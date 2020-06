Xe sedan BMW 520i giảm giá gần 400 triệu đồng, cạnh tranh Mercedes-Benz E-Class

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020 12:00 PM (GMT+7)

Trước sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ như Mercedes-Benz E-Class và Lexus ES tại thị trường Việt. THACO BMW tiếp tục giảm giá bán cho 5 Series trong tháng 6 này ở mức gần 400 triệu đồng.​

Chịu tác động từ thị trường ô tô vốn khó khăn sau dịch Covid-19, cộng thêm sức ép lớn từ các đối thủ, THACO BMW tiếp tục chương trình ưu đãi giảm giá bán dành cho khách hàng mua xe 5 Series, phiên bản 520i trong tháng 6 này.​

Cụ thể, BMW 520i được giảm giá trực tiếp tới 390 triệu đồng, giá bán sau giảm chỉ còn 1,999 tỷ đồng. Hiện tại, giá bán của BMW 520i (G20) đã dễ tiếp cận hơn nhiều so với giá bán niêm yết 2,389 tỷ đồng trước đó.​ Đây cũng được xem là lần BMW 520i được giảm giá mạnh nhất kể từ trước đến nay. Vào tháng 11/2019, THACO đã từng giảm giá 290 triệu đồng cho 520i, giảm từ 2,389 tỷ đồng xuống còn 2,099 tỷ đồng.​

Làm so sánh, giá bán sau ưu đãi 1,999 tỷ đồng hiện tại của BMW 520i đã thấp hơn 51 triệu đồng so với đối thủ Mercedes-Benz E 180 đang có giá niêm yết 2,050 tỷ đồng, cũng như thấp hơn 291 triệu đồng so với phiên bản E200 Exclusive đang có giá niêm yết 2,290 tỷ đồng. Đáng chú ý, BMW 520i hiện tại đã trở thành mẫu xe có giá bán thấp nhất trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung tại thị trường Việt Nam.​

Hy vọng sau khi giảm giá, BMW 520i sẽ gia tăng sức cạnh tranh với đối thủ đặc biệt là Mercedes-Benz trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung. Khả năng cao, động thái giảm mạnh giá bán cho phiên bản 520i là để dọn kho để về lô xe mới, hứa hẹn sẽ có giá bán và trang bị hấp dẫn hơn.​

BMW 520i giảm giá mạnh dưới 2 tỷ đồng là một tin vui đối với khách hàng đang có nhu cầu mua xe mới, tuy nhiên những khách hàng đã mua xe sẽ không cảm thấy vui vẻ vì điều này, khi xe của họ bị “mất giá” một phần sau khi hãng giảm giá sâu cho xe mới. Việc giảm giá bán liên tục khiến xe nhanh chóng bị giảm giá trị khi bán lại.​

THACO sẽ phân phối cả 2 phiên bản là 520i với cấu hình động cơ 4 xylanh (I4), dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất là 180 mã lực, đi cùng với hộp số tự động 8 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ 6,0 giây.​

Ngoài giảm giá bán bán, THACO BMW còn dành tặng gói BMW Premium Care cho khách mua 5 Series và X3, bao gồm tăng thêm 2 năm bảo hành mở rộng, đi kèm chế độ 3 năm bảo hành theo tiêu chuẩn, nâng tổng thời gian bảo hành lên 5 năm bên cạnh nhiều ưu đãi giá trị khác.​

