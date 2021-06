Subaru trình làng bản nâng cấp dòng xe Forester, sớm có mặt tại Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 18/06/2021 09:00 AM (GMT+7)

Subaru Nhật Bản vừa giới thiệu Forester 2022 phiên bản nâng cấp mới mang nhiều thay đổi tập trung vào thiết kế ngoại thất và trang bị an toàn, hỗ trợ lái.​

Mới đây, Subaru Nhật Bản đã giới thiệu Forester bản nâng cấp nhẹ. Phần đầu xe Subaru Forester 2022 sử dụng cụm đèn pha LED thiết kế lớn hơn, lưới tản nhiệt lục giác được thiết kế mới to bản hơn. Cản trước và cụm đèn sương mù được thiết kế mới. Cụm đèn hậu phía sau được tinh chỉnh lại. Sau 3 năm kể từ khi Subaru Forester thế hệ thứ 5 được ra mắt đến nay.

Ở phiên bản cao cấp, tổng thể chiếc xe thêm năng động hơn với bộ mâm kích thước 18 inch thiết kế mới. Subaru Forester mới được bổ sung thêm 3 màu sơn mới bao gồm Xanh (Autumn Green Metallic và Cascade Green Silica) và Nâu (Brilliant Bronze Metallic). Tuỳ thuộc vào phiên bản gồm: Touring, X-Break, Advance và Sport, mà xe sẽ có những cấp độ trang trí nội ngoại thất khác nhau.

Tại Nhật Bản, Subaru Forester mới sử dụng động cơ 4 xy-lanh đối đỉnh (boxer), dung tích 1.8L tăng áp, cho công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300Nm. Riêng khu vực Đông Nam Á sử dụng máy dung tích 2.0L, cho công suất 156 mã lực. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh “Symmetrical AWD” thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT.

Subaru Nhật Bản cho biết, hệ thống treo của Subaru Forester 2022 đã được cải tiến. Hơn nữa, tính năng điều khiển sang số thích ứng “e-Active Shift Control” sẽ được trang bị cho tất cả phiên bản sử dụng động cơ hybrid (e-BOXER), phiên bản này dùng động cơ 2.0 (FB20 + kết hợp với một động cơ điện). Về mặt an toàn, Subaru Forester mới được trang bị hệ thống an toàn và hỗ trợ lái Subaru EyeSight thế hệ mới. Bằng cách mở rộng góc của camera, cải thiện phần mềm, hỗ trợ lái xe an toàn hơn.

Hiện tại, bản nâng cấp này chỉ áp dụng cho thị trường nội địa Nhật Bản, Subaru Nhật Bản đã chấp nhận đơn đặt hàng. Sắp tới, Subaru sẽ sớm giới thiệu Forester mới ở một số thị trường khác bao gồm thị trường Bắc Mỹ và Đông Nam Á.​

Tại thị trường Việt Nam, dòng xe CUV Subaru Forester được nhiều khách hàng đánh giá cao ở khả năng vận hành. Subaru Forester cũng là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc CUV 5 chỗ được trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (S-AWD). So với thế hệ cũ nhập Nhật, Subaru Forester thế hệ mới chuyển sang nhập Thái giúp giá thành của dòng xe này mềm hơn nhiều so với trước.

