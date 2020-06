Honda triệu hồi hơn 19.200 xe vì lỗi bơm nhiên liệu tại Việt Nam

Chủ Nhật, ngày 21/06/2020 09:00 AM (GMT+7)

Honda Việt Nam vừa đưa ra thông báo về việc triệu hồi các loại xe City sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam và các mẫu xe nhập khẩu gồm: JAZZ, HR-V, Civic, CR-V và Accord để thay thế bơm nhiên liệu.

Theo thông tin mà Honda Việt Nam đưa ra, đợt triệu hồi lần này nhằm kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu mới cho các loại xe trên kể từ ngày 16/6. Cụ thể, bơm nhiên liệu lắp trên các xe này có thể chứa các cánh bơm bị lỗi, trong một số trường hợp, có thể khiến cho bơm nhiên liệu bị kẹt, không cung cấp được nhiên liệu.

Việc này có thể dẫn đến tình trạng động cơ không khởi động được hoặc chết máy trong khi lái xe. Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn do lỗi bơm nhiên liệu nào xảy ra trên thị trường Việt Nam, nhưng Honda khuyến cáo khách hàng nhanh chóng mang xe tới Nhà phân phối Ô tô Honda để được thay thế bơm nhiên liệu mới.

Các chủ xe bị ảnh hưởng sẽ được thông báo thông tin chi tiết liên quan đến chiến dịch triệu hồi bởi Nhà phân phối Ô tô Honda trực tiếp dựa trên thông tin chủ sở hữu của xe đã đăng ký trên hệ thống quản lý khách hàng của hãng. Khách hàng nhận được thông báo nên mang xe đến các Nhà phân phối Ô tô Honda để được kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu.

Việc thay thế sẽ được thực hiện khi các phụ tùng đã sẵn sàng và hoàn toàn miễn phí. Đối với các xe nhập khẩu qua các cơ sở nhập khẩu không chính hãng, trong trường hợp khách hàng mang xe đến các Nhà phân phối Ô tô Honda, công ty vẫn sẵn sàng giúp đỡ kiểm tra các thông tin liên quan.

Thông tin triệu hồi cụ thể và số lượng xe như sau:

STT Tên thương mại Phiên bản Đời xe và số lượng triệu hồi 1 CITY 1.5V-TOP 2018 (3.986 chiếc) 1.5V-CVT 2018 (1.980 chiếc) 2 JAZZ 1.5 V-CVT 2019 (270 chiếc) 1.5VX-CVT 2019 (330 chiếc) 1.5 RS CVT 2019 (1.170 chiếc) 3 HR-V 1.8 DX 2018 (420 chiếc) 1.8 EX 2018 (1290 chiếc) 4 CIVIC 1.5 BASE 2018 (120 chiếc) 1.5 TOP 2018 (360 chiếc) 1.8V CVT 2018 (1.140 chiếc) 5 CR-V 1.5 BASE 2018 (150 chiếc) 1.5 MID 2018 (750 chiếc) 1.5 TOP 2018 (2820 chiếc) 1.5 E 2019 (60 chiếc) 1.5 G 2019 (690 chiếc) 1.5 L 2019 (3.503 chiếc) 6 ACCORD .2.4 SV 2018 (180 chiếc)

Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn do lỗi bơm nhiên liệu nào xảy ra trên thị trường Việt Nam, nhưng Honda khuyến cáo khách hàng nhanh chóng mang xe tới nhà phân phối ô tô Honda để được thay thế bơm nhiên liệu mới. HVN đảm bảo rằng sự an toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu.

