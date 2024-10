Những tính năng an toàn nổi bật trên Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross 2024 là một trong những mẫu xe được yêu thích nhất trong phân khúc crossover nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, hiệu suất vận hành mạnh mẽ và các tính năng an toàn tiên tiến. Xe không chỉ thu hút sự chú ý của người dùng Việt mà còn tạo ra một tiêu chuẩn mới về an toàn và tiện ích trong ngành ô tô.

Toyota Yaris Cross 2024 có giá từ 650 triệu đồng.

Cảnh báo tiền va chạm (Pre-Collision System - PCS)

Đây là một trong những tính năng an toàn hàng đầu của Yaris Cross 2024. Với sự hỗ trợ của cảm biến radar và camera, PCS có khả năng phát hiện các chướng ngại vật trên đường và cảnh báo tài xế về nguy cơ va chạm. Nếu tài xế không kịp thời phản ứng, hệ thống sẽ tự động kích hoạt phanh để giảm thiểu thiệt hại.

PCS hoạt động hiệu quả trong khoảng tốc độ từ 4-120 km/h, có khả năng nhận diện ô tô, xe máy và người đi bộ nhằm giúp tài xế cảm thấy an tâm hơn khi di chuyển, đặc biệt trong các khu vực đông đúc hoặc khi gặp tình trạng tắc đường. Hệ thống còn được trang bị tính năng tự động phanh khẩn cấp (Automatic Emergency Braking - AEB), giúp ngăn ngừa va chạm ở tốc độ thấp bằng cách tự động kích hoạt phanh khi phát hiện nguy cơ.

Cảnh báo chệch làn đường (Lane Departure Alert - LDA)

Hệ thống này sử dụng camera gắn trên gương chiếu hậu để phát hiện khi xe đi chệch khỏi làn đường. Nếu tài xế không nhận được cảnh báo và tiếp tục đi lệch, LDA sẽ tự điều chỉnh lực vào bánh xe để đưa xe trở lại đúng làn đường.

Nhiều hệ thống an toàn được trang bị.

Tính năng này không chỉ giúp nâng cao an toàn mà còn giảm thiểu nguy cơ tai nạn do sự thiếu tập trung hoặc mệt mỏi khi lái xe, biến nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự an toàn và tiện nghi trong mỗi chuyến đi.

Hỗ trợ giữ làn đường (LTA)

Hệ thống này giúp tài xế duy trì vị trí lái an toàn bằng cách tự động điều chỉnh hướng đi của xe khi phát hiện có nguy cơ lệch làn. Kết hợp với hệ thống cảnh báo lệch làn (LDA) và kiểm soát hành trình thông minh (Intelligent Cruise Control - ICC), LTA không chỉ giúp giảm bớt căng thẳng khi lái xe trên những đoạn đường dài mà còn nâng cao sự tập trung và an toàn cho tài xế, đặc biệt trong các chuyến đi đêm.

Điều khiển hành trình thích ứng (DRCC)

Khi được kích hoạt, DRCC sẽ tự động duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước, điều chỉnh tốc độ của xe để đảm bảo an toàn tối đa. Đặc biệt, hệ thống này còn có khả năng tự động phanh khi cần thiết, giúp tài xế dễ dàng điều khiển xe và giảm thiểu nguy cơ va chạm, mang lại sự thoải mái và an tâm cho người lái, nhất là khi di chuyển trên những tuyến đường cao tốc đông đúc.

Nội thất rộng rãi tạo cảm giác thoải mái khi lái.

Đèn pha tự động thích ứng (AHB)

Yaris Cross 2024 được trang bị hệ thống đèn pha tự động thích ứng không chỉ nâng cao sự an toàn mà còn mang lại sự tiện lợi cho người lái. Hệ thống này có khả năng tự động điều chỉnh độ sáng của đèn pha dựa trên điều kiện ánh sáng xung quanh. Khi phát hiện xe đi ngược chiều hoặc ánh sáng từ các phương tiện khác, AHB sẽ tự động tắt hoặc giảm độ sáng, giúp bảo vệ mắt cho tài xế đối diện và giảm thiểu nguy cơ mất tập trung khi lái xe vào ban đêm.

Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)

Thêm vào đó, Yaris Cross 2024 còn sở hữu hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang sau (Rear Cross Traffic Alert - RCTA) cực kỳ hữu ích khi tài xế lùi ra khỏi vị trí đỗ xe. Hệ thống RCTA sẽ phát hiện và cảnh báo về sự xuất hiện của các phương tiện di chuyển ngang qua phía sau, giúp tài xế dễ dàng quan sát và xử lý tình huống, đặc biệt trong những khu vực đông đúc hoặc có mật độ giao thông cao.

Phần ghế sau cũng khá thoải mái cho hành khách.

Cảnh báo điểm mù (BSM)

Hệ thống này giúp tài xế dễ dàng phát hiện các phương tiện đang di chuyển trong vùng điểm mù của xe. Khi có xe nằm trong khu vực này, BSM sẽ phát tín hiệu cảnh báo qua biểu tượng trên gương chiếu hậu, từ đó giúp tài xế có thể thực hiện các thao tác chuyển làn một cách an toàn hơn.

Cảnh báo áp suất lốp (TPWS)

Với sự hỗ trợ của cảm biến áp suất, TPWS liên tục theo dõi tình trạng lốp và cảnh báo tài xế khi phát hiện áp suất không đạt yêu cầu. Tính năng này giúp tài xế có thể kịp thời điều chỉnh áp suất lốp, giảm thiểu nguy cơ tai nạn do lốp bị xẹp hoặc không đủ căng.

Xe trang bị hệ thống cảnh báo áp suất lốp.

Camera 360 độ

Yaris Cross 2024 được trang bị hệ thống camera 360 độ giúp tài xế dễ dàng quan sát mọi góc cạnh xung quanh xe. Với các camera được lắp đặt ở nhiều vị trí chiến lược, người lái có thể kiểm soát không gian xung quanh một cách hiệu quả, đặc biệt khi đỗ xe hoặc di chuyển trong những khu vực chật hẹp. Tính năng này không chỉ giúp phát hiện các vật cản mà còn giảm thiểu nguy cơ va chạm, nhất là trong những khu vực đông đúc.

Cảnh báo xe phía trước bắt đầu di chuyển

Xe cũng nổi bật với hệ thống cảnh báo xe phía trước bắt đầu di chuyển - một tính năng an toàn thông minh. Khi xe dừng lại tại đèn đỏ hoặc tín hiệu dừng, hệ thống này sẽ phát tín hiệu cảnh báo cho tài xế khi xe phía trước bắt đầu di chuyển, giúp người lái có thời gian chuẩn bị và phản ứng kịp thời, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn do sự mất tập trung.

Camera 360 độ giúp giám sát toàn cảnh.

Kiểm soát vận hành chân ga (Drive-by-Wire - DBW)

Hệ thống kiểm soát vận hành chân ga là một tính năng an toàn tiên tiến giúp tài xế điều khiển xe một cách chính xác và linh hoạt. Hệ thống này sử dụng camera stereo để phát hiện các vật cản phía trước. Khi phát hiện người lái nhấn ga quá mức cần thiết, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh công suất động cơ và kích hoạt phanh, giúp giảm thiểu nguy cơ va chạm và đảm bảo an toàn cho người lái, hành khách cũng như người xung quanh.

Toyota Yaris Cross 2024 không chỉ mang đến những tính năng an toàn vượt trội mà còn tạo ra trải nghiệm lái xe thoải mái và tiện nghi. Với những thông tin trên, hy vọng người dùng sẽ có cái nhìn rõ hơn về mẫu crossover này và tìm được chiếc xe phù hợp với nhu cầu của mình. Đây thực sự là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm sự an toàn và tiện ích trong mỗi chuyến đi.

