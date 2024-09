Hyundai Accent mới giá từ 439 triệu đồng, có nhiều điểm nhấn hút khách

Trong thời gian dài liên tiếp. Hyundai Accent là một ấn phẩm ăn khách nhất của Hyundai tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào năm 2020 và từ năm 2018, Accent đã được lột xác cả về thiết kế và trang bị, đem tới sức hấp dẫn cực lớn với người tiêu dùng ở Việt Nam.

Hiện nay, Hyundai Accent 2024 đã được cập nhật, với thiết kế trẻ trung, hiện đại. Giá xe khởi điểm chỉ từ 439 triệu đồng và đắt nhất đến 569 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản. Accent 2024 có ngoại thất hoàn toàn mới, mang ngôn ngữ thiết kế vừa thể thao lại gợi cảm (Sensuous sportiness). Lưới tản nhiệt xe dạng hình thang ngược, có cấu tạo khối hình học dạng mắt xích cá tính, tạo bạo, tăng độ thể thao cho xe.

Dải đèn định vị LED của Accent thiết kế tối giản nhưng thời thượng, được kéo dài hết chiều ngang nắp ca-pô. Trong khi đèn pha xe loại bóng LED hiện đại nhìn sắc nét, góc cạnh hơn với vị trí đặt hạ thấp để nằm gọn vào lưới tản nhiệt, có khuôn hình đôi mắt nhìn rất ấn tượng.

Tấm hướng gió được đặt hạ thấp dưới mui xe tăng hiệu quả khí động học. Các đường gân dập nổi trên ca-pô tạo vệt như những đường dẫn. Cách thiết kế này cũng nhìn thấy trên những đường gân dập nổi của thân xe. Không chỉ kích thích sự hấp dẫn về mỹ thuật thị giác, những đường gần này còn giúp xe tăng cường khí động học, tạo nên chỉ số cản gió cho xe 0.308Cd, giúp cho Accent giảm độ ồn khi vận hành và đạt độ tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Cùng với mặt ca lăng ở lưới tản nhiệt có cách thiết kế khác biệt, tay nắm cửa xe Accent được mạ crôm nhìn sang trọng. Gương chiếu hậu xe được chỉnh điện, gập điện và được tích hợp đèn báo rẽ một cách tinh tế. Vành bánh xe loại hợp kim, có kích cỡ 16 inch, với các la zăng cách điệu nhìn thể thao.

Đuôi xe có đèn hậu LED 3D bắt mắt, cùng bộ khuếch tán gió giúp tăng chất mạnh mẽ cho Accent. Bộ cản sau của xe được tạo hình hoa văn kim cương sang trọng. Phía trên là ăng ten vây cá sơn đen, tạo điểm nhấn từ phía sau giúp cho Accent vốn mang hình thon dài như một con cá mập càng trở nên nổi bật hơn.

Không chỉ có những điểm sáng về mặt ngoại hình, Hyundai Accent 2024 có nội thất trẻ trung và hiện đại, cũng như sự tiện nghị, đem lại trải nghiệm đầy hứng khởi cho người dùng. Cabin xe thể hiện rõ triết lý thiết kế HMI (Human Machine Interface) nhấn mạnh vào sự hỗ trợ người lái với bảng điều khiển trực quan, cùng không gian rộng rãi và chất liệu chế tạo, trang bị công nghệ cao cấp.

Màn hình cảm ứng xe loại 8 inch, tích hợp camera lùi, và vô-lăng bọc da thiết kế 2 chấu có tích hợp nhiều nút bấm điều khiển, cùng lẫy chuyển số phía sau vô-lăng. Màn hình giải trí trên xe cho phép kết nối Bluetooth/USB/Mp4/Radio/AUX, với 6 loa kết nối Apple Car Play, Android Auto không dây thời thượng. Màn hình giải trí còn có thể chia đôi nội dung hiển thị độc lập, tăng trải nghiệm cho người dùng. Hệ thống bản đồ của Accent được phát triển riêng, cung cấp các thông tin tiện ích như dịch vụ 3S, cây xăng, điểm dịch vụ.

Hệ thống điều hòa tự động 1 vùng trên Accent có thể làm mát hàng ghế trước, và có cửa gió hàng ghế sau. Với tính năng khởi động từ xa, người dùng Accent 2024 có thể khởi động động cơ và hệ thống điện, điều hòa từ xa với chìa khóa. Từ đó có thể làm mát xe trước khi di chuyển lên xe trong trời nắng nóng.

Các phiên bản Accent AT còn được nhà sản xuất Hyundai trang bị nhiều tiện nghi cao cấp thuộc loại hàng đầu phân khúc sedan hạng B. Điển hình như ngăn chứa đồ tích hợp làm mát, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu chống chói, cốp sau điều khiển điện thông minh và sạc không dây. Trong khi đó, xe còn có cửa gió hàng ghế sau và có tích hợp cổng sạc Type C rất tiện ích cho người dùng.

Điểm nhấn quan trọng tiếp theo không thể thiếu được của 2024 Hyundai Accent chính là khả năng vận hành của xe mạnh mẽ và rất đáng tin cậy. Mẫu sedan này được trang bị động cơ Smartstream 1.5L, cho công suất tối đa lên đến 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực địa 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, tăng tốc rất tốt. Đi kèm với đó là hệ thống hộp số CVT được tối ưu giúp xe sang số mượt mà, êm ái.

Khung xe Hyundai Accent 2024 sử dụng công nghệ thép cường lực AHSS không những tăng độ cứng mà còn cải thiện chất lượng cách âm và cảm giác lái cho xe. Trên xe lại có nhiều trang bị an toàn giúp người dùng an tâm hơn.

Điển hình như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bố lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống kiểm soát thân xe VSM, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống cảm biến lùi, hệ thống an toàn 6 túi khí và hệ thống chống trộm Immobilizer. Ngoài ra xe còn có gói an toàn SmartSense với loạt tính năng an toàn khác.

Nhìn chung, Hyundai Accent 2024 là dòng sedan có thiết kế đẹp, thể hiện dáng dấp năng động. Trong khi đó nội thất xe rộng rãi, trang bị nhiều tiện ích hiện đại, động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm xăng với mức độ tiêu thụ nhiên liệu chỉ dao động từ 4,75 lít đến 7,66 lít/100 km.

