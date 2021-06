Hãng xe Đức úp mở việc ra mắt xe mới trong tháng 7 tại Việt Nam

Thứ Bảy, ngày 19/06/2021 16:57 PM (GMT+7)

Mẫu xe SUV cỡ lớn Volkswagen Teramont tiếp tục lộ thêm thông tin về việc ra mắt trong tháng sau và nhiều người dự đoán mức giá cạnh tranh với mẫu xe Ford Explorer.

Theo đại diện truyền thông hãng Volkswagen Việt Nam sẽ có mẫu xe mới dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt vào tháng sau. Nhiều khả năng là Teramont, mẫu xe mới này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ và lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam.

Như thông tin trước đây, Volkswagen Teramont là một trong hai mẫu xe mới của Volkswagen sẽ gia nhập thị trường Việt Nam trong năm, bổ sung vào đội hình sản phẩm hiện đang có 3 dòng chính của hãng. Theo nhiều chuyên gia dự đoán mức giá xe vào khoảng 2,3 tỷ đồng, nếu mức giá này đúng và sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe Ford Explorer.

VW Teramont 2021 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.039 x 1.989 x 1.773mm và chiều dài cơ sở 2.980 mm. Mẫu SUV này này gây ấn tượng bởi ngoại hình mạnh mẽ, khỏe khoắn nhưng cũng không kém phần sang trọng và đẳng cấp.

Tổng thế thiết kế của dòng xe Teramont có khá nhiều nét tương đồng với Volkswagen Touareg đang được phân phối tại Việt Nam khi cùng sở hữu cụm hệ thống chiếu sáng dạng LED tích hợp dải LED chạy ban ngày, nối liền lưới tản nhiệt với các thanh ngang to bản. Xe được bộ mâm hợp kim và thiết kết 5 chấu. Khách hàng có thể tùy chọn thêm bộ mâm kích thước 20 inch. Ở chi tiết cụm hệ thống báo hiệu phía sau dạng LED với tính năng chiếu sáng tốt hơn. Ống xả hình Oval với phần viền kim loại tích hợp với ốp cản sau cũng là chi tiết tôn lên vẻ sang trọng và thể thao cho xe.

VW Teramont sở hữu không gian ngồi cực kỳ rộng rãi nhờ vào việc sở hữu chiều dài ấn tượng lên đến 5.039mm. Các tiện nghi nội thất nổi bật của mẫu xe mới này có thể kể đến hệ thống giải trí với 13 loa, màn hình cảm ứng đa chức năng Composition Media 8 inch, khởi động bằng nút bấm Start/Stop, điều hòa tự động 3 vùng độc lập với cụm điều chỉnh riêng cho hàng ghế sau, kết nối Bluetooth, USB,...

Chưa hết, ghế lái có thể chỉnh điện 14 hướng và massage trong khi hàng ghế thứ 2 có thể trượt ra phía trước và gập. Tương tự, hàng ghế thứ 3 có thể gập xuống để tăng thể tích khoang hành lý lên tới 700 lít, đủ để chứa được cả một bộ gôn hoặc một tấm ván lướt sóng.

Hiện tại, chưa rõ hãng xe Đức sẽ cung cấp cho khách Việt động cơ nào trên VW Teramont. Tại một số thị trường, VW Teramont 2021 được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 2.0L, cho công suất 238 mã lực và mô men xoắn 380 Nm, kết hợp với hộp số tự động DSG 8 cấp và dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion. Khối động cơ này giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,9 giây với tốc độ tối đa 220 km/h.

Các trang bị an toàn trên xe có thể kể đến hệ thống phanh ABS - BA, hệ thống trượt khi tăng tốc ASR, hệ thống ổn định thân xe điện tử ESC, phanh đỗ điện kết hợp với hỗ trợ dừng xe, chống trôi xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... Và Hệ thống kết nối an toàn cho trẻ em ISOFIX, Chức năng khóa cửa an toàn cho trẻ em, 10 túi khí, Cảnh báo áp suất lốp

Việc xuất hiện của dòng xe SUV 7 chỗ Volkswagen Teramont sẽ tăng thêm lựa chọn cho khách hàng đam mê thương hiệu xe Đức. Ngoài ra, những chiếc xe Volkswagen luôn mang đến sự thú vị khi cầm lái và hấp dẫn đối với những ai không đặt quá nặng vào việc thanh khoản sau khi mua xe.

