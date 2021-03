Hai chủ xe Mercedes trùng biển ở Hà Nội bị công an mời lên làm việc

Thứ Ba, ngày 02/03/2021 08:00 AM (GMT+7)

Tình cờ gặp chiếc Mercedes Benz cùng biển số với xe mình ở phố Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội), chủ xe phía trước chủ động chặn xe và báo công an.

Người phụ nữ trên chiếc xe phía trước, đứng giải thích lý do vì sao xe bà phải dừng lại giữa đường ở phường Vạn Phúc, Hà Đông

Ngày 1/3/2021, một cán bộ thuộc công an quận Hà Đông cho biết, công an quận đã đã mời những người được cho là chủ 2 phương tiện giống nhau từ xe cho đến biển số, đến trụ sở Công an phường Vạn Phúc làm việc, làm rõ biển số nào là giả để xử lý.

Sáng cùng ngày, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan này cũng đang vào cuộc xác minh làm rõ sự việc để xử lý theo quy định.

Dữ liệu đăng kiểm cho hay, chiếc biển số 30E - 488.16 được cấp cho chiếc ô tô Mercedes Benz, sản xuất năm 2011 và đăng ký lần đầu vào tháng 3/2012, chủ sở hữu là một Công ty TNHH có địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao bàn tán khi hình ảnh lan truyền vụ 2 chiếc ô tô Mercedes Benz cùng đời, cùng biển số dừng lưu thông trên con phố thuộc địa bàn quận Hà Đông.

Người đi đường thuật lại tình huống là trông thấy 2 xe dừng lại theo cách không bình thường, có vẻ như chặn nhau giữa đường, anh chủ xe đằng trước bắt gặp xe biển số giống mình, nghi là biển giả nên chặn lại.

"Anh chủ xe có nói với nhân chứng, rằng không biết tại sao xe mình bao nhiêu lần bị phạt nguội", tác giả bài đăng chia sẻ lên Facebook.

Trước đây, công an Bắc Ninh từng mời 2 chủ xe, một chiếc Porsche Macan và một chiếc Toyota Vios mang biển số giống nhau (BKS 99A-268.68) lên làm việc, sau đó làm rõ và xử phạt chủ xe Porsche Macan đeo biển giả.

Vụ việc xe McLaren 720S Spider ở TP.HCM sử dụng biển giả, chủ xe cũng bị xử phạt 14 triệu đồng.

