, lấy cảm hứng từ ống dẫn của động cơ máy bay phản lực.

Xe được trang bị vô lăng thể thao 3 chấu D-cut bọc da điểm xuyến chỉ đỏ bắt mắt. Phía trên có tích hợp các phím điều khiển tiện lợi như đàm thoại rảnh tay, điều khiển hành trình cruise control, tăng giảm âm lượng... Bảng đồng hồ sau vô lăng bao gồm 2 đồng hồ kim cơ bố trí ở mép 2 bên, cung cấp các thông số tốc độ, mức nhiên liệu hay nhiệt độ động cơ...

Đồng thời còn có màn hình TFT kích thước 3.5 inch, hiển thị số km, tình trạng xe, giúp mang đến sự tiện lợi cho người dùng. Ngoài ra, cần số xe cũng có thiết kế tương đồng với "đàn anh" Kia Seltos, được bọc da và đặt gọn gàng chính giữa hàng ghế trước, bố trí vừa tầm tay người lái. Cột A trên Kia Sonet 2024 được thiết kế thu gọn, góp phần hạn chế điểm mù cho người lái, giúp tài xế dễ dàng quan sát các phương tiện xung quanh trong quá trình vận hành xe.

Xe được trang bị tiêu chuẩn màn hình giải trí trung tâm 8 inch hiện đại , trong khi phiên bản Premium có màn hình lớn hơn với kích thước 10.25 inch. Tất cả phiên bản đều hỗ trợ tính năng Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống định vị Navigation, kết nối Bluetooth đi kèm dàn âm thanh với 6 loa được bố trí khoa học ở hai bên hông, mang đến trải nghiệm sống động ở mọi vị trí ngồi.

Cụm nút điều chỉnh hệ thống điều hòa nằm ở phía dưới với kiểu chỉnh cơ cho bản Deluxe, trong khi 2 phiên bản cao cấp hơn sử dụng hệ thống điều hòa tự động, kết hợp với cửa gió giúp tạo ra hiệu suất làm mát nhanh chóng cho tất cả hành khách trên xe.

Hệ thống đèn nội thất của Kia Sonet 2024 bao gồm đèn hàng ghế trước, đèn chiếu sáng trung tâm và đèn khoang hành lý, tất cả giúp tạo nên không gian nội thất sang trọng và hiện đại, tách biệt hoàn toàn khỏi bóng tối bên ngoài.

Nút khởi động start/stop, gương chỉnh điện và kính lái lên xuống 1 chạm được đặt ở vị trí thuận tiện cho tài xế. Thêm vào đó, việc trang bị thêm camera và cảm biến lùi là một điểm cộng lớn trên Kia Sonet 2024, vô cùng hữu ích cho tài mới. Đặc biệt, sạc không dây chuẩn Qi tiện ích cũng là một trong những tính năng nổi bật của chiếc SUV hạng A+ này.

Chưa dừng lại ở đó, xe mang đến các công nghệ thông minh hàng đầu trong phân khúc, được thể hiện qua các trang thiết bị hiện đại như chìa khóa điện tử thông minh (Smart key) hỗ trợ khởi động xe và hệ thống điều hòa từ xa trước khi sử dụng.

Ngoài ra, xe còn trang bị cặp gương chiếu hậu chỉnh điện, tự động gập gương khi khóa cửa, tích hợp chế độ sưởi kính chống mờ hơi nước. Đối với phiên bản Premium, hãng xe Hàn Quốc còn trang bị sổ trời điều chỉnh điện và chống kẹt an toàn, cổng điện 12V, kết nối USB và cổng sạc USB tiện ích, khay đựng kính thuận tiện, cũng như đèn chiếu sáng riêng biệt cho khoang lái...

Với chiều dài cơ sở ở mức 2.500 mm, Kia Sonet 2024 có không gian đủ thoải mái cho gia đình từ 2 - 5 thành viên. Tất cả các phiên bản đều trang bị ghế bọc da với hoạ tiết sọc ngang độc đáo, tạo nên một phong cách vô cùng ấn tượng. Ghế lái có khả năng điều chỉnh điện 6 hướng trên phiên bản Luxury và Premium. Hàng ghế trước còn có bệ để tay trung tâm.

Hàng ghế sau có độ ngả lưng tương đối tốt, được trang bị đầy đủ 3 tựa đầu đi kèm bệ tỳ tay trung tâm tích hợp giá để cốc. Trần xe khá thoáng cho người dùng, tuy nhiên, khoảng để chân có phần hơi khiêm tốn. Bên cạnh đó, móc khóa isofix để lắp ghế trẻ em ở khu vực này là một trang bị rất tiện lợi cho những gia đình có con nhỏ.

Động cơ và trang bị an toàn

Mặc dù là dòng xe cỡ nhỏ nhưng Kia Sonet lại sở hữu khối động cơ mạnh tương đương một số mẫu xe hạng C - động cơ xăng Smartstream 1.5L thế hệ mới, cho công suất tối đa 113 mã lực và mô men xoắn cực đại 144 Nm. Toàn bộ công suất được truyền đến hệ dẫn động cầu trước thông qua 2 lựa chọn hộp số, bao gồm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT Smartstream IVT với dây đai dạng xích thay vì dạng thông thường.

Với thiết kế chủ yếu để di chuyển trong đô thị, động cơ 1.5L là lựa chọn hợp lý dành cho Kia Sonet 2024, mang lại sức mạnh đủ để sử dụng, chi phí hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu. Thậm chí, so với các xe hạng B như Hyundai Creta hay Mazda CX-3 có trọng lượng nặng hơn, việc sử dụng động cơ 1.5L trên Kia Sonet với trọng lượng nhẹ là không thành vấn đề.

Tại thị trường Việt Nam, Kia Sonet 2024 là mẫu xe độc đáo trong phân khúc với khả năng cung cấp tùy chọn chế độ lái (Eco, Normal, Sport) và chế độ địa hình (Snow/Mud/Sand), linh hoạt để đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Điều này giúp chiếc SUV cỡ nhỏ này di chuyển mạnh mẽ trên nhiều loại địa hình khác nhau.

Hãng xe Hàn Quốc đã cẩn thận trang bị cho mẫu A-SUV một loạt tính năng an toàn nổi bật nhằm đảm bảo sự an tâm tối đa cho người dùng, bao gồm dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế ngồi, túi khí cho người lái và hành khách, túi khí bên hông và túi khí rèm, camera lùi hỗ trợ cảnh báo va chạm và giúp quan sát tầm nhìn phía sau,...

Ngoài ra, các hệ thống hỗ trợ an toàn tiêu chuẩn vẫn được trang bị đầy đủ trên Kia Sonet 2024 bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống cân bằng điện tử (ESC), hệ thống ổn định thân xe (VSM), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và tính năng cảm biến áp suất lốp.

Đánh giá

Với 3 phiên bản được phân phối trên thị trường, xe đã chứng minh sự linh hoạt trong việc đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Nếu bản Deluxe hướng đến những người thích trải nghiệm lái xe nhẹ nhàng và thoải mái nhờ vào hộp số vô cấp CVT, thì với hai phiên bản cao cấp hơn, khách hàng sẽ được tận hưởng nhiều tính năng thông minh và hiện đại hơn, đi cùng với trải nghiệm lái xe an toàn, vượt trội.

Hiện tại, Kia Sonet 2024 được lắp ráp tại nhà máy Chu Lai (Quảng Nam) của THACO và phân phối ra thị trường với 3 phiên bản, bao gồm: 1.5 Premium, 1.5 Luxury và 1.5 Deluxe. Giá niêm yết của từng phiên bản như sau:

Phiên bản Giá bán lẻ (triệu đồng) Sonet 1.5 Deluxe 519 Sonet 1.5 Luxury 549 Sonet 1.5 Premium 574

