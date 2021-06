Giá xe Mitsubishi tháng 6/2021 mới nhất và khuyến mại đi kèm

Thứ Sáu, ngày 25/06/2021 16:30 PM (GMT+7)

Cập nhật thông tin giá xe Mitsubishi và các chương trình khuyến mãi khi mua xe trong tháng 6 của tất cả các phiên bản đang được phân phối tại thị trường Việt Nam.

Mitsubishi là một nhà sản xuất ô tô đa quốc gia lớn thứ 6 của Nhật Bản có trụ sở chính tại Minato, Tokyo. Tại Việt Nam, Mitsubishi giới thiệu mẫu ô tô đầu tiên vào năm 1995, đến thời điểm hiện tại, các mẫu xe ăn khách của Mitsubishi có thể kể đến như Xpander, Outlander hay dòng xe bán tải Triton. Dưới đây là thông tin chi tiết về giá bán và các chương trình khuyến mãi nếu có.

1. Giá xe Mitsubishi New Pajero Sport

Mitsubishi New Pajero Sport là dòng SUV cỡ trung, lần đầu tiên được sản xuất là tại Nhật Bản vào năm 1996. Tại thị trường Việt Nam, Pajero Sport được sản xuất, lắp ráp tại nhà máy ở tỉnh Bình Dương và ra mắt lần đầu vào năm 2011.

Cùng phân khúc với dòng SUV này còn có các đối thủ như Toyota Fortuner giá bán từ 995 triệu đồng, Ford Everest từ 1 tỷ 112 triệu đồng.

Bảng giá xe Mitsubishi mới nhất tháng 6/2021

Phiên bản Giá niêm yết Diesel 4×4 AT 1.345.000.000 VNĐ Diesel 4×2 AT 1.110.000.000 VNĐ Gasoline 4×4 AT( Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) 1.200.000.000 VNĐ

Các chương trình khuyến mãi khi mua Mitsubishi New Pajero Sport

Khách hàng được chọn 1 trong 4 gói quà tặng:

– Bộ quà tặng 1: Gói bảo dưỡng (35 triệu VNĐ) và bộ phụ kiện (19 triệu VNĐ)

– Bộ quà tặng 2: 25 triệu VNĐ lệ phí trước bạ và bộ phụ kiện (19 triệu VNĐ)

– Bộ quà tặng 3: Gói bảo dưỡng (35 triệu VNĐ) và bảo hiểm vật chất (20 triệu VNĐ)

– Bộ quà tặng 4: 25 triệu VNĐ lệ phí trước bạ và bảo hiểm vật chất (20 triệu VNĐ)

Tặng 01 máy lọc không khí Panasonic NanoE TM – X (F-GPT01A)

Tham khảo giá niêm yết xe Mitsubishi Pajero Sport model cũ 6/2021:

Phiên bản Giá bán (triệu VND) Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4×2 MT 980,5 Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4×2 AT 1.062 Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 4×2 AT 1.092,5 Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 4×4 AT 1.182,5 Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 4×2 AT PREMIUM 1.160 Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 4×4 AT PREMIUM 1.250 Mitsubishi Pajero Sport Gasoline 4×2 AT Special Edition 1.150

Trang bị trên Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport 2021 được trang bị khối động cơ DIESEL MIVEC 2.4L kết hợp hộp số tự động 8 cấp tích hợp lẫy chuyển số thể thao, cho công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm. Có 2 tùy chọn dùng hệ dẫn động 1 cầu hoặc dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II, 4 chế độ lái địa hình và trang bị thêm khóa vi sai cầu sau.

Pajero Sport 2021 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ được trang bị ứng dụng điều khiển từ xa Mitsubishi Remote Control thông qua điện thoại thông minh, có thể hoạt động trên hai hệ điều hành Android, iOS và Apple Watch.

Ngoài ra, xe còn sở hữu nhiều tính năng an toàn khác như: Hệ thống phanh ABS/EBD/BA, phanh tay điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống 07 túi khí (bản cao cấp nhất). Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hỗ trợ đổ đèo HDC, hệ thống kiểm soát lực kéo ATC, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System - UMS), hệ thống cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, khung xe RISE.

2. Giá xe Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander gần đây đã tạo ra tiếng vang lớn, đạt được doanh số rất tốt trong trong MPV 5+2 giá rẻ. Xpander liên tục lọt trong top 10 xe bán chạy nhất năm và xe bán chạy nhất phân khúc khi so với các đối thủ như Suzuki Ertiga, KIA Rondo, Toyota Avanza…

Nổi bật về thiết kế và các trang bị ngoại thất hiện đại, nội thất thoải mái, động cơ hoạt động tốt và giá thành tương đối rẻ so với đối thủ là những lợi thế của Xpander.

Bảng giá xe Mitsubishi Xpander mới nhất tháng 6/2021

Phiên bản Giá niêm yết Xpander AT – Nhập khẩu (CBU) 630.000.000 VNĐ Xpander AT – Lắp ráp trong nước (CKD) 630.000.000 VNĐ Xpander MT 555.000.000 VNĐ

Các chương trình khuyến mãi khi mua Mitsubishi Xpander

Phiên bản Mitsubishi Xpander MT

– Phiếu nhiên liệu (Trị giá ~25 triệu VNĐ)

– Tặng 01 máy lọc không khí Panasonic NanoE TM – X (F-GPT01A)

Phiên bản Mitsubishi Xpander AT – Lắp ráp trong nước (CKD)

– Phiếu nhiên liệu (Trị giá ~30 triệu VNĐ)

– Tặng 01 máy lọc không khí Panasonic NanoE TM – X (F-GPT01A)

Phiên bản Mitsubishi Xpander AT – Nhập khẩu (CBU)

– Phiếu nhiên liệu (Trị giá ~30 triệu VNĐ)

– Tặng 01 máy lọc không khí Panasonic NanoE TM – X (F-GPT01A)

Trang bị trên Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander trang bị động cơ MIVEC 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 1499cc, cho công suất tối đa 103 mã lực. Hệ thống treo trước McPherson với lò xo cuộn, hệ thống treo sau dạng thanh xoắn. Tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 4 cấp cho từng phiên bản.

Các trang bị an toàn trên dòng xe này gồm: hệ thống phanh ABS/EBD/BA, hệ thống cân bằng điện tử ASC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, camera lùi, hệ thống kiểm soát lực kéo TCL, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS.

3. Giá xe Mitsubishi Xpander Cross

Đàn anh của Xpander, Mitsubishi Xpander Cross có kích thước dài hơn 25 mm, rộng hơn 50 mm và cao hơn 20 mm; khoảng sáng gầm cao hơn 20 mm Mitsubishi Xpander. Xpander Cross có thiết kế dạng MPV lai SUV, khi nhìn tổng quan thì tương tự như Xpander nhưng có hình khối và cơ bắp hơn. Đối thủ cạnh tranh với Xpander Cross có thể kể đến như Toyota Rush và Suzuki XL7.

Bảng giá xe Mitsubishi Xpander Cross mới nhất tháng 6/2021

Phiên bản Giá niêm yết Xpander Cross 670.000.000 VNĐ

Các chương trình khuyến mãi khi mua Mitsubishi Xpander Cross

– Phiếu nhiên liệu (Trị giá ~15 triệu VND)

– Tặng máy lọc không khí Panasonic NanoE TM – X (F-GPT01A)

Trang bị trên Mitsubishi Xpander Cross

Mitsubishi Xpander Cross vẫn sử dụng chung động cơ 4 xy lanh, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, sử dụng kết hợp với hộp số tự động 4 cấp (4 AT), dẫn động cầu trước (FWD).

Các trang bị an toàn trên Xpander Cross 2021 gồm có: phanh ABS/EBD/BA, hệ thống cân bằng điện tử ACS, kiểm soát lực kéo TCL, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và 2 túi khí cho hành khách phía trước. Mặc dù, Xpander Cross 2021 có camera lùi tiêu chuẩn nhưng nó vẫn chưa được bổ sung trang bị cảm biến lùi.

4. Giá xe Mitsubishi Triton

Thiết kế ngoại thất và nội thất được nâng cấp, không còn dáng vẻ lỗi thời của người tiền nhiệm, trang bị nhiều tiện nghi hơn. Dòng xe bán tải Mitsubishi Triton đã vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng doanh số xe bán ra trong quý 1 năm 2021, xếp sau Toyota Hilux và Ford Ranger.

Bảng giá xe Mitsubishi Triton mới nhất tháng 6/2021

Phiên bản Giá niêm yết Mitsubishi Triton 4×4 AT MIVEC Premium 865.000.000 VNĐ Mitsubishi Triton 4×2 AT MIVEC Premium 740.000.000 VNĐ Mitsubishi Triton 4×4 MT MIVEC 675.000.000 VNĐ Mitsubishi Triton 4×2 AT MIVEC 630.000.000 VNĐ Mitsubishi Triton 4×2 MT 600.000.000 VNĐ

Các chương trình khuyến mãi khi mua Mitsubishi Triton

Dành cho Mitsubishi Triton bản 4×2 AT MIVEC Premium và bản 4×4 AT MIVEC Premium

– Nắp thùng & Camera lùi

– Tặng máy lọc không khí Panasonic NanoE TM – X

Hoặc

– Bảo hiểm vật chất & Camera lùi

– Tặng máy lọc không khí Panasonic NanoE TM – X

Dành cho Mitsubishi Triton bản 4×2 AT MIVEC và bản 4×2 MT

– Nắp thùng

– Tặng máy lọc không khí Panasonic NanoE TM – X

Hoặc

– Bảo hiểm vật chất

– Tặng máy lọc không khí Panasonic NanoE TM – X

Riêng phiên bản Mitsubishi Triton bản 4×4 MT MIVEC không được áp dụng các chương trình khuyến mãi hay quà tặng khi mua xe.

Trang bị trên Mitsubishi Triton

Tính năng an toàn trên Triton 2020 bao gồm phanh 7 túi khí với bản cao cấp và 2 túi khí với bản thường, phanh ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo ASTC, hỗ trợ xuống dốc HDC, khởi hành ngang dốc HSA.

Ngoài ra, với phiên bản cao cấp còn được trang bị các tính năng như ảnh báo điểm mù kết hợp hỗ trợ chuyển làn đường, hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh, đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ giảm thiểu tai nạn nhờ camera và cảm biến radar, hệ thống FCM, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn.

5. Giá xe Mitsubishi Attrage

Phân khúc hạng B có nhiều hãng xe Nhật, Hàn cùng cạnh tranh đua top doanh số, trong số đó có Mitsubishi Attrage. Attrage là dòng xe sedan 5 chỗ có tuổi đời khá lâu khi ra mắt lần đầu vào năm 1978.

Phiên bản nâng cấp New Mitsubishi Attrage 2021 mang nhiều thay đổi đáng chú ý, tăng sức cạnh tranh về giá bán với các đối thủ như: Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Ford Fiesta,...

Bảng giá xe Mitsubishi Attrage mới nhất tháng 6/2021

Phiên bản Giá niêm yết New Attrage MT 375.000.000 VNĐ New Attrage CVT 460.000.000 VNĐ New Attrage CVT Premium 485.000.000 VNĐ

Các chương trình khuyến mãi khi mua Mitsubishi Attrage

Phiên bản New Attrage MT

– Phiếu nhiên liệu (Trị giá 10.000.000 VNĐ)

– Tặng máy lọc không khí Panasonic NanoE TM – X (F-GPT01A)

Phiên bản New Attrage CVT

– Bộ phụ kiện theo xe (Trị giá 7.000.000 VNĐ)

– Phiếu nhiên liệu (Trị giá 10.000.000 VNĐ)

– Tặng máy lọc không khí Panasonic NanoE TM – X (F-GPT01A)

Phiên bản New Attrage CVT Premium

– Bộ phụ kiện theo xe (Trị giá 7.000.000 VNĐ)

– Phiếu nhiên liệu (Trị giá 10.000.000 VNĐ)

– Tặng máy lọc không khí Panasonic NanoE TM – X (F-GPT01A)

Trang bị trên Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage 2021 được trang bị khối động cơ 3 xi lanh 1.2L sử dụng công nghệ MIVEC, giúp sinh ra công suất 78 mã lực và đạt 100 Nm mô men xoắn. Đi cùng trang bị này là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT INVECS-III.

Theo như đánh giá thì động cơ của Mitsubishi Attrage yếu hơn các đối thủ như Honda City hay Toyota Vios.

Mitsubishi Attrage 2021 sở hữu loạt trang bị an toàn như chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, camera lùi, túi khí đôi.... Ngoài ra, phiên bản nâng cấp còn sở hữu hệ thống kiểm soát hành trình giúp người lái điều khiển xe thoải mái hơn.

6. Giá xe Mitsubishi Outlander

Dòng Crossover 5+2 của Mitsubishi mới nâng cấp được ra mắt đầu năm 2020 vẫn đậm chất thể thao theo ngôn ngữ thiết kế ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Outlander 2021 được cung cấp với 3 tùy chọn theo động cơ gồm 2.0 STD, 2.0 CVT và 2.4 CVT 4WD và giá thấp nhất là 825 triệu đồng. Các đối thủ cùng phân khúc với Outlander có thể kể đến như Nissan X-Trail, Honda CRV,...

Bảng giá xe Mitsubishi Outlander mới nhất tháng 6/2021

Phiên bản Giá niêm yết CVT 2.0 825.000.000 VNĐ CVT 2.0 Premium 950.000.000 VNĐ CVT 2.4 Premium 1.058.000.000 VNĐ

Các chương trình khuyến mãi khi mua Mitsubishi Outlander

Phiên bản CVT 2.0

Ghế da cao cấp (Trị giá 8.5 triệu VNĐ)

– Phiếu nhiên liệu (Trị giá ~35 triệu VNĐ)

– Tặng máy lọc không khí Panasonic NanoE TM – X (F-GPT01A)

Phiên bản CVT 2.0 Premium

– Camera 360 (Trị giá 20 triệu VNĐ)

– Phiếu nhiên liệu (Trị giá ~40 triệu VNĐ)

– Tặng máy lọc không khí Panasonic NanoE TM – X (F-GPT01A)

Trang bị trên Mitsubishi Outlander

Mitsubishi được trang bị động cơ 2.0L và 2.4L

- Động cơ 2.0L cho công suất tối đa/momen xoắn cực đại là 145 mã lực/196 Nm tại vòng tua 6.000/4.200 vòng/phút.

- Động cơ 2.4L cho công suất tối đa/momen xoắn cực đại là 167 mã lực/222 Nm tại vòng tua 6.000/4.100 vòng/phút.

Cả 2 khối động cơ đều đi kèm với hộp số vô cấp CVT INVECS II với chế độ thể thao và lẫy chuyển số trên vô lăng. Phiên bản 2.0 đi kèm hệ dẫn động cầu trước, trong khi phiên bản 2.4 CVT đi kèm hệ dẫn động 4 bánh.

Tất cả các cấu hình của Outlander mới đều được trang bị các tính năng an toàn tiêu chuẩn như hệ thống phanh an toàn ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử ASC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống tăng tốc ngoài kiểm soát... Đây có thể coi là điểm sáng trên phiên bản mới vì trước đây chỉ có phiên bản 2.4 mới sở hữu tất cả những công nghệ an toàn hiện đại này như trang bị tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, phiên bản Mitsubishi Outlander 2.0 CVT được cập nhật thêm phanh tay điện tử và giữ phanh tự động tiêu chuẩn. Bản CVT Premium có thêm 2 tính năng an toàn mới là cảnh báo điểm mù BMS và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA.

Lưu ý: Trên đây chỉ là bảng giá xe ô tô Mitsubishi tham khảo. Giá bán thực tế và chi phí lăn bánh ra biển còn phụ thuộc vào từng tỉnh thành, tùy từng đại lý và thời điểm khách hàng mua xe sẽ có sự thay đổi.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-xe-mitsubishi-thang-6-2021-moi-nhat-va-khuyen-mai-di-kem-50202125616294082...Nguồn: http://danviet.vn/gia-xe-mitsubishi-thang-6-2021-moi-nhat-va-khuyen-mai-di-kem-502021256162940822.htm