Honda BR-V 2023 trình làng, MPV giá rẻ dưới 500 triệu đồng

Tại Philippines, Honda BR-V 2023 ra mắt với 4 phiên bản là S MT, S CVT, V CVT và VX CVT. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.490mm x 1.780mm x 1.685mm. So với thế hệ cũ, BR-V mới dài hơn 34 mm, rộng hơn 45 mm và cao hơn 8 mm. Chiều dài cơ sở cũng được kéo dài lên 2.700mm, tăng 38mm so với mẫu cũ. Khoảng sáng gầm xe ở mức 207 mm, cao hơn 6 mm so với phiên bản tiền nhiệm.

Honda BR-V 2023 sở hữu vóc dáng trông khá giống các mẫu crossover. Mặt trước dường như vay mượn cảm hứng từ Civic hoàn toàn mới với đèn pha LED bóng bẩy, lưới tản nhiệt nổi bật hơn, đèn sương mù LED thiết kế lại và cản trước trông thể thao cuốn hút. Thân xe có một đường gân chạy dọc mang lại cái nhìn tinh tế.

Thay đổi đáng chú ý nhất tập trung ở phần đuôi xe với thiết kế có phần tối giản hơn và được làm nổi bật bởi cặp đèn hậu LED, tấm chống trượt giả và tấm ốp thân xe màu đen với cánh gió phía sau.

3 phiên bản S CVT, V CVT và VX CVT được trang bị mâm xe hợp kim 17 inch bọc trong lốp 215/55. Riêng bản S MT sử dụng mâm thép 16 inch với lốp 215/60.

Nội thất Honda BR-V 2023 trông khá phong cách nhưng không kém phần tiện nghi. Các biến thể V CVT và VX CVT có điều hòa tự động và ngồi bọc da, âm thanh 6 loa. Trong khi đó các mẫu S MT và S CVT chỉ có điều hòa chỉnh cơ và ghế ngồi bọc vải, hệ thống âm thanh 4 loa tiêu chuẩn.

Tất cả các biến thể của BR-V 2023 đều được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth, USB, Android Auto và Apple CarPlay. Cửa gió cho hàng ghế sau, hàng ghế thứ hai gập 60:40, hàng ghế thứ ba gập 50:50 và hệ thống khởi động/dừng bằng nút bấm.

Cung cấp sức mạnh cho Honda BR-V 2023 là khối động cơ 1.5L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 121 PS và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT. Bản VX cao cấp nhất có lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Các trang bị an toàn cơ bản trên Honda BR-V 2023 gồm: phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng xe điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, điểm kết nối ghế trẻ em ISOFIX.

Ngoài ra, Honda BR-V còn có cảm biến đỗ xe phía sau (chỉ V và VX), khởi động động cơ từ xa (S CVT, V và VX), khóa cửa tự động khi rời khỏi xe (V và VX), hệ thống vào cửa thông minh và Honda Lanewatch (chỉ VX).

Đặc biệt, lần đầu tiên, Honda BR-V được trang bị hệ thống Honda Sensing nhưng chỉ dành riêng cho bản 1.5 VX cao cấp nhất, mang đến những tính năng thông minh như: kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động, hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu chệch làn đường và cảnh báo chệch làn.

Khách hàng tại Philippines sẽ có 5 lựa chọn màu sắc khi mua Honda BR-V 2023, cụ thể:

- Bạc Lunar Silver Metallic có trên các phiên bản: S MT, S CVT, V, VX

- Xám Meteoroid Grey Metallic có trên các phiên bản: S MT, S CVT, V, VX

- Trắng Taffeta chỉ có trên phiên bản: S MT

- Đen Crystal Black Pearl có trên các phiên bản: S CVT, V.

- Trắng Premium Opal White Silver Pearl độc quyền (giá thêm 20.000 PHP ~ 8,7 triệu đồng) có trên các phiên bản: V và VX.

Giá bán của Honda BR-V 2023 tại Philippines dao động từ 1.090.000 – 1.390.000 PHP (tương đương 472 - 600 triệu đồng). Mẫu xe này được đồn đoán sẽ sớm ra mắt thị trường Việt Nam.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/honda-br-v-2023-trinh-lang-mpv-gia-re-duoi-500-trieu-ong-a582331.html