Hãng Lucid Air đánh bạnh Tesla về mẫu xe điện có tốc độ sạc nhanh nhất thế giới

Một nghiên cứu cho thấy, Lucid Air Grand Touring có thể đủ điện để di chuyển quãng đường 482 km chỉ với 20 phút sạc. Ông lớn Tesla mất đi vị trí dẫn đầu khi nói đến công nghệ EV. Theo Lucid, nhờ cấu trúc hệ thống điện 900V+, bộ pin lithium-ion tùy chỉnh, công nghệ pin tinh vi, cùng hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến, mẫu Lucid Air có thể sạc điện đủ cho quãng đường 32 km trong mỗi phút, với công suất sạc tối đa lên tới trên 300kW.

Các bài kiểm tra thực tế ở tốc độ 120km/giờ do Car and Driver thực hiện cũng cho thấy Lucid Air Grand Touring đang ở gần phạm vi hoạt động khoảng 660km. Nhờ vậy, Lucid Air Grand Touring đã vượt qua Tesla Model S Plaid chiếc xe thứ hai được thử nghiệm. Trong khi đó, Tesla Model S Plaid chỉ có thể khôi phục phạm vi 311 km trong vòng 20 phút.

Trong nửa đầu phiên sạc, Lucid chỉ phục hồi được một dặm (1,6 km) so với Model S Plaid và ít hơn ba dặm 5 km Kia EV6 LR RWD. Trong 10 phút sạc thứ hai, Lucid mới thực sự bứt phá khi đạt được phạm vi hoạt động 135km, nhiều hơn 22 km so với Tesla và 20 (32 km) so với Kia.

Về cơ bản, chiếc xe của hãng Lucid có khả năng sạc đủ nhanh để lấy lại phạm vi hoạt động lên tới 300 dặm (482 km) chỉ trong 20 phút - nhưng chỉ khi nó được kết nối với đúng loại của bộ sạc. Mặc dù Tesla không đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng các phương tiện của họ lại nằm trong số những phương tiện hoạt động tốt nhất. Có thể kể đến Model S, Y và 3 thuộc top 5 phương tiện sạc nhanh nhất trong đợt thử nghiệm này.

