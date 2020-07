Hưởng ưu đãi kép, giá lăn bánh Mercedes S450L Luxury còn bao nhiêu?

Thứ Hai, ngày 06/07/2020 16:30 PM (GMT+7)

Vừa được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ lại được giảm giá 200 triệu đồng từ đại lý, giá lăn bánh Mercedes S450L Luxury chỉ còn 5,077 tỷ đồng.

Hưởng ưu đãi kép, tại Hà Nội, giá lăn bánh Mercedes S450L Luxury còn 5,077 tỷ đồng

Theo Haxaco - nhà phân phối xe Mercedes-Benz lớn nhất tại Việt Nam, để kích cầu, khách hàng mua dòng S450L Luxury từ tháng 7 sẽ được giảm thêm 200 triệu đồng, ngoài việc được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Xe Giao thông tính giá lăn bánh Mercedes S450L Luxury tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh dựa trên các loại thuế, phí mà chủ xe sẽ phải đóng để được ra biển số. Tại các địa phương khác, giá lăn bánh sẽ thấp hơn. Mức giá lăn bánh này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2020 - khi Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ hết hiệu lực.

Giá lăn bánh tại Mercedes S450L Luxury tại Hà Nội và một số tỉnh Giá niêm yết 4.969.000.000 Giá ưu đãi 4.769.000.000 Lệ phí trước bạ (6% giá niêm yết) 286.140.000 Phí đăng ký biển số 20 triệu đồng Phí đăng kiểm 340 nghìn đồng Phí bảo trì đường bộ (1 năm) 1,56 triệu đồng Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) 437 nghìn đồng Giá lăn bánh 5,077 tỷ đồng

Giá lăn bánh tại Mercedes S450L Luxury tại TP. HCM và một số tỉnh Giá niêm yết 4.969.000.000 Giá ưu đãi 4.769.000.000 Lệ phí trước bạ (5% giá niêm yết) 248.450.000 Phí đăng ký biển số 20 triệu đồng Phí đăng kiểm 340 nghìn đồng Phí bảo trì đường bộ (1 năm) 1,56 triệu đồng Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (1 năm) 437 nghìn đồng Giá lăn bánh 5,040 tỷ đồng

Các chi tiết nội thất S450L Luxury đều được gia công chi tiết tỉ mỉ, ốp nhôm, gỗ bóng Piano Lacquer trên nền chất liệu da cao cấp làm cho tổng thể xe trở nên hài hòa và đẹp mắt

Về ngoại thất, đầu xe S450L Luxury nổi bật bởi cản trước và lưới tản nhiệt 3 nan kép mạ chrome sáng bóng, thay vì 4 nan đơn như thế hệ S-Class cũ. Hốc gió thể thao cỡ lớn, mang lại cảm giác đầu xe vạm vỡ hơn. Cụm đèn trước Multi-Beam LED với 3 dải đèn LED chiếu sáng ban ngày, cản trước sắc nét ôm hết đầu xe mang lại sự mạnh mẽ, dứt khoát.

S450L Luxury sở hữu nắp capo với 2 đường gân uyển chuyển vuốt ngược lên cao, logo ngôi sao 3 cánh được đặt hiên ngang trên nắp capo.

Hông xe thon gọn, hai đường gân dập nổi được kéo từ hốc bánh trước đến hốc bánh sau tăng thêm phần cuốn hút. Gương chiếu hậu có thiết kế to hơn, tích hợp đèn báo rẽ, gập điện và có chống chói tự động.

Về nội thất, các chi tiết đều được gia công chi tiết tỉ mỉ, ốp nhôm, gỗ bóng Piano Lacquer trên nền chất liệu da cao cấp làm cho tổng thể xe trở nên hài hòa và đẹp mắt. Vô lăng ba chấu bọc da ốp gỗ cao cấp có khả năng nhớ 3 vị trí cùng logo Mercedes S450L tích hợp nút điều khiển cảm ứng.

S450L Luxury sử dụng màn hình điều khiển trung tâm có kích thước 12,3 inch, hiển thị rõ nét các thông số trong mọi điều kiện ánh sáng. Đèn viền nội thất với 64 màu và 10 kiểu phối màu độc đáo, cho phép tùy chỉnh màu sắc và độ sáng theo sở thích. Hệ thống Air Balance cung cấp 6 lựa chọn mùi hương, tạo cảm giác thoáng đãng.

Hai hàng ghế ngồi đều có chức năng sưởi và thông gió giúp hành khách luôn thoải mái. Ghế trước và sau đều có chức năng chỉnh điện. Tuy nhiên, hàng ghế sau bổ sung thêm bệ để chân điều chỉnh điện ngả 43,5 độ, massage 6 chế độ và đỡ bắp chân.

Về vận hành, S450L Luxury trang bị khối động cơ xăng V6, dung tích 3L, xe có công suất cực đại 367 mã lực tại 5500 – 6000 vòng/phút, momen xoắn cực đại 500 Nm tại 1800 – 4500 vòng/phút.

Xe có 4 chế độ lái chủ động và linh hoạt với hệ thống Dynamic Select gồm: Eco, Sport, Comfort, Individual.

Về an toàn, S450L Luxury được trang bị hệ thống đạt chuẩn các tiêu chí an toàn như: Hỗ trợ đậu đỗ xe tự động Active Parking Assist; Cảnh báo mất tập trung Attention Assist; Ổn định thân xe điện tử ESP; Chống trượt khi tăng tốc ASR; Hệ thống camera 360 có độ phân giải cao, hỗ trợ tối ưu tầm quan sát cho người lái; Tự bảo vệ Pre-safe kết hợp tối đa các tính năng an toàn trong trường hợp khẩn cấp; Chống bó cứng phanh ABS; Hệ thống phanh ADAPTIVE với chức năng hỗ trợ dừng xe, phanh tay điều khiển có khả năng nhả phanh thông minh; 7 túi khí trong hệ thống an toàn cho ghế sau với túi khí dây đai, dây đai an toàn ba điểm; Hệ thống an ninh của xe bao gồm hệ thống khóa xe thông minh, tính năng khóa cốp xe an toàn từ bên trong, đóng mở cốp sau từ xa bằng khóa điện tử.

