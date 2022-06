Giải thi đấu âm thanh xe hơi EMMA 2022 chính thức khởi tranh

Khác với các lần tổ chức trước đây chỉ diễn ra trong 1 ngày, EMMA 2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 29/6-01/07/2022 để khách tham quan có thời gian trải nghiệm nhiều hệ thống âm thanh xe hơi chuyên nghiệp hơn. EMMA Việt Nam 2022 có tới 52 xe đăng ký thi đấu ở 17 phân khúc. Đây là kỷ lục về số lượng xe thi đấu nhiều nhất từ trước đến nay và hứa hẹn sự hấp dẫn, gay cấn với 97 phần tranh tài và được diễn đàn Otosaigon.com tổ chức.

Ông Ngô Kỳ Lam - Admin Otosaigon, Trưởng Ban Tổ Chức EMMA Việt Nam 2022 chia sẻ: “Sau 2 năm Giải đấu âm thanh xe hơi EMMA không tổ chức do dịch Covid-19 khiến nhiều anh em luyến tiếc vì sự chuẩn bị và đầu tư dày công cho các hệ thống âm thanh.

Con số này phần nào thể hiện được sự phát triển của thị trường xe hơi nói chung, cũng như phong trào âm thanh xe hơi nói riêng tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Hiện có tất cả 17 phân khúc thi đấu tại EMMA 2022: Best of Sound - by Focal / ESPL X 4 sub / ESQL Limited 2-sub / ESQL Limited 4-sub / King of dB / MM 2.0 / MM 5.1 / SQ E-3000 by Silent Pro / SQ M-5000 by Helix / SQ M-Limited / SQ M-OEM / SQ M-Unlimited / SQ S-4000 / SQ S-OEM / SQ X-Limited / SQ X-Unlimited / Tuning Custom Unlimited

Trong 17 phân khúc thi đấu tại EMMA 2022, phân khúc mở rộng Best of Sound có nhiều thí sinh tham gia nhất với 28 xe dự thi. Phân khúc này được nhiều thí sinh lựa chọn vì hướng tới chất lượng của âm thanh và quan trọng hơn hết, Best of sound được xem là đích đến cao nhất mà thí sinh nào cũng muốn giành được.

Các xe thi đấu tại EMMA 2022 cũng rất đa dạng, từ các mẫu xe phổ thông như Mitsubishi Xpander, Ford Ranger, VinFast Lux A, Honda Civic, Hyundai Tucson... cho đến các mẫu xe cao cấp và đặc biệt như Toyota Land Cruiser, BMW X6, BMW 750Li.

Đáng chú ý, ngoài các thí sinh và garage quen thuộc đã tham gia các giải đấu thường niên trước đây, EMMA Việt Nam 2022 còn có sự tham gia của các garage từ những nơi rất xa như: Móng Cái, Vinh, Thanh Hóa, Bắc Ninh… Đặc biệt, năm nay còn có sự tham gia của 1 thí sinh độc lập, không thuộc bất kỳ garage hay cửa hàng âm thanh xe hơi nào tại phân khúc thi đấu Best of Sound. Điều này cho thấy sức hấp dẫn và sự đa dạng của EMMA ngày càng tăng cao.

Đặc biệt hơn với khách tham quan hay các tín đồ âm thanh, vào ngày 1/7, BTC còn tổ chức một chương trình chưa từng có từ trước đến nay là việc được chiêm ngưỡng và trải nghiệm nghe thử miễn phí các hệ thống âm thanh hàng đầu tại Việt Nam có trị giá hàng trăm triệu đồng xuất hiện tại EMMA 2022.

Năm 2022, thông tin Giải thi đấu âm thanh xe hơi EMMA Việt Nam được tổ chức trở lại đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ cộng đồng âm thanh xe hơi tại Việt Nam. BTC cũng đã chuẩn bị kỹ cho EMMA 2022, tổ chức cả 2 buổi training tại TP HCM và Hà Nội với gần 90 thí sinh tham dự."

Nguồn: http://danviet.vn/giai-thi-dau-am-thanh-xe-hoi-emma-2022-chinh-thuc-khoi-tranh-50202230675927204.htm