Hàng hiếm Kia Seltos 1.6L được săn tìm, bán giá cao

Thứ Ba, ngày 01/06/2021 14:46 PM (GMT+7)

Đã ngừng sản xuất, Kia Seltos bản 1.6L được cho là hàng hiếm, dù là xe cũ nhưng mức giá rao bán cao hơn cả giá xe mới đến vài chục triệu đồng.

Kia Seltos 1.6 AT Premium cũ bất ngờ được rao bán giá cao giật mình, chỉ thua giá lăn bánh 2 triệu đồng

Theo tìm hiểu của PV, Kia Seltos bản 1.6 AT Premium đang được rao bán dưới dạng xe cũ với mức giá cao đến "giật mình". Cụ thể, đầu tháng 5, một đại lý ô tô cũ đã bán cho khách hàng chiếc Seltos 1.6 AT màu trắng, biển tỉnh, đã đi được 4.200km với mức giá 735 triệu đồng. So với giá niêm yết xe mới (699 triệu đồng), mức giá này cao hơn 36 triệu đồng.

Theo nhân viên đại lý ô tô cũ này, thời gian qua có nhiều người hỏi và tìm mua phiên bản Kia Seltos duy nhất trang bị động cơ hút khí tự nhiên này.

Kia Seltos ra mắt tháng 7/2020 tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, trong đó 3 phiên bản sử dụng động cơ 1.4 turbo và 1 phiên bản động cơ 1.6L. Đến tháng 9/2020, khi những chiếc xe đầu tiên được xuất xưởng, Thaco bất ngờ thông báo, Seltos tại Việt Nam chỉ còn phân phối 3 phiên bản sử dụng động cơ 1.4 turbo.

Tuy hãng không công bố nguyên nhân nhưng nhiều người đoán rằng do phiên bản 1.6L không được ưa chuộng khi lượng đặt hàng thấp, trong khi số khách đặt 3 phiên bản còn lại lớn nên hãng tập trung sản xuất 3 phiên bản 1.4 turbo để kịp giao cho khách.

Chính vì thế, từ tháng 9/2020, Kia Seltos 1.6 AT Premium chính thức không được sản xuất, những chiếc xe đầu tiên của phiên bản này đến nay đã trở thành xe "hiếm".

Rất có thể đó là lý do khiến giá xe cũ của Seltos 1.6 AT Premium bị đẩy lên cao. Thời điểm giao xe, Kia Seltos là xe lắp ráp nên vẫn được hưởng ưu đãi giảm 50% phí trước bạ theo Nghị định 70 của Chính phủ.

Do đó, giá lăn bánh phiên bản này ở tỉnh chỉ khoảng hơn 737 triệu đồng. Như vậy, mức giá rao bán chỉ thấp hơn giá lăn bánh 2 triệu đồng.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/hang-hiem-kia-seltos-16l-duoc-san-tim-ban-gia-cao-d509297.htmlNguồn: https://xe.baogiaothong.vn/hang-hiem-kia-seltos-16l-duoc-san-tim-ban-gia-cao-d509297.html