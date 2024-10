Đây là những điểm nhấn trên Hyundai Santa Fe, giá nhỉnh 1 tỷ đồng

Sau nhiều năm có mặt tại thị trường Việt Nam hơn, Hyundai Santa Fe đã khẳng định được vị thế của mình và đang hiện là một trong những mẫu xe hút khách nhất. Hiện nay, Hyundai Santa Fe đã được cập nhật thế hệ mới nhất – thế hệ thứ 5. Mẫu Hyundai Santa Fe New 2024 có những điểm nổi bật “lột xác” ngoạn mục, không chỉ ở góc độ thiết kế mà cả ở trang bị.

Ngoại hình của Hyundai Santa Fe New 2024 tiếp tục theo đuổi phong cách đặc trưng của dòng SUV cỡ trung. Tuy nhiên, các chi tiết xe được thể hiện vuông vắn hơn đáng kể, tạo nên sự mạnh mẽ ấn tượng. Lối thiết kế này của Santa Fe có những nét sánh cạnh với Ford Bronco và Land Rover Defender.

Điểm tạo ấn tượng mạnh của Santa Fe New 2024 chính là đầu xe được trang bị đèn chạy ngày loại LED kéo dài sang hai bên, tạo hình chữ H hoàn toàn mới. Lưới tản nhiệt phía dưới tạo hình chữ nhật chứ không phải là dạng hình lục giác nữa. Bộ phận này được phủ sơn đen và được kéo dài sang hai bên, tạo ra sự liền mạch.

Kích thước của Santa Fe New 2024 với các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.720 mm, giúp xe có vẻ ngoài hoành tráng. Trong khi chiều dài cơ sở của xe là 2.815 mm. Với chiều cao và độ dài cơ sở lớn hơn thế hệ trước, Santa Fe New 2024 mang lại phom dáng hoàn toàn lột xác, mang một thân hình hoành tráng và không hành lý xe tăng vượt trội, từ 634 lít tăng lên 725 lít, một khi gập hàng ghế thứ 3 của xe lại.

Những đường gân dập nổi chạy dọc thân xe, gương chiếu hậu chỉnh điện có ốp gương sơn màu tông xuyệt tông với thân xe. Cột A có kích thước tăng lên phù hợp với vóc dáng cao lớn của Santa Fe New 2024. Mâm xe đa chấu, có kích thước lớn 21 inch đem lại sự nổi trội cho Santa Fe khi di chuyển trên đường.

Ở phần đuôi xe, đèn hậu cũng được thiết kế với đồ họa chữ H, cản sau được chỉnh lại vuông vức và hầm hố hơn. Cửa hậu xe có khả năng mở rộng tối đa, thuận tiện sử dụng là một điểm nhấn đáng chú ý.

Di chuyển vào không gian nội thất, Hyundai Santa Fe tạo ấn tượng với một không gian sang trọng, hiện đại, lối thiết kế tinh tế và vật liệu cao cấp. Một trong những tiện ích ấn tượng của Santa Fe New 2024 chính là có trang bị khay sát khuẩn UV-C đặt ở hộc đựng găng tay phía trước của cabin. Trong khi đó, màn hình thông tin và màn hình giải trí kỹ thuật số thiết kế dạng màn hình cong, có kích cỡ 12.3 inch. Vô-lăng thiết kế 3 chấu, tích hợp các nút bấm hiện đại.

Trong xe có loại ghế thư giãn giống như ghế trên xe điện Ioniq 5 đem lại sự thư thái, thoải mái của cho người ngồi. Ngoài ra xe còn có gương chiếu hậu kỹ thuật số, cổng sạc USB-C 27W, tính năng sưởi/thông gió cho ghế ngồi, điều hòa đa vùng, camera 360 độ, hệ thống quét vân tay, hệ thống âm thanh Bose, khóa kỹ thuật số và nhiều tiện ích khác.

Ở hàng ghế thứ 2, Hyundai Santa Fe New 2024 có không gian rộng rãi, thiết kế như ghế ngồi thương gia, với cửa gió điều hòa và cổng sạc điện thoại riêng. Santa Fe 2024 cũng được cung cấp tùy chọn hàng ghế thứ 2 có cấu hình 2 bệ tỳ tay riêng cho hành khách. Hàng ghế thứ 3 của xe tiếp tục duy trì điểm nổi bật về sự rộng rãi của không gian, có thiết kế lưng ghế ngả sâu hơn. Khi gập hàng ghế này lại thì sẽ tăng đáng kể dung tích khoang hành lý cho xe.

Tiếp theo, dòng SUV 7 chỗ ngồi Santa Fe New 2024 có sức mạnh đầu ra nổi trội và đa dạng tùy chọn động cơ. Hyundai Santa Fe New 2024 Tiêu chuẩn được trang bị khối động cơ Smartstream, dung tích 2.5L, 4 xy lanh. Khối động cơ này cho phép xe đạt công suất tối đa 194 mã lực tại 6100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Ngoài ra xe còn có phiên bản được trang bị động cơ tăng áp Smatstream G2.5 Turbo, dung tích 2.5L, cho công suất tối đa 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 422 Nm tại 1.700 – 4.000 vòng/phút. Bên cạnh đó, xe có tùy chọn động cơ hybrid, kết hợp với động cơ xăng 1.6L tăng áp cho công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm.

Điểm nhấn quan trọng không thể bỏ qua khi nhắc tới Santa Fe New 2024 chính là xe có nhiều công nghệ an toàn hiện đại. Cụ thể như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, hệ thống chống trượt VSM, hỗ trợ đổ đèo HDC, và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Ngoài ra, xe còn có hệ thống cảnh báo điểm mù BSD, cảnh báo phương tiện cắt ngang đuôi xe RCCA, cảnh báo bỏ quên hành khách trong xe ROA, và khóa an toàn thông minh SAE.

Hyundain Santa Fe New 2024 hiện được phân phối ở thị trường Việt Nam với 5 phiên bản khác nhau: Santa Fe 2.5 Exclusive có giá niêm yết 1,069 tỷ đồng; Santa Fe 2.5 Prestige có giá niêm yết 1,265 tỷ đồng; Santa Fe 2.5 Calligraphy có giá niêm yết 1,315 tỷ đồng; Santa Fe 2.5 Calligraphy có giá niêm yết 1,315 tỷ đồng; và Santa Fe 2.5T Calligraphy có giá niêm yết 1,365 tỷ đồng.

Nhìn chung, Hyundai Santa Fe New 2024 là dòng xe SUV cỡ trung đang được săn đón nhất hiện nay với những điểm nhấn đáng chú ý. Xe có trang bị nội thất, ngoại thất và tiện nghi an toàn, cùng động cơ mạnh mẽ, êm ái đem lại trải nghiệm tốt cho người sử dụng. Hơn nữa, giá bán của Santa Fe New 2024 cũng khá hợp lý, phù hợp với lựa chọn của nhiều người.

