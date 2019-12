Hyundai Santa Fe 2020 giá từ 675 triệu đồng, thêm bản động cơ V6 3.5L

Hãng xe Hàn Quốc đã cho ra mắt Hyundai Santa Fe 2020 phiên bản nâng cấp mạnh mẽ với động cơ lớn hơn thay cho loại 2.4L, với ba bản trang bị gồm Active, Elite và Highlander.

Tại Australia, Hyundai Santa Fe 2020 phiên bản nâng cấp mang động cơ mới cho công suất 276 mã lực và mô-men xoắn 336 Nm. Hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp. Ngoài ra, khách hàng vẫn có thể lựa chọn bản động cơ 2,2L turbo diesel công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, với hộp số tự động 8 cấp và dẫn động bốn bánh.

Hyundai Santa Fe 2020 phiên bản nâng cấp mang động cơ mới cho công suất 276 mã lực và mô-men xoắn 336 Nm.

Hyundai Santa Fe 2020 động cơ xăng 3.5L V6 mới có mức tiêu hao nhiên liệu 10,6L/100 km và mức giá tương đương bản 2.4L dẫn động bốn bánh trước đây.

Santa Fe Active sử dụng bộ vành hợp kim 17 inch, gương chiếu hậu có sưởi, đồng hồ TFT LCD 3,5 inch, màn hình hệ thống thông tin giải trí 7 inch, kết nối Bluetooth, tương thích Android Auto và Apple CarPlay. Vô-lăng và cần số bọc da cùng một số tính năng hỗ trợ người lái.

Phiên bản Elite dùng vành 18 inch, nội thất bọc da, màn hình thông tin giải trí 8 inch, hệ thống audio Infinity, chìa khóa thông minh. Còn bản Highlander trang bị vành 19 inch, cụm đồng hồ Supervision 7 inch, hiển thị thông tin trên kính lái, camera 360, hàng ghế trước có sưởi và thông gió, vô-lăng có sưởi, đèn LED, cửa sổ trời toàn cảnh và sạc không dây.

Hyundai Santa Fe 2020 trang bị hệ thống an toàn SmartSense tiêu chuẩn trên mọi phiên bản. Các tính năng gồm hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo sự tập trung của tài xế, hỗ trợ giữ làn, đèn pha chủ động và điều khiển hành trình thông minh với tính stop and go (có thể dừng nếu xe trước dừng và tiếp tục di chuyển nếu thời gian dừng dưới ba giây). Khách hàng có thể can thiệp một số tính năng thông qua điện thoại thông minh nhờ kết nối Auto Link và Auto Link Premium, với tính năng thứ hai cho phép khởi động xe, khóa và mở cửa từ xa.

Tại thị trường Australia, Hyundai Santa Fe 2020 có giá bán khởi điểm là 29.100 USD (tương đương 675 triệu đồng), trong khi các bản hạng trung và cao cấp lần lượt là 34.500 USD (tương đương 800 triệu đồng) và 38.900 USD (khoảng 903 triệu đồng).

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Santa Fe được phân phối với hai phiên bản động cơ, xăng và dầu với dung tích 2,2L và 2,4L. Bản máy xăng 2.4L có giá bán khởi điểm 995 triệu đồng và bản máy dầu 2,2L cao cấp có giá 1,245 tỷ đồng.

