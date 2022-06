Giải thi đấu âm thanh xe hơi EMMA quay lại sau 2 năm vắng bóng

Sau hai buổi Training rất xôm tụ diễn ra tại TP.HCM và TP.Hà Nội, EMMA Việt Nam 2022 đã nhận được số lượng đăng ký thi đấu của 57 xe với 97 phần tranh tài. Qua đó, EMMA Việt Nam 2022 sẽ là Giải thi đấu âm thanh xe hơi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và nhiều hơn gấp đôi giải thi đấu gần nhất diễn ra vào năm 2019.

Với số lượng thí sinh đông đảo nhất từ trước đến nay, EMMA Việt Nam 2022 cũng ghi nhận số lượng phân hạng và phân khúc được đăng ký rất lớn. Theo dự kiến, giải đấu năm nay sẽ tổ chức 5 hạng mục tiêu chuẩn, cùng 2 phân khúc mở rộng là Best of Sound, King of dB.

Với 15 phân hạng tiêu chuẩn, giải đấu EMMA Việt Nam 2022 có đến 10 phân hạng có thí sinh đăng ký dự thi. Và với 10 phân hạng này, có đến 18/28 phân khúc được đăng ký, hứa hẹn sẽ mang đến 97 phần thi đấu rất hấp dẫn.

Phân khúc mở rộng Best of Sound cũng là khu vực tập trung thí sinh đông đúc nhất với 28 phần dự thi. Sở dĩ phân khúc này được nhiều thí sinh lựa chọn vì yêu cầu khá “thoáng”, không phân biệt phân hạng E,S,M,X như hạng mục Sound Quality từ EMMA. Trọng tài cũng chấm dựa trên bảng điểm của phân khúc SQ X-Unlimited, nhưng chỉ chấm chất lượng âm thanh và bỏ qua phần chấm lắp đặt.

Phân khúc mở rộng King of dB cũng khá hấp dẫn khi có đến 5 thí sinh đăng ký dự thi. Tương tự phân khúc Best of Sound, phân khúc này cũng không chấm điểm lắp đặt và chỉ đo cường độ âm thanh theo dB cả trong và ngoài xe để xác định thí sinh chiến thắng.

EMMA Việt Nam 2022 còn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của cộng đồng âm thanh xe hơi trên toàn Việt Nam. Phạm vi thí sinh đăng ký đã mở rộng rất đáng kể so với các cuộc thi đấu trước đây. Ngoài các thí sinh và garage quen thuộc đã tham gia các giải đấu thường niên trước đây, EMMA Việt Nam 2022 còn có sự tham gia của các garage từ những vùng rất xa như: Móng Cái, Vinh, Thanh Hóa, Bắc Ninh…

Đặc biệt, năm nay còn có sự tham gia của 1 thí sinh độc lập, không thuộc bất kỳ garage hay cửa hàng âm thanh xe hơi nào tại phân khúc thi đấu Best of Sound. Điều này cho thấy tính chất xã hội hóa ngày càng lớn của Cộng đồng âm thanh xe hơi tại Việt Nam.

Chi tiết các hạng mục và phân khúc sẽ thi đấu tại EMMA Việt Nam 2022 như sau:

