Hyundai Accent và Toyota Vios: Cạnh tranh nảy lửa tầm giá nửa tỷ đồng

Xu hướng lựa chọn ôtô làm phương tiện đi lại ngày càng phổ biến ở Việt Nam dù bình quân thu nhập đầu người chỉ ở mức thu nhập trung bình. Nhu cầu sử dụng tăng và năng lực tài chính như vậy càng trở thành điều kiện lý tưởng cho các dòng sedan hạng B có giá bán hợp lý như Hyundai Accent và Toyota Vios bùng nổ về doanh số ở Việt Nam, khi các mẫu xe này đáp ứng được nhu cầu của đông đảo tầng lớp xã hội.

Cả hai mẫu xe này đều đang thu hút lượng lớn khách hàng và tiếp tục cạnh tranh “nảy lửa” với nhau trong những tháng cuối năm 2024. Trong thực tế, Hyundai Accent và Toyota Vios đều có những lợi thế riêng, làm xao động người hâm mộ.

Về ngoại thất

Cùng là dòng sedan hạng B, Hyundai Accent và Toyota Vios đều có thân hình thon gọn, thể hiện sự trẻ trung và tinh tế. Accent mới theo đuổi ngôn ngữ thiết kế thể thao gợi cảm (sensuous sportiness), với trang bị vành 16-inch thể thao và nhiều trang bị hiện đại giúp cho xe đạt lên tầm cao mới. Các đường nét trên xe bóng bẩy, điểm xuyết những đường gân dập nổi chạy dọc thân xe, kết nối đầu và đuôi xe làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ.

Trong khi đó Toyota Vios mới cũng được tinh chỉnh về ngoại thất, tăng thêm vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại và thể thao hơn. Phần lưới tản nhiệt được thay đổi rõ nhất, kích thước xe cũng lớn hơn phiên bản cũ. Thân xe vuốt gọn về phía sau, các đường gân dập nổi giúp cho Vios trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, vành bánh xe của Vios nhỏ hơn Accent, với kích cỡ là 15 inch.

Đèn chiếu sáng trước của Vios mang công nghệ bóng LED đem lại khả năng chiếu sáng tuyệt vời và giảm tiêu thụ năng lượng. Đèn hậu sau loại LED cũng được thiết kế sắc nét mang lại cảm giác thể thao mà vẫn rất lịch lãm. Phần đuôi xe Vios có thiết kế dập nổi ở hai bên cản sau, kết hợp với cản dưới khỏe khoắn và vững chãi.

Với Accent của Hyundai, hệ thống đèn chiếu sáng cũng thuộc loại bóng LED hiện đại, trong khi dải đèn định vị được thiết kế tối giản. Tay nắm cửa xe được mạ crôm sáng. Còn gương chiếu hậu xe có tính năng chỉnh điện, gập điện và có sấy tích hợp đèn báo rẽ. Phía sau xe cũng có trang bị đèn hậu LED hiện đại và cản sau tạo hình hoa văn kim cương. Trên nóc xe có thiết kế ăng ten vây cá sơn đen.

Xét về diện mạo thì Hyundai Accent và Toyota Vios được đánh giá là ngang ngửa nhau ở hầu hết chi tiết. Tuy nhiên, xe đến từ nhà sản xuất Hàn Quốc như Accent vẫn có kích thước nổi trội hơn mẫu xe đồng cấp Vios đến từ nhà sản xuất Nhật Bản. Nhiều chi tiết của Accent hoàn toàn mới đem lại dáng vẻ trẻ trung và hiện đại sáng láng.

Về nội thất

Các phiên bản mới của Hyundai Accent và Toyota Vios đều hướng tới nâng tầm trải nghiệm cho người sử dụng. Cả hai mẫu xe sedan này đều có cabin nhìn hiện đại, với trang bị màn hình cảm ứng đa thông tin và các tiện ích khác (sạc điện thoại, loa âm thanh,…) phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng.

Tất nhiên, Accent sở hữu màn hình thông tin kỹ thuật số 10,25 inch, lớn hơn nhiều so với màn hình thông tin 7 inch của Toyota Vios. Xe của Hyundai trang bị điều hòa tự động 1 vùng, ghế trước có tính năng làm mát, và trang bị sạc không dây. Phía sau vô lăng của Accent có trang bị lẫy chuyển số thuận tiện và cửa gió hàng ghế sau được tích hợp cổng sạc Type C.

Toyota Vios cũng có điều hòa có khả năng làm lạnh nhanh và mát sâu. Hàng ghế trước có thiết kế thể thao, với chất liệu da đục lỗ thoáng khi mang lại sự êm ái cho người ngồi. Hàng ghế sau xe có thiết kế hai cổng sạc USB thuận tiện cho mọi hành khách. Ở hàng ghế sau còn có tựa tay kèm khay đựng cốc mang đến sự thoải mái, tiện nghi cho hành khách.

Hàng ghế sau của Toyota Vios có thể gập theo tỷ lệ 60:40 dễ dàng cho việc để được nhiều hành lý hơn. Tương tự với đối thủ Vios, xe Accent của Hyundai cũng có hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40. Nhưng nhờ kích thước lớn, nên khoang hành lý của Accent mới đạt 528 lít, vượt trội so với con số 506 lít của khoang hành lý trên Vios.

Về động cơ và trang bị an toàn

Hyundai Accent hoàn toàn mới hiện nay được trang bị động cơ SmartStream G1.5, đạt công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Đi kèm với đó là 3 chế độ lái: Normal (lái xe hằng ngày), Eco (tiết kiệm nhiên liệu), và Sport (tăng tốc thể thao).

Trong khi đó, Toyota Vios trang bị động cơ 2NR-FE cùng dung tích 1.5L nhưng lại có chỉ số sức mạnh nhỏ hơn so với động cơ Accent. Cụ thể, khối động cơ của Toyota Vios đạt công suất tối đa 106 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4200 vòng/phút.

Ở góc độ trang bị an toàn, cả Accent và Vios đều tạo ấn tượng cực tốt dù chỉ là dòng sản phẩm sedan hạng B. Trong đó, Accent được trang bị gói an toàn Hyundai SmartSense gồm: hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước FCA, hệ thống hỗ trợ giữ và duy trì làn đường LKA/LFA, hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi RCCA, đèn pha tự động thích ứng HBA, hệ thống phòng tránh mở cửa an toàn SEW, camera hỗ trợ đỗ xe, cảm biến áp suất lốp, và hệ thống an toàn 6 túi khí.

Trong khi đó, Toyota Vios cũng sở hữu hàng loạt trang bị an toàn: hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống khởi hành ngang dốc, đèn báo phanh khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hệ thống túi khí, và khóa an toàn trẻ em.

Các phiên bản và giá bán

Toyota Vios được phân phối với 3 phiên bản khác nhau: Vios 1.5E-CVT có giá niêm yết 488 triệu đồng; Vios 1.5E-MT có giá niêm yết 458 triệu đồng, và Vios 1.5G-CVT có giá niêm yết 545 triệu đồng.

Hyundai Accent đa dạng các phiên bản hơn, với các tùy chọn gồm: Accent 1.5 MT có giá niêm yết 439 triệu đồng, Accent 1.5 AT có giá 489 triệu đồng, Accent 1.5 AT Đặc biệt có giá niêm yết 529 triệu đồng và Accent 1.5 AT Cao cấp có giá niêm yết 569 triệu đồng.

Về tổng thể, Hyundai Accent nổi bật với thiết kế trẻ trung, thể thao và không gian đựng đồ rộng. Động cơ của Accent mới cũng mạnh mẽ vượt trội. Trong khi Vios cũng có những ưu điểm về thiết kế có phần tinh chỉnh mới, trang bị nội thất ổn và động cơ vận hành bền bỉ. Nhìn chung, cả hai đều là các mẫu sedan hạng B sáng giá hiện nay.

